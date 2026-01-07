Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Motorrad-GP
  4. /
  5. MotoGP
  6. /
  7. News
Werbung
Pedro Acosta (KTM): Stargast beim Memorial-Event für Enzo Badenas
MotoGP-Ass Pedro Acosta (Red Bull KTM) war der Star bei der ersten Ausgabe eines Gedenkrennens für den kürzlich verstorbenen Jung-Crosser Enzo Badenas auf dem Aspar Circuit.
MotoGP
Platz 2: Pedro Acosta mit Partner Manu TormoPlatz 2: Pedro Acosta mit Partner Manu TormoFoto: Aspar Motor Experience
Platz 2: Pedro Acosta mit Partner Manu Tormo© Aspar Motor Experience
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
KTM-Pilot Pedro Acosta lässt auch in der Winterpause keine Langeweile aufkommen. Bevor der WM-Vierte der Saison 2025 in einigen Tagen nach Mattighofen reist, nahm der Red-Bull-KTM-Werksfahrer an einem Flat-Track-Event auf dem Gelände des Aspar Circuit nahe Valencia teil. Die Veranstaltung wurde zu Ehren von Enzo Badenas abgehalten.
Werbung
Werbung
Der spanische Motocross-Nachwuchsfahrer aus der Region Valencia fuhr 2025 die 125er-EM und war Anfang Dezember im Alter von nur 17 Jahren beim privaten Training auf der Piste im «Red Sand Park» tödlich verunglückt. MotoGP-Ass Pedro Acosta nahm sich mit Freude die Zeit, um beim erstmals mit einigen Sponsoren initiierten Event unter dem Titel «La Primera» für seinen verstorbenen Kumpel im Paar-Modus mit dabei zu sein.
Pedro Acosta mit der ungewohnten Nummer 94Pedro Acosta mit der ungewohnten Nummer 94Foto: Berni Pérez
Pedro Acosta mit der ungewohnten Nummer 94© Berni Pérez
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Acostas Partner bei der Veranstaltung auf 100er-Viertakt-Crossern war der Grand-Prix-Fotograf Manu Tormo, für den der Wettbewerb auf Erdboden Neuland war. Das Rennen wurde per Le-Mans-Start begonnen. Am Ende sprang für das Duo Acosta/Tormo in der Profi-Klasse dennoch Rang 2 heraus. Den Sieg holte sich das Duo Ignacio Galan und Shengbo Sun. Rang 3 sicherten sich das Duo Alvaro Lucas und Joel Esteban.
Werbung
Werbung
Das Event zu Ehren von Enzo Badenas soll künftig für die Community ein Fixpunkt zum Jahresbeginn sein. Gruppenfotos waren am Ende des Renntages nach der Siegerehrung eine sehr emotionale Angelegenheit, da auch die Mutter von Badenas sowie der Rest seiner Familie beim Event dabei waren.
Pedro AcostaPedro AcostaFoto: Aspar Motor Experience
Pedro Acosta© Aspar Motor Experience
Auch Aspar-Mastermind und Teambesitzer Jorge Martinez war interessierter Beobachter. «Es war mir eine echte Freude, euch hier bei mir zu Gast zu haben. Genauso wollten wir uns immer an Enzo erinnern», sagte Martinez unter Emotionen. Die Aspar-Community hatte bereits unmittelbar nach dem Unfall eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der in erster Linie für die Begräbnis-Kosten und die Betreuung der Familie gesammelt wurde.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • MotoGP
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Marc Márquez
545
2
Alex Márquez
467
3
Marco Bezzecchi
353
4
Pedro Acosta
307
5
Francesco Bagnaia
288
6
Fabio Di Giannantonio
262
7
Franco Morbidelli
231
8
Fermin Aldeguer
214
9
Fabio Quartararo
201
10
Raúl Fernández
172
Mehr laden
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Grande Prémio de Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of Qatar
    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Grande Prémio de Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  3. Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  4. Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  5. Grand Prix of Qatar
    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event
Motorrad-GP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM