Pedro Acosta (KTM): Stargast beim Memorial-Event für Enzo Badenas

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
KTM-Pilot Pedro Acosta lässt auch in der Winterpause keine Langeweile aufkommen. Bevor der WM-Vierte der Saison 2025 in einigen Tagen nach Mattighofen reist, nahm der Red-Bull-KTM-Werksfahrer an einem Flat-Track-Event auf dem Gelände des Aspar Circuit nahe Valencia teil. Die Veranstaltung wurde zu Ehren von Enzo Badenas abgehalten.
Der spanische Motocross-Nachwuchsfahrer aus der Region Valencia fuhr 2025 die 125er-EM und war Anfang Dezember im Alter von nur 17 Jahren beim privaten Training auf der Piste im «Red Sand Park» tödlich verunglückt. MotoGP-Ass Pedro Acosta nahm sich mit Freude die Zeit, um beim erstmals mit einigen Sponsoren initiierten Event unter dem Titel «La Primera» für seinen verstorbenen Kumpel im Paar-Modus mit dabei zu sein.
Acostas Partner bei der Veranstaltung auf 100er-Viertakt-Crossern war der Grand-Prix-Fotograf Manu Tormo, für den der Wettbewerb auf Erdboden Neuland war. Das Rennen wurde per Le-Mans-Start begonnen. Am Ende sprang für das Duo Acosta/Tormo in der Profi-Klasse dennoch Rang 2 heraus. Den Sieg holte sich das Duo Ignacio Galan und Shengbo Sun. Rang 3 sicherten sich das Duo Alvaro Lucas und Joel Esteban.
Das Event zu Ehren von Enzo Badenas soll künftig für die Community ein Fixpunkt zum Jahresbeginn sein. Gruppenfotos waren am Ende des Renntages nach der Siegerehrung eine sehr emotionale Angelegenheit, da auch die Mutter von Badenas sowie der Rest seiner Familie beim Event dabei waren.
Auch Aspar-Mastermind und Teambesitzer Jorge Martinez war interessierter Beobachter. «Es war mir eine echte Freude, euch hier bei mir zu Gast zu haben. Genauso wollten wir uns immer an Enzo erinnern», sagte Martinez unter Emotionen. Die Aspar-Community hatte bereits unmittelbar nach dem Unfall eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der in erster Linie für die Begräbnis-Kosten und die Betreuung der Familie gesammelt wurde.
