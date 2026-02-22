Pedro Acosta (KTM) überzeugt: Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Qualifying

Der letzte Testtag in Buriram ist Geschichte – in einer Woche zählt es dann auf gleicher Strecke beim MotoGP-Saisonauftakt. Für Pedro Acosta lief die Generalprobe solide: Seine Zeit von 1:29,021 min sorgte auf der kombinierten Zeitenliste für Rang 6. Und vor allem: Er ist wieder bester KTM-Pilot und stellte die interne Hierarchie rechtzeitig zum Saisonstart gerade.

«Nicht schlecht», fasste der Spanier den letzten Testtag vor dem ersten Rennwochenende zusammen. «Mit dem Zeitangriff am Morgen war ich zufrieden. Auch mit der Position. Wir waren nicht weit weg von der Spitzte!» Auf Marco Bezzecchi, der am Nachmittag die Bestzeit fuhr, verlor Acosta 0,353 sec.

Schwitz: Acosta kämpfte sich nach vorne Foto: Gold and Goose Schwitz: Acosta kämpfte sich nach vorne © Gold and Goose

Am Nachmittag stand die Rennsimulation auf dem Programm. Der Spanier zeigte sich zufrieden, und auch das Reifenmanagement läuft besser als vor einem Jahr. «Der vordere Reifen sieht am Ende immer beängstigend aus. Wir sind bis Runde 24, 25 mit dem Reifen angekommen – ganz anders als im letzten Jahr.»

Fazit nach Tests – KTM ist besser aufgestellt als 2025

Mit Blick auf das Setup ist die Basis gelegt. «Ich habe alles getestet, was ich bekommen habe. Jetzt ist es Zeit, an den Dingen für das Rennen zu arbeiten, auf die lange Distanz.» Und wie sieht es mit der Entwicklungsrichtung aus? Für Acosta ist diese zweitrangig. «Ich gehe in die Richtung, in der ich das Bike schneller fühle. Ich muss meine Stärken nutzen – extrem hart bremsen, enge Linien fahren. Vielleicht brauche ich dafür andere Setups oder einen anderen Fahrstil. Wohin die Entwicklung insgesamt geht, ist mir egal. Hauptsache, wir sind schneller als letztes Jahr.»

Genau darin liegt der Kernpunkt für ihn. «Wir können uns nur Sorgen machen, wenn wir uns selbst nicht verbessern. Aber wir können nicht kontrollieren, wenn die anderen besser werden», so der 21-Jährige.

KTM habe im Winter spürbare Fortschritte gemacht. «Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir einen Schritt gemacht. Das ist das Wichtigste.» Im vergangenen Jahr sorgten Vibrationen für Probleme. «Das ist besser geworden.» Wichtig sei vor allem das Qualifying, da dort die Grundlage für die Rennen gelegt werde.

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Marco Bezzecchi (I) Aprilia 1:28,668 min 2. Ai Ogura (J) Aprilia +0,097 sec 3. Marc Marquez (E) Ducati 0,168 4. Francesco Bagnaia (I) Ducati 0,215 5. Alex Marquez (E) Ducati 0,293 6. Pedro Acosta (E) KTM 0,353 7. Franco Morbidelli (I) Ducati 0,403 8. Jorge Martin (E) Aprilia 0,499 9. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati 0,505 10. Joan Mir (E) Honda 0,628 11. Raul Fernandez (E) Aprilia 0,634 12. Brad Binder (ZA) KTM 0,724 13. Luca Marini (I) Honda 0,783 14. Johann Zarco (F) Honda 0,799 15. Maverick Vinales (E) KTM 0,872 16. Jack Miller (AUS) Yamaha 1,004 17. Fabio Quartararo (F) Yamaha 1,033 18. Enea Bastianini (I) KTM 1,060 19. Diogo Moreira (BR) Honda 1,252 20. Alex Rins (E) Yamaha 1,434 21. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha 2,104 22. Michele Pirro (I) Ducati 3,109

