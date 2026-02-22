Weiter zum Inhalt
Pedro Acosta (KTM) überzeugt: Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Qualifying

Rechtzeitig meldete sich Pedro Acosta am letzten Buriram-Testtag zurück. Eine Woche vor dem MotoGP-Auftakt in Thailand beendete er den Test auf Rang 6. Das Fazit des Spaniers fällt wohlwollender aus.

Toni Schmidt
Von

MotoGP

Pedro Acosta verbesserte sich am letzten Testtag
Pedro Acosta verbesserte sich am letzten Testtag
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta verbesserte sich am letzten Testtag
© Gold and Goose

Der letzte Testtag in Buriram ist Geschichte – in einer Woche zählt es dann auf gleicher Strecke beim MotoGP-Saisonauftakt. Für Pedro Acosta lief die Generalprobe solide: Seine Zeit von 1:29,021 min sorgte auf der kombinierten Zeitenliste für Rang 6. Und vor allem: Er ist wieder bester KTM-Pilot und stellte die interne Hierarchie rechtzeitig zum Saisonstart gerade.

«Nicht schlecht», fasste der Spanier den letzten Testtag vor dem ersten Rennwochenende zusammen. «Mit dem Zeitangriff am Morgen war ich zufrieden. Auch mit der Position. Wir waren nicht weit weg von der Spitzte!» Auf Marco Bezzecchi, der am Nachmittag die Bestzeit fuhr, verlor Acosta 0,353 sec.

Schwitz: Acosta kämpfte sich nach vorne
Schwitz: Acosta kämpfte sich nach vorne
Foto: Gold and Goose
Schwitz: Acosta kämpfte sich nach vorne
© Gold and Goose

Am Nachmittag stand die Rennsimulation auf dem Programm. Der Spanier zeigte sich zufrieden, und auch das Reifenmanagement läuft besser als vor einem Jahr. «Der vordere Reifen sieht am Ende immer beängstigend aus. Wir sind bis Runde 24, 25 mit dem Reifen angekommen – ganz anders als im letzten Jahr.»

Fazit nach Tests – KTM ist besser aufgestellt als 2025

Mit Blick auf das Setup ist die Basis gelegt. «Ich habe alles getestet, was ich bekommen habe. Jetzt ist es Zeit, an den Dingen für das Rennen zu arbeiten, auf die lange Distanz.» Und wie sieht es mit der Entwicklungsrichtung aus? Für Acosta ist diese zweitrangig. «Ich gehe in die Richtung, in der ich das Bike schneller fühle. Ich muss meine Stärken nutzen – extrem hart bremsen, enge Linien fahren. Vielleicht brauche ich dafür andere Setups oder einen anderen Fahrstil. Wohin die Entwicklung insgesamt geht, ist mir egal. Hauptsache, wir sind schneller als letztes Jahr.»

Genau darin liegt der Kernpunkt für ihn. «Wir können uns nur Sorgen machen, wenn wir uns selbst nicht verbessern. Aber wir können nicht kontrollieren, wenn die anderen besser werden», so der 21-Jährige.

KTM habe im Winter spürbare Fortschritte gemacht. «Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir einen Schritt gemacht. Das ist das Wichtigste.» Im vergangenen Jahr sorgten Vibrationen für Probleme. «Das ist besser geworden.» Wichtig sei vor allem das Qualifying, da dort die Grundlage für die Rennen gelegt werde.

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

1:28,668 min

2.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,097 sec

3.

Marc Marquez (E)

Ducati

0,168

4.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

0,215

5.

Alex Marquez (E)

Ducati

0,293

6.

Pedro Acosta (E)

KTM

0,353

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

0,403

8.

Jorge Martin (E)

Aprilia

0,499

9.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

0,505

10.

Joan Mir (E)

Honda

0,628

11.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

0,634

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

0,724

13.

Luca Marini (I)

Honda

0,783

14.

Johann Zarco (F)

Honda

0,799

15.

Maverick Vinales (E)

KTM

0,872

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

1,004

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

1,033

18.

Enea Bastianini (I)

KTM

1,060

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

1,252

20.

Alex Rins (E)

Yamaha

1,434

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

2,104

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

3,109

Buriram-Test 2026
Buriram-Test 2026
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Maverick Vinales
Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Buriram-Test 2026
© Gold & Goose

