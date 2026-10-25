Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Pedro Acosta (KTM): Verpasste Chance, starke Emotionen beim Insel-Abschied

Beim Sprintrennen auf Phillip Island hatte KTM-Werksfahrer WM-Rang 4 zurückerobert. Statt des erhofften Podestplatzes bei einem Regen-GP gab es nur noch tröstende Worte in Richtung MotoGP-Fangmeinde.

MotoGP

Acosta verabschiedete sich von den Fans auf der Rennsportinsel
Acosta verabschiedete sich von den Fans auf der Rennsportinsel
Foto: KTM Factory Racing
Acosta verabschiedete sich von den Fans auf der Rennsportinsel
© KTM Factory Racing

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

«Ich klopfe auf Holz und hoffe, dass heute Nacht der Regen kommt», so lautete das Abschiedsstatement von KTM-Aushängeschild nach dem MotoGP-Zeittraining am Freitag. Grund des Wunsches: Zwar hatte Pedro Acosta auf trockenem Inselasphalt ausreichend Tempo für den direkten Einzug ins zweite Qualifying, doch – so die Einschätzung des jungen Spaniers – für einen Spitzenplatz reicht es ohne Zugabe von Feuchtigkeit nicht.

Werbung

Werbung

Die Annahme stellte sich weder als richtig noch als falsch heraus. Der Insel-Sprint sah Acosta als guten Fünften im Ziel und auch der Rückstand von 3,5 Sekunden hielt sich in Grenzen. Doch vom Österreich-Leistungshoch waren Acosta und die RC16 auch in Australien ein gutes Stück entfernt. Also doch Regen. Und der kam. Einen Tag später als angekündigt, dafür aber so gnadenlos, dass Runde 18 der MotoGP bekanntermaßen abgesagt werden musste.

Damit wurde auch der WM-Stand für eine weitere Woche eingefroren. Aus sportlicher Sicht keine gute Nachricht für Red Bull-Athlet Acosta, der dank eigener Leistung und null Punkten WM-Rang 4 vom Japaner übernommen hatte. Und während Ogura auf der nassen Strecke in Australien am Samstagmorgen nicht klargekommen war, dachte Acosta im Nassen an einen Podiumsplatz. Die Chance, WM-Rang 4 zu stabilisieren, war damit futsch.

Im Artikel erwähnt

Statt einem MotoGP-Rennen gab es nur eine Parade für die Fans
Statt einem MotoGP-Rennen gab es nur eine Parade für die Fans
Foto: KTM Factory Racing
Statt einem MotoGP-Rennen gab es nur eine Parade für die Fans
© KTM Factory Racing

Werbung

Werbung

In der WM-Tabelle geht es hinter den Top-3 sehr eng zu. Acosta (4.) und Di Giannantonio (6.) trennen lediglich elf Punkte, dazwischen der Trackhouse-Pilot mit der ausgesprochen konkurrenzfähigen Aprilia.

TV-Programm

Dankbar für viele großartige Rennen auf Phillip Island

Doch auch dem 22-Jährigen aus Murcia blieb nichts anderes übrig, als sich ohne Renntempo von der Rennsportkultstätte zu verabschieden. Der oft sehr pragmatische Acosta zeigte sich der finalen Parade ausgesprochen emotional: «Ein trauriges Ende für den letzten Grand Prix in Phillip Island, aber wir sollten uns über all die großartigen Rennen freuen, die uns dieser Ort im Laufe der Jahre beschert hat. Für mich ist die Beziehung zu den Fans hier sehr speziell. Ich erinnere mich, als ich nach meiner Verletzung im ersten Moto2-Jahr hier mein erstes Podium geschafft habe. Und an 2024, das erste Mal mit dem MotoGP-Bike, das war so intensiv wie die Beziehung zu den enthusiastischen Menschen hier – vielen Dank dafür!»

Auch Teammanager Aki Ajo war nach der Absage wenig erfreut: «Es ist wirklich schade, dass wir hier in Phillip Island nicht fahren können, vor allem weil so viele Menschen auf uns gewartet haben und eine tolle Stimmung herrschte, aber angesichts der Bedingungen ist das natürlich verständlich. Ich denke, das Wochenende verlief für uns recht solide, und zumindest die Ergebnisse im Sprint waren vielversprechend. Die Fahrerparade heute war zumindest eine kleine Geste, die wir all den Fans hier, die immer so leidenschaftlich sind, bieten konnten», so der Finne im nassen Phillip Island.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Training

  7. Freies Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

02

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

03

5

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

04

43

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

05

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

06

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

07

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

08

11

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

09

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

10

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM