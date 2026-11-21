Pedro Acosta verpasste das Podium im MotoGP-Sprint von Portimao knapp. Als bester KTM-Pilot kam der Spanier auf Platz 4 ins Ziel, nur 0,3 Sekunden hinter Alex Marquez auf der Gresini-Ducati . Lange hing Acosta hinter Fabio di Giannantonio fest. Als er nach Rennmitte endlich vorbeikam, nutzte auch Aprilia-Pilot Jorge Martin die Gelegenheit, am VR46-Ducati-Piloten vorbeizuziehen.

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«Wirklich genossen habe ich es nicht», erklärte Acosta nach dem Rennen. «Ich habe das ganze Rennen versucht, richtig nah an di Giannantonio heranzukommen. Wir haben aber das Maximum herausgeholt. Im Regen habe ich dann etwas mehr riskiert, um noch aufs Podium zu kommen. Das war nicht möglich, denn Alex hatte einfach ein wenig mehr zu bieten als wir – speziell mit dem weichen Reifen. Aber ich bin zufrieden.»

Licht und Schatten bei der KTM RC16

Fortschritte spürt Acosta beim Anbremsen. «Das Motorrad ist jetzt besser. Wir haben ein paar Änderungen vorgenommen, und ich kann nun sehr spät bremsen», berichtete der KTM-Werkspilot. «Ich verliere zwar etwas beim Beschleunigen, kann beim Bremsen aber Boden gutmachen. Die lange letzte Kurve ist immer noch ein Desaster. Bis Kurve 10 oder 13 ist die Runde wirklich okay. Danach wird das Motorrad sehr unruhig, beide Reifen schwimmen in der Bergabpassage stark.»

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Die Probleme in diesem Abschnitt begleiten Acosta schon länger. «Von Kurve 11 bis 15 verliere ich sehr viel Zeit. Das war schon so, als ich erstmals mit dem MotoGP-Motorrad hier gefahren bin», schilderte er. «Bergab kann ich kaum in Schräglage gehen. Dort eine halbe Sekunde zu verlieren, ist einfach zu viel. Aber leider ist es so.»

Im Qualifying hatte Acosta Startplatz 6 erreicht. Seine Einschätzung dazu fiel knapp aus: «Im Q2 war ich selbst einfach nicht schnell genug.» Auch der heftige Highsider von LCR-Honda-Pilot Diogo Moreira im Q1 beschäftigte Acosta. Der Brasilianer war bei hohem Tempo von seiner Maschine geschleudert worden. «Moreira hatte wirklich Glück! Es ist ein Fehler, der passieren kann, wenn man viel riskiert und ins Q2 will», sagte Acosta. «Bei solchen Stürzen haben wir in der Vergangenheit schon sehr schwere Verletzungen gesehen. Er hatte wirklich Glück.»