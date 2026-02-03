Pedro Acosta lobt KTM-Fortschritte: Beim Chassis ins Schwarze getroffen

Ein Blick in die Zeitenliste des ersten MotoGP-Testtags der Saison 2026 in Sepang zeigt, dass KTM mit Maverick Vinales in den Top-3 lag, Werkspilot Pedro Acosta aber nur auf der 15. Position geführt wurde. Doch die Reihenfolge spiegelt die Kräfteverhältnisse nur bedingt wider. Acosta verzichtete am Ende des Tages auf eine Zeitenjagd. Sein Fokus lag auf vielen Runden mit gebrauchten Reifen. Der Spanier beschäftigte sich mit dem Chassis und der Aerodynamik seiner KTM RC16.

«Es war ein langer Tag», kommentierte Acosta nach der ersten Hitzeschlacht in Malaysia. «Ich bin zufrieden. Gegen Ende konnte ich nicht wie die anderen Fahrer auf Zeitenjagd gehen. Am Morgen habe ich am Chassis-Setup gearbeitet und dafür musste ich diese Reifen erneut benutzen. Mit dem Vormittag bin ich sehr zufrieden.»

«Am Nachmittag habe ich mich dann mehr auf die Aerodynamik konzentriert. Einfach Runden abgespult. Das war hart», gestand der KTM-Pilot. «Morgen habe ich im Aero-Bereich viel mehr Dinge zu testen als heute. Ich denke, es wird interessant sein, mich am Morgen darauf zu konzentrieren, diese Dinge zu probieren, und dann am Nachmittag ein gutes Paket zu haben.»

Chattering-Problem nicht gelöst, doch Acosta ist dennoch happy

Bei KTM stand das Thema Chattering im Fokus. «Ich hatte Vibrationen ab der ersten Runde. Seltsame Vibrationen, so etwas hatte ich vorher noch nie», staunte Acosta, der sich von den Vibrationen aber nicht irritieren lässt.

«Wir versuchen, dass das Bike etwas besser einlenkt. Wir wissen, dass wir in diesen langen Kurven sehr gelitten haben, wie Kurve 3 oder Kurven wie in Australien oder Silverstone oder Strecken dieser Art. Und es sieht ehrlich gesagt vielversprechend aus», lobte er die Arbeit der KTM-Ingenieure und bilanziert: «Ich bin ziemlich happy.»

Pedro Acosta verzichtete am Dienstag auf eine Zeitenjagd Foto: Gold & Goose Pedro Acosta verzichtete am Dienstag auf eine Zeitenjagd © Gold & Goose

«Ich bin viele Runden auf einem Reifen gefahren. Das sieht ganz okay aus. Man sieht auch den Rennrhythmus. Aber es ist schwer zu sagen, weil das Reifenkontingent ziemlich limitiert ist. Und ich habe gesehen, dass viele Fahrer heute Morgen viel Zeit auf dem Medium verbracht haben. Ich bin nur 15 Runden gefahren und dann früh auf den Soft gewechselt, um diesen Chassis-Check zu machen. Aus diesem Grund habe ich vielleicht die Chance verloren, am Nachmittag auf Zeitenjagd zu gehen», beschrieb Acosta seinen Tag.

«Meiner Meinung nach ist die Chassis-Seite abgehakt. Lasst uns morgen auf die Aero konzentrieren», bemerkte Acosta. Und was erhofft er sich vom neuen Aero-Paket? «Ein bisschen mehr Einlenken. Warum nicht auch etwas mehr Stabilität an der Front des Motorrads. Damit wäre ich zufrieden.»

Acosta lobt KTMs Arbeit im Winter, aber...

Wie zufrieden ist Acosta mit der Arbeit, die KTM im Winter geleistet hat? «Das kann ich an Tag drei sagen. Wenn du nicht schnell bist, ist die ganze Arbeit umsonst», antwortete Acosta sehr rational. Fakt ist, dass KTM im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr neues Material nach Sepang gebracht hat.

«Es ist eine große Verbesserung im Vergleich zur letzten Vorsaison, sagen wir mal. Aber das eine ist, überrascht zu sein, und das andere ist, wie soll ich sagen, wirklich zufrieden zu sein. Sie haben sehr viel gearbeitet. Sie haben genau das gemacht, was wir verlangt haben. Und im Moment sieht es so aus, als hätten sie beim Chassis den richtigen Punkt getroffen. Schauen wir, was uns morgen erwartet», kommentierte Acosta.

Zeiten MotoGP Sepang-Test, Tag 1:

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Marc Marquez (E) Ducati 1:57,018 min 2. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,256 sec 3. Maverick Vinales (E) KTM +0,277 4. Alex Marquez (E) Ducati +0,469 5. Marco Bezzecchi (I) Aprilia +0,506 6. Luca Marini (I) Honda +0,551 7. Joan Mir (E) Honda +0,675 8. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,702 9. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,851 10. Franco Morbidelli (I) Ducati +1,050 11. Johann Zarco (F) Honda +1,122 12. Enea Bastianini (I) KTM +1,143 13. Brad Binder (ZA) KTM +1,176 14. Jack Miller (AUS) Yamaha +1,234 15. Pedro Acosta (E) KTM +1,295 16. Alex Rins (E) Yamaha +1,302 17. Ai Ogura (J) Aprilia +1,595 18. Raul Fernandez (E) Aprilia +1,641 19. Diogo Moreira (BR) Honda +1,664 20. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha +1,869 21. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,890 22. Andrea Dovizioso (I) Yamaha +3,663 23. Augusto Fernandez (E) Yamaha +4,036

