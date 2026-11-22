Mit Platz 4 im Sprint rettete Pedro Acosta einen ordentlichen Samstag. Von Startplatz 6 aus kam der beste KTM-Pilot nur 0,3 Sekunden hinter dem drittplatzierten Alex Marquez (Gresini-Ducati) ins Ziel. Zufrieden war der Spanier dennoch nicht: Ab Kurve 10 wurde seine RC16 unruhig, die letzte Kurve bezeichnete er sogar als «Desaster».

Werbung

Werbung

Kaum Bremsdruck – der Sturz war unausweichlich

Im Grand Prix kämpfte sich Acosta in den ersten Runden nach schwachem Start von Platz 8 auf Rang 6 nach vorne. Doch schon da wirkte die KTM unruhig. In Kurve 13 kam er zu schnell an und musste eine weite Linie gehen. In Runde 4 lag er dann in Kurve 5 im Kies. Er fuhr zwar kurz weiter, doch das Motorrad war zu stark beschädigt, kurz darauf stellte er es in der Box ab.

Ein Fehler, aber nicht nur seiner. «Wir hatten das ganze Wochenende viele Probleme mit den Bremsen, im Rennen war es noch schlimmer», erklärte Acosta. «In einem Moment hatte ich keinen Druck auf der Bremse, bin weit gegangen und habe versucht, das Motorrad mit noch mehr Druck zu stoppen.»

Es war sein erster selbstverschuldeter Sturz an einem Sonntag in dieser Saison. «Ich bin zufrieden mit der Konstanz, die ich erreicht habe. So wenige Fehler nach 21 Rennen sind nicht schlecht.»

Werbung

Werbung

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

WM-Rang 4 in Gefahr: Ai Ogura rückt bedrohlich nah heran

In der WM wird es nun eng: Acosta ist mit 315 Punkten Vierer, Ai Ogura liegt als Fünfter nur noch 6 Punkte dahinter. Acosta lässt das kalt: «Ob ich Vierter oder Fünfter werde, das ändert für mich nichts.» Wichtiger sei, dass das Gesamtpaket stimmt. Seit seinem Sieg in Österreich laufe es nicht mehr rund, in Portimao hätten alle KTM in der letzten Kurve rund eine halbe Sekunde verloren.

Ab 2027 fährt Acosta im Ducati-Werksteam an der Seite von Marc Marquez. Dem neuen Teamkollegen streut er Rosen: «Marc hat gezeigt, was für ein Champion er ist. Er hatte nicht den besten Saisonstart, dann musste er pausieren, ist wieder zurückgekommen, hat Rennen gewonnen und Druck auf die anderen gemacht.»

Dass er Marquez 2027 gefährlich werden könnte, sieht er nicht und stapelt tief: «Marc ist jetzt zehnfacher Weltmeister. Er wird sich sicher keine Sorgen um einen machen, der nur ein MotoGP-Rennen gewonnen hat.»

Werbung