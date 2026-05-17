Pedro Acosta nach Drama-GP: «Hätten nicht zum dritten Mal starten sollen»

Während des gesamten MotoGP-Wochenendes stand KTM-Pilot Pedro Acosta im Rampenlicht. Der junge Spanier hatte bereits am Freitag das Tempo vorgegeben und am Samstag mit Startplatz 1 nachgelegt. Auch im Sprint sah es gut aus – Acosta führte lange und war knapp geschlagen mit Position 2 dennoch sehr zufrieden.

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Auch beim Großen Preis von Katalonien sah es zunächst bestens aus. An der Spitze kontrollierte der Pilot mit der Nummer 37 das Feld, bis ausgangs von Kurve 1 Alex Márquez das Heck von Acostas RC16 touchierte. Was war passiert? Unter Volllast versagte die KTM ihren Dienst, stockte schlagartig. Marquez konnte nicht mehr ausweichen. Sein Crash wenige Sekunden später auf dem rutschigen Grünstreifen führt zum sofortigen Rennabbruch.

Während Alex Márquez lange an der Strecke behandelt wurde, ließ sich Acosta zurück an die Box schleppen. Auch nach einer Weile gab es aus der KTM-Box keine endgültige Klarheit über die Ursache. Teammanager Aki Ajo: «Offensichtlich gab es ein Problem mit der Elektronik, noch wissen wir aber nichts Genaueres.»

Nach Kollison mit Acosta stürzte Alex Marquez schwer Foto: Gold and Goose Nach Kollison mit Acosta stürzte Alex Marquez schwer © Gold and Goose

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Nach gut zwanzig Minuten Bangen und Zwangspause ging es wieder los – mit Acosta. Auch der zweite Start gelang und wieder tauchte der Polesetter als Führender in Kurve 1 auf. Doch dahinter hatte es gleich wieder gecrasht – diesmal traf es Routinier Johann Zarco, der länger an der Rennstrecke behandelt werden musste.

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Wieder eine Viertelstunde später – Rennstart Nummer 3, den erneut Pedro Acosta für sich entschied. Nach den Ausfällen der schnellen Aprilia-Piloten schien der Weg endlich frei für den ersten Sieg am Sonntag. Doch mit noch gut drei Runden auf der Anzeige war der Traum vorbei. Im Finale ließ der Grip des Bikes so deutlich nach, dass Acosta binnen zwei Runden von Platz 1 auf 4 verschoben wurde. Komplett wurde die Katastrophe, als die Ziellinie bereits in Sicht war Acosta wurde von Ai Ogura abgedrängt, in der schnellen Zielkurve kam der KTM-Held zu Fall. Nach etlichem Überschlag war das Motorrad zerstört, Gleiches galt für die Laune.

Pedro Acosta war verständlicherweise außer sich, auch weil mit den Geschehnissen der WM-Platz wieder futsch war. Ausgerechnet Fabio Di Giannantonio, mit dem sich Acosta vor den Rennen ein bissiges Wortgefecht geliefert hatte, stand nun als Rennsieger auf dem Podest.

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Acostas Zusammenfassung wurde mit versteinertem Gesicht vorgetragen: «Was technisch passiert ist, als mein Motorrad gestockt hat, kann ich nicht sagen. Vermutlich gab es einen Defekt an der Elektronik. Zum Ausweichen war es zu spät. Es tut mir sehr leid, was passiert ist, ich konnte es aber auch nicht verhindern. Zum Rennen möchte ich gar nicht mehr sagen. Es geht wichtigeres. Es scheint, dass Johann und Alex heute die größten Probleme hatten und ich kann gerade nur an sie denken.»

Acosta wurde noch deutlicher: «Ganz ehrlich – das war nicht notwendig. Ich verstehe, die Show muss weiter gehen aber meine Meinung: Wenn bereits zwei Piloten im Krankenhaus liegen – warum müssen wir dann noch ein drittes Mal starten? Ich werde das auf jeden Fall auch in der Sicherheitskommission aussprechen. Ich habe bereits etwas Erfahrung in diesem Fahrerlager und das nicht zum ersten Mal erlebt. Natürlich ist da auch sehr viel Adrenalin im Spiel, aber ich war heute Teil des Dramas, es war kein guter Tag.»

Der Auftritt von Pedro Acosta in Catalunya als frisches Beispiel für die Gnadenlosigkeit und Unberechenbarkeit im Profi-Rennsport.