Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Pedro Acosta nach Sepang-Test: KTM nicht ganz auf Augenhöhe mit Ducati

Kein Spektakel, kein Risiko – so lässt sich der Sepang-Test von MotoGP-Ass Pedro Acosta (KTM) zusammenfassen. Platz 8 in der Zeitenliste täuscht, auch wenn der Rückstand auf Ducati weiter besteht.

Toni Schmidt
Von

MotoGP

Pedro Acosta auf der RC16
Pedro Acosta auf der RC16
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta auf der RC16
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der dritte und letzte Testtag der MotoGP-Vorsaison 2026 in Sepang brachte für Pedro Acosta keine großen Schlagzeilen – dafür jedoch eine klare Erkenntnis. Der KTM-Werkspilot arbeitete konzentriert sein Programm ab, verzichtete auf eine späte Zeitenjagd und schließt den Test somit als Achtschnellster der kombinierten Zeitenliste ab. Damit war Acosta erneut der schnellste RC16-Fahrer im Feld.

Werbung

Werbung

Dass am Ende deutlich mehr möglich gewesen wäre, stellte Acosta offen in den Raum. «Mit dem richtigen Timing wären wir wieder in den Top-5 gewesen», erklärte der Spanier. Das Problem: Der beste Reifen kam zum Einsatz, als die Streckenbedingungen nicht mehr ideal waren. Doch ein klassischer Time-Attack habe ohnehin nicht auf der Prioritätenliste gestanden.

Statt schnelle Runden – Vergleichsarbeit

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der dritte Testtag war bei KTM klar strukturiert. Nach umfangreichen Chassis-Arbeiten am ersten Tag und dem Einsatz älterer Spezifikationen an Tag Nummer zwei lag der Fokus diesmal auf direkten Vergleichen. «Heute fuhr ich eine Runde mit dem Standard-Bike und dann direkt wieder mit dem neuen», schilderte Acosta. Erst danach wurde ein frischer Reifen montiert. Zu spät, um seine Zeit zu verbessern.

Werbung

Werbung

«Die Zeitattacke war nicht mein Ziel», stellte Acosta klar. Wichtiger sei gewesen, trotz vieler Umstellungen eine saubere Runde abzuliefern und ein klares Bild vom aktuellen KTM-Paket zu bekommen.

Rennsimulation: KTM hinkt Ducati leicht hinterher

Besonders aufschlussreich verlief die Rennsimulation. Acosta bewegte sich dabei im Bereich von 1:58er-Zeiten – minimal langsamer als die Ducati-Piloten. «Wir sind noch etwas langsamer als Ducati», räumte er ein, relativierte aber sofort: Entscheidend sei, mit einem klaren Plan nach Thailand zu reisen.

Im direkten Vergleich mit Marc Marquez kam es in der Simulation zu einer Annäherung auf der Strecke, die nicht überbewertet werden sollte. «Seine Reifen waren am Ende, meine noch frisch», erklärte das KTM-Ass nüchtern. Aussagen zur Konkurrenzfähigkeit wollte er aus dieser Begegnung nicht ableiten.

Werbung

Werbung

Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Test in Sepang
© Gold & Goose

Sepang bleibt für KTM kein einfaches Pflaster. «Malaysia ist nicht unsere beste Strecke», sagte er und verwies darauf, dass auch Thailand kein Selbstläufer wird. Der erste positive Eindruck überwiege. Nach drei Testtagen sei es gelungen, zahlreiche Variationen und Teile zu prüfen und das Fundament für die nächsten Schritte zu legen. «Mein Ziel war, mir ein klares Bild zu verschaffen, welche Teile wir nach Thailand mitnehmen müssen, um das beste Paket zu bauen».

Sattelfest: Acosta beendet Test ohne Sturz

Auffällig: Acosta fuhr über die drei Testtage kontrolliert. Kein Sturz, keine Hektik, kein erzwungener Angriff, um seine Bestzeit zu verbessern. «Ich wollte hier nicht unbedingt crashen», erklärte er abschließend. Stattdessen habe er möglichst viel Zeit auf der Strecke verbringen wollen – schnell, aber ohne unnötige Risiken.

Werbung

Werbung

Das Fazit fällt differenziert aus. «Ich bin vielleicht sechs von zehn möglichen Punkten zufrieden», bilanzierte der Spanier. Zufrieden sei er mit der eigenen Leistung und der Arbeitsweise im Team. Wie konkurrenzfähig man sein werde, wird sich erst in Thailand in drei Wochen zeigen.

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:56,402 min

2.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,124 sec

3.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,383

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,387

5.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,527

6.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,728

7.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,843

8.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,851

9.

Joan Mir (E)

Honda

+0,866

10.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,888

11.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,924

12.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,178

13.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,188

14.

Maverick Vinales (E)

KTM

+1,197

15.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,199

16.

Luca Marini (I)

Honda

+1,403

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,754

18.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,924

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+2,074

20.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+2,500

21.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+2,876

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien