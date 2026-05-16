Pedro Acosta schrammte um Hundertstel am zweiten Sprint-Sieg vorbei

Im Qualifying ließ Pedro Acosta aufhorchen. Mit einer Zeit von 1:38,068 min sicherte sich der Spanier die Pole-Position. Beim Start in den Sprint setzte er sich sofort durch und überquerte die ersten drei Runden als Führender die Ziellinie.

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Dann kam Alex Marquez. Der Ducati-Pilot überholte Acosta und zog davon. Zwischenzeitlich schnappte sich auch Raul Fernandez (Aprilia) den zweiten Platz, doch Acosta kämpfte sich zurück und setzte den jüngeren Marquez wieder unter Druck. Acosta verkürzte den Rückstand zwar wieder, doch für ein finales Manöver kam er nie nah genug heran. Am Ende fehlten ihm vier Hundertstelsekunden für seinen zweiten Sprint-Sieg.

Pedro Acosta fuhr zunächst an der Spitze des Catalunya-Sprints Foto: Gold and Goose Pedro Acosta fuhr zunächst an der Spitze des Catalunya-Sprints © Gold and Goose

Auch wenn es mit dem Sieg nicht klappte, war Acosta mit dem zweiten Sprint-Podium in diesem Jahr zufrieden. «Wir müssen am Ende glücklich sein. Wir wissen, dass wir im Moment nicht auf dem Level von Ducati sind. Aber wir haben am Ende mit ihnen um den Sieg gekämpft. Das ist wichtig. Wir nehmen viele Informationen für morgen mit.» Dann startet Acosta erneut von der Pole-Position aus ins Rennen mit der Chance, sich seinen ersten GP-Sieg zu holen.

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Die neun Punkte aus dem Sprint halfen Acosta auch in der WM-Wertung. Dort zog er mit 92 Punkten wieder an Fabio Di Giannantonio, der im Sprint Dritter wurde, vorbei und ist nun wieder WM-Dritter. Der Rückstand auf die Aprilia-Spitze schrumpfte ebenfalls etwas, da Jorge Martin stürzte und Bezzecchi nur einen Punkt holte. Der Rückstand auf den WM-Führenden Bezzecchi beträgt für Acosta nun 37 Punkte.