Auch KTM-Ass Pedro Acosta war vom Rücktritt von Marc Marquez am Freitag in Valencia überrascht. Auf den Spanier hat die Entscheidung des zehnfachen Champions aber eine ganz andere Auswirkung als auf die anderen Fahrer im MotoGP-Paddock. Acosta wäre 2027 im Ducati-Lenovo-Team der Teamkollege von MM93 geworden. Dazu wird es nun nicht kommen.

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Nach dem MotoGP-Zeittraining, das Acosta übrigens auf Rang 5 beendete, stellte er sich den Fragen der Journalisten. Dabei trat der Spanier die Flucht nach vorne an. «Nun, da ich weiß, dass jeder dieselbe Frage stellen wird, beantworte ich sie gleich, damit wir das Thema hinter uns bringen», meinte Acosta. «Letztendlich befindet sich Marc gerade an einem Höhepunkt seiner Karriere – man kann ihn mit Legenden wie Michael Jordan, Rafa Nadal und vielen anderen vergleichen, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde. Deshalb befindet er sich in einer privilegierten Lage, in der er mehr oder weniger sagen und tun kann, was er will, und ich verstehe seine Entscheidung vollkommen – er hat schon genug durchgemacht. 10 Titel sind keine Kleinigkeit, und ich verstehe, dass er sich einen würdigen Rückzug gönnen und ein bisschen entspannen möchte.»

Die MotoGP-Welt hätte 2027 sehr gerne ein Duell zwischen Marc Marquez und Pedro Acosta auf denselben Motorädern, mit den gleichen Waffen, gesehen. Es ist enttäuschend, dass es dazu nicht kommen wird. «Ich habe meine Entscheidung bereits letztes Jahr getroffen und versucht, ein Motorrad und ein Team zu finden, womit ich um die Meisterschaft kämpfen kann – egal, wer dann an meiner Seite ist», stellte der 22-Jährige klar. «Es stimmt, dass es ein Traum war, gemeinsam mit Marc in einem Team zu sein. Ich kann jetzt aber nichts weiter tun.»

Pedro Acosta: «Was wir besprochen haben, bleibt unter uns»

Acosta besuchte Marquez nach seiner Rücktrittsmeldung am Freitag in seinem Truck. Er wollte mit seinem Landsmann persönlich sprechen. «Ich wusste, dass ich nach seiner Verkündung nicht gleich die Gelegenheit haben würde, mit Marc zu sprechen», erklärte Acosta. «Deshalb wollte ich lieber nach der Session zu ihm gehen, um mich mit ihm zu unterhalten und ihm meine besten Wünsche für seinen neuen Lebensabschnitt zu übermitteln. Was wir besprochen haben, bleibt aber unter uns.»

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In der Medienrunde am Freitag wurde dann doch noch auf den Tag von Acosta auf der Rennstrecke eingegangen. «Am Ende ist alles super eng. Aprilia ist hier letztes Jahr geflogen, sie fliegen hier immer noch und Marc ist in Topform. Dann gibt es noch diesen einen Typen – nennen wir ihn Pol Espargaro –, der verdammt nochmal ‘on fire’ ist», schmunzelte Acosta. Der KTM-Testfahrer, der in Valencia für Maverick Vinales einspringt, landete im MotoGP-Zeittraining auf Rang 7. «Alles ist sehr eng – von Platz 2 bis Platz 10 sind es nur etwa zwei Zehntelsekunden. Das ist ein Witz. Das Qualifying morgen wird sehr wichtig sein.»