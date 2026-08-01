USA-Reise: Pedro Acosta besucht NASCAR – und schaut bei Trackhouse vorbei

Red Bull KTM-Pilot Pedro Acosta nutzte die MotoGP-Sommerpause für einen Abstecher in die USA. Auf dem Programm standen unter anderem ein Termin mit seinem neuen Brillensponsor M-Experiment, ein Besuch der NASCAR in Indianapolis sowie einige Tage in Florida, wo er KTM-Motocross-Talent Julien Beaumer traf.

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In Indianapolis war Acosta zu Gast bei NASCAR-Pilot Jesse Love, der in den USA als Markenbotschafter für M-Experiment fungiert. Der Fahrer des Richard Childress Racing-Teams (RCR) nahm den Spanier nach der Veranstaltung mit in die Werkstatt seines Rennstalls. Dort tauschte sich Acosta mit den Ingenieuren und Mechanikern über technische Details aus. Besonders beeindruckt zeigte sich die NASCAR-Mannschaft von den rund 300 PS, die eine MotoGP-Maschine am Hinterrad auf die Strecke bringt.

Der Spanier stellte sich außerdem einer NASCAR-Reifenwechsel-Challenge und zeigte dabei den gewohnt ehrgeizigen Einsatz. Auch eine Sitzprobe im NASCAR-Boliden ließ sich der zweifache Weltmeister nicht entgehen. Begeistert brachte Acosta sogar eine Probefahrt mit dem V8-Rennwagen ins Spiel. Etwas entspannter verlief anschließend ein gemeinsamer Wasserski-Ausflug mit der NASCAR-Crew.

Pedro Acosta verbrachte einige Tage in den USA Foto: Pedro Acosta Pedro Acosta verbrachte einige Tage in den USA © Pedro Acosta

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Auf seiner USA-Reise machte Acosta außerdem Halt beim NASCAR-Team Trackhouse Racing. Dort traf er Nachwuchsstar Connor Zilisch, der wie Acosta zum Kreis der Red Bull-Athleten gehört und ebenfalls von M-Experiment unterstützt wird. Die beiden tauschten bei ihrem Treffen sogar ihre Helme aus.

Sportlich richtet sich der Fokus für Acosta nun wieder auf die MotoGP. Nach der Sommerpause wird die Weltmeisterschaft vom 7. bis 9. August in Silverstone fortgesetzt. Zur Saisonhalbzeit liegt der Spanier auf dem siebten WM-Rang. Dem künftigen Ducati-Werksfahrer fehlen derzeit 60 Punkte auf WM-Spitzenreiter Jorge Martin.