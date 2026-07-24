Manager-Legende Pernat sieht bei Bagnaia ein psychisches Problem

Francesco Bagnaia erlebt bislang die wohl schwierigste Saison seit seinem Aufstieg zum MotoGP-Spitzenfahrer. Nach der ersten Saisonhälfte liegt der Ducati-Werkspilot lediglich auf Rang 8 der Weltmeisterschaft und ist damit nur der drittbeste Ducati-Pilot. Selbst der verletzungsbedingte Ausfall von Teamkollege Marc Marquez konnte Bagnaia im Titelkampf bislang nicht nutzen – auf den Weltmeister von 2025 fehlen ihm derzeit 47 Punkte.

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Für den langjährigen MotoGP-Fahrermanager Carlo Pernat ist die sportliche Krise des ehemaligen Weltmeisters jedoch nicht auf technische Faktoren zurückzuführen. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com machte der Italiener vielmehr die psychologische Komponente verantwortlich.

Bagnaia ist laut Pernat kein Ausnahmetalent

«In der MotoGP gibt es Fahrer, die wahre Phänomene sind, und auf der anderen Seite die Champions», erklärte Pernat. «Für mich gibt es drei Phänomene: Marc Marquez, Pedro Acosta und Fabio Quartararo. Pecco Bagnaia gehört zur Gruppe der Champions.»

Carlo Pernat Foto: Gold & Goose Carlo Pernat © Gold & Goose

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An Bagnaias Erfolgen lässt Pernat dennoch keinen Zweifel aufkommen. «Er ist ein Champion, der drei Weltmeisterschaften gewonnen hat – eine in der Moto2 und zwei in der MotoGP. Man gewinnt nicht, wenn man kein Champion ist. Aber er ist kein Ausnahmetalent.»

Pernat ist überzeugt: Marquez ist in Bagnaias Kopf eingedrungen

Den Wendepunkt sieht Pernat im Sommer 2024, als Ducati die Verpflichtung von Marc Marquez für das Werksteam bekannt gab. «Als Ducati beschloss, Marquez zu verpflichten, begann sein Kopf am nächsten Tag, auf die falsche Schiene zu geraten. Ich glaube, aus psychologischer Sicht hatte Bagnaia ein Problem.»

Dass der Italiener seitdem deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, kann Pernat nicht mit äußeren Umständen erklären. «Man kann nicht zwei Saisons so fahren, wie er es getan hat – selbst mit Marquez als Teamkollegen. Es stimmt, dass Marquez seine Teamkollegen schon immer geschlagen hat. Das ist verständlich. Aber nicht auf diese Weise.»

Zehnter MotoGP-Sieg am Sachsenring: Marc Marquez schrieb Geschichte Foto: Seidenglanz Zehnter MotoGP-Sieg am Sachsenring: Marc Marquez schrieb Geschichte © Seidenglanz

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Für den erfahrenen Fahrermanager ist deshalb klar, dass sich im Umfeld des zweifachen MotoGP-Weltmeisters praktisch nichts verändert habe. «Das Team ist dasselbe, mit dem er seine beiden Titel gewonnen hat, sein Crewchief ist derselbe, die Ingenieure sind dieselben, die Rennstrecken sind dieselben. Das Einzige, was sich geändert hat, ist Bagnaias Kopf.»

Entsprechend eindeutig fällt Pernats Zwischenzeugnis aus. «Aus all diesen Gründen lautet meine Note für Bagnaias erste Saisonhälfte: durchgefallen.»