Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Phillip Island abserviert – erste Reaktionen von Fans, Casey Stoner & Co.

Was sich andeutete, wurde nun offiziell bestätigt. Die MotoGP wird sich von Phillip Island nach dieser Saison verabschieden und ab 2027 in Adelaide fahren. Der Unmut entfaltet sich auf Social Media.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Fans und Fahrer bedauern das Aus für Phillip Island
Fans und Fahrer bedauern das Aus für Phillip Island
Foto: MotoGP Sports Entertainment
Fans und Fahrer bedauern das Aus für Phillip Island
© MotoGP Sports Entertainment

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Die Gerüchte kamen bereits vor Monaten auf, doch so richtig wollte man nicht daran glauben. Keine MotoGP auf Phillip Island mehr? Das kann doch nur ein Druckmittel sein, um Modernisierungen voranzutreiben. Als vor wenigen Tagen die Gerüchteküche ernster brodelte, war klar, dass sich etwas zusammenbraut. Umso bemerkenswerter ist es, dass Liberty Media und die MotoGP Sports Entertainment Group (ehemals Dorna) Nägel mit Köpfen macht, die Strecke auf der Insel aus dem Kalender nimmt und mit dem Stadtkurs in Adelaide 2027 eine Premiere starten wird. In der modernen Ära der MotoGP gab es nämlich noch nie ein Rennen auf sonst öffentlichen Straßen.

Werbung

Werbung

Regelrechter Shitstorm auf Entscheidung

Als der «motogp»-Instagram-Account die Meldung veröffentlichte, dauerte es nicht lange, bis erste Reaktionen kamen. Auf Fanseite darf man feststellen: Der überwiegende Teil zeigt sich schockiert. «Schlimmstmögliche Entscheidung» schreibt ein Nutzer, ein anderer kommentiert: «Phillip Island zu verlieren ist nur schrecklich». Die Sympathien der Fans liegen eindeutig auf der Seite von Phillip Island.

Das Adelaide künftig der Austragungsort des Australien-GP sein wird, kommt überwiegend negativ an. Ein User fragt, ob man nun auch Strecken wie Suzuka und Laguna Seca ins Programm aufnehmen werde. Diese erfüllen die Sicherheitsstandards nicht, wie könne es dann ein Stadtkurs schaffen? Den Fans ist bewusst: Auch Phillip Island gilt nicht als die sicherste Strecke, es ist ihnen aber unklar, wie ein Stadtkurs den Anforderungen gerecht werden will.

Empfehlungen

Wenig Liebe für Adelaide

Einige wenige Stimmen nehmen Adelaide in Schutz. Eine Nutzerin freue sich, endlich ein Rennen direkt vor der Haustür zu haben und nicht weit reisen zu müssen. Immerhin liegen knapp 10 Stunden Autofahrt zwischen Adelaide und Phillip Island. Allerdings muss man wohlgesinnte Kommentare suchen.

Werbung

Werbung

Erste Reaktionen gab es auch aus dem Umfeld der Fahrer. Der Moto3-Weltmeister von 2020, Albert Arenas kommentierte mit einem «Dizzy Face» – er scheint also von dieser Entscheidung überrascht zu sein. Aussagekräftiger war der «Wow»-Kommentar von Australiens Nachwuchshoffnung Joel Kelso, der wenig später auf einen Kommentar antwortete: «Natürlich werden wir Phillip Island im Kalender vermissen, da es eine der spektakulärsten Strecken der Welt ist. Die MotoGP in eine Stadt zu bringen, wird dem Sport aber helfen. Ich sehe beide Seiten.» Supersport-Pilot Marcos Ramirez sieht die Sache kritischer. «Die Sicherheit der Fahrer hat oberste Priorität!». Er nimmt damit die Verantwortlichen in die Pflicht, dass Adelaide künftig den Sicherheitsanforderungen entsprechen muss. Da die Meldung für Europäer mitten in der Nacht kam, dürften weitere Kommentare anderer Piloten folgen.

Kurz vor der offiziellen Mitteilung meldete sich MotoGP-Ikone Casey Stoner zu Wort: «Eine der großartigsten Motorrad-Rennstrecken der Welt – ein Kurs, der einige der größten und spektakulärsten Rennen hervorgebracht hat, die wir je gesehen haben, und der Jahr für Jahr aufs Neue liefert – wird beiseitegeschoben, um Platz für ein Rennen in Adelaide zu schaffen. Warum sollte die MotoGP ihre möglicherweise beste Strecke aus dem Kalender streichen? Ich überlasse es jedem selbst, darüber zu urteilen.» Stoner ist auf Phillip Island in der MotoGP-Klasse sechs Mal angetreten – jedes Mal ging der Australier als Sieger hervor.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Demnächst

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien