Phillip Island, FP1: Marc Marquez top, Jack Miller (3.) mit Highspeed-Crash

Die erste MotoGP-Session des Australien-GP nahm ein dezent modifiziertes Fahrerfeld unter die Räder. So fehlt am anderen Ende der Welt Rookie Toprak Razgatlioglu. Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez ist als Ersatz nach Australien gereist. Diesmal nicht ersetzt wird Honda-Werksfahrer Joan Mir. Nicht am Start ist ebenfalls Gresini-Youngster Fermin Aldeguer. Der Spanier, der sich in Mandalika kurioserweise erst nach einem Crash im GP den Daumen brach, wird von Landsmann und Superbiker Iker Lecuona vertreten. Damit gingen nur 21 Athleten auf den herrlichen Kurs. Die Bedingungen waren, mit Ausnahme des kräftigen Winds, top.

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Als sich die Fahrer einige Runden eingeschossen hatten, war auf den Zeitmonitoren ein bekanntes Bild entstanden. Mit Jorge Martin, Raul Fernandez und Marco Bezzecchi lagen drei Aprilia-Piloten in Front. Auch Marc Marquez, Pedro Acosta und Jack Miller weit oben zu finden.

Die Session war zehn Minuten alt, da wurde es turbulent. Erst stürzte Gresini-Ersatz Lecuona. Der Superbike-Vizeweltmeister beschädigte die Desmosedici in Kurve 7 nachhaltig. Dann stieg viel Rauch über der Zielgeraden auf, die KTM unter Brad Binder rollte nach einem kapitalen Motorschaden in der Wiese aus. In der gleichen Minute wurden, wieder in Kurve 7, gelbe Flaggen geschwenkt. Diesmal war Trackhouse-Pilot Fernandez ausgerutscht und mit hohem Tempo durchs Kiesbett geflogen. Der Vorjahressieger wurde in der Box von MotoGP-Arzt Dr. Charte gecheckt. 15 Minuten später ging es in frischem Ledergewand wieder ins Geschehen.

Derweil hatten die Piloten das Tempo angezogen. Marco Bezzecchi hatte mit einer 1:28,2 min vorgelegt. Auf Platz 2 hatten sich erst Champion Marc Marquez, dann Pedro Acosta geschoben. Dahinter Tabellenführer Jorge Martin und Markenkollege Ai Ogura. Während Yamaha-Pilot Fabio Quartararo auf P6 geführt war, ist es für Local Hero Jack Miller auf Platz 11 zurückgegangen. «Thriller Miller» wurde zur Halbzeit des FP1 direkt hinter Honda-LCR-Pilot Johann Zarco geführt. Zunächst noch nicht auf Fahrt kam Pecco Bagnaia. Der Italiener verlor auf Rang 16 gut 1,6 Sekunden auf die Spitze, die zehn Minuten vor der Flagge jetzt von Raul Fernandez markiert wurde.

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Im Finale der ersten freien Sitzung erst Jubel, dann Schreie rund um die Strecke. Jack Miller hatte die Bestzeit um 0,090 s unterboten und war dann Sekunden später in der superschnellen Doohan-Kurve zu Boden gegangen. Miller musste tief schnaufen, blieb aber unverletzt. Verletzt wurde die Ehre Millers, denn Raul Fernandez übernahm mit einer 1:28,033 min wieder die Spitze.

Finale abgerechnet wurde aber erst nach der letzten Durchfahrt von Marc Marquez. 1:27,985 min – Platz 1 für den Weltmeister vor Fernandez, Miller, Bezzecchi, Alex Marquez, Acosta, Martin, Ogura und Quartararo. Fabio Di Giannantonio schloss die Top 10 mit knapp einer Sekunde Rückstand ab.

Kurzfazit vor dem Zeittraining: Sowohl die Aprilia-Asse als auch Marc Marquez haben wieder die schnellste Basis – und Jack Miller ist fest entschlossen, den Australiern einen denkwürdigen MotoGP-Ausstand zu bereiten.

Wolkenloser Himmel über Phillip Island Foto: Gold and Goose Wolkenloser Himmel über Phillip Island © Gold and Goose

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