Phillip Island nach 2026 Geschichte – wenigstens die Pinguine freuen sich

Phillip Island ist verschwunden! Vier Worte, die Angst und Schrecken verbreiten. Das ist, als würde man Mozart oder die Beatles abschaffen. Als würde man international verehrte Klassiker nehmen und sie zerstören. Johann Sebastian Bach durch Rap ersetzen, Shakespeare durch niveaulose Reality-TV-Shows.

Oder im Fall der klassischen Küstenrennstrecke Australiens durch einen längst überflüssigen ehemaligen F1-Straßenkurs. Ein Straßenkurs! Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Phillip Island den Motorrad-GP verloren hat. Nach den ersten beiden glücklichen Jahren dort, 1989 und 1990 (beide knapp gewonnen von Wayne Gardner), wanderte das Rennen für sechs Jahre nach Sydney in den langweiligen und sterilen Sydney Motorsport Park in Eastern Creek – ein Umzug, der die Sehnsucht des Fahrerlagers nach den schnellen Kurven und der spektakulären Natur der Inselrennstrecke nur noch verstärkte.

Fans und Fahrer bedauern das Aus für Phillip Island Foto: MOTOGP SPORTS ENTERTAINMENT Fans und Fahrer bedauern das Aus für Phillip Island © MOTOGP SPORTS ENTERTAINMENT

Die Rückkehr 1997 fühlte sich wie eine Heimkehr an. Oh, es gab Mängel. Die Einrichtungen waren primitiv, die Lage eher abgelegen, die Unterkünfte ebenso. Das Wetter war miserabel. Barry Sheene nannte es «die Welthauptstadt der Unterkühlung».

Fahrerisches Können machte den Unterschied

Aber das Rennen – oh, das Rennen. Dort war eine Strecke, die alle besten Tugenden der alten Schule in den modernen Rennsport brachte. Schnell und rhythmisch, verband sie sehr hohe Geschwindigkeiten mit Finesse. Die Fahrer liebten sie. Dort mussten sie ihre beste Technik mit rohem Mut verbinden. Wenn es Zweifler gab, die sie zu schwierig fanden, behielten sie es für sich. Eine Strecke, auf der das fahrerische Können den Unterschied ausmachte, mehr als PS oder wendiges Handling. Dort zeigte sich die wahre und echte Tiefe des Motorradrennsports. Keine Künstlichkeit oder Vortäuschung. Keine Selbstdarstellung. Nur das Echte.

Die Belohnung für die Zuschauer war eine natürliche Folge. Ob sie nun persönlich der Brise der Bass-Straße trotzten oder vor dem Fernseher saßen. Phillip Island war zuverlässig großartig.

Es gibt noch andere großartige Rennstrecken. Brünn, Aragon, Portimao, Termas de Rio Hondo, Mugello ... alle vereinen Geschwindigkeit und Raffinesse. Aber keine davon war wohl in gleichem Maße oder mit derselben Atmosphäre wie Phillip Island.

Das reichte jedoch nicht aus, um die Rennstrecke zu retten. Angesichts schwindender Zuschauerzahlen, primitiver Boxen- und Paddock-Einrichtungen und ausbleibender Verbesserungen hatte die MotoGP Sport Entertainment Group (ehemals Dorna) genug.

Die Australier dominierten auf Phillip Island

Aber vielleicht war es unvermeidlich. Phillip Island war seiner Zeit entwachsen. Und es fehlte der Wille, die Ressourcen bereitzustellen, um das zu beheben. Es ist ein trauriger Verlust. Ich bin nicht der Einzige, der unvergessliche Erinnerungen an epische Rennen dort hat. Die Australier dominierten: Wayne Gardners erste beiden Siege, Mick Doohans Titelentscheidung 1998, der überragende Casey Stoner von 2007 bis 2012: viermal auf einer Ducati, zweimal auf einer Honda, was zeigt, dass es sich um eine Rennstrecke handelt, auf der es mehr auf die Fahrer als auf die Maschinen ankommt. Valentino Rossis fünfjährige Dominanz von 2001 bis 2005, einschließlich der Überwindung einer Zehn-Sekunden-Strafe für das Überholen unter gelber Flagge. Vier großartige Siege von Marc Marquez.

Mick Doohan 1998 auf Phillip Island Foto: Gold & Goose Mick Doohan 1998 auf Phillip Island © Gold & Goose

Und der unvergessliche Sound – ob Zwei- oder Viertakter – einer dicht gedrängten Gruppe von Spitzenfahrern, die aus der epischen letzten Kurve mit Vollgas herausbeschleunigen.

Was wird diese epische Rennstrecke ersetzen? Eine enthusiastische Stadt namens Adelaide, Heimat einer traditionsreichen, wenn auch wenig beachteten Straßenrennstrecke, die im letzten Jahrhundert von der Formel 1 genutzt wurde und ab 2027 die MotoGP übernehmen soll, tritt in den Vordergrund. Motorradrennen und Straßenrennstrecken haben eine unglückliche Geschichte voller Gefahren und Todesfälle. Frühe Strecken wie die in Bern in der Schweiz und Opatija im ehemaligen Jugoslawien wurden schnell wieder aufgegeben. Ebenso Spa-Francorchamps und die Isle of Man, während Assen entschärft wurde.

Vergleiche mit Adelaide sind müßig. Es sieht alles falsch aus, eine beengte Park-Strecke mit mehreren 90-Grad-Kurven, gesäumt von Mauern und Zäunen. Es wird ein «modifiziertes Layout» versprochen, das für die MotoGP geeignet sein soll, sodass es vermutlich den modernen Sicherheitsanforderungen entsprechen wird. Vielleicht viele Schikanen anstelle von Auslaufzonen?

Das bleibt natürlich abzuwarten, obwohl es bereits Gerüchte gibt, dass das Rennen letztendlich in den etwa 100 km entfernten Bend Motorsport Park verlegt wird, der sich ebenfalls in Südaustralien befindet und dessen Regionalregierung die Rechte für die MotoGP von einem offenbar widerwilligen Bundesstaat Victoria erworben hat.

Wille von Liberty Media

Der überraschende Schritt, die abgelegenste, aber beste Strecke der MotoGP zugunsten eines städtischen Austragungsortes aufzugeben, steht ganz im Einklang mit der Entscheidung des neuen Eigentümers Liberty Media, im Rahmen seiner äußerst erfolgreichen Entwicklung der Formel 1 Straßenrennstrecken hinzuzufügen. Wie sich das für Motorräder auswirken wird, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch besorgniserregend, dass MotoGP-Piloten mit höheren Höchstgeschwindigkeiten fahren als Formel-1-Fahrer, für die die Mauern von Adelaide bereits als zu nah galten.

Gibt es etwas Positives zu sagen? Nur eine Sache. Phillip Island ist die Heimat eines der reizvollsten Naturschauspiele der Welt, der nächtlichen Pinguinparade, bei der ganze Schwärme von Zwergpinguinen (auch Feenpinguine genannt) an Land watscheln, um dort die Nacht zu verbringen. Der größtmögliche Kontrast zu einer Gruppe von MotoGP-Motorrädern und einer Horde ausgelassener Fans. Die Pinguine werden sich zweifellos über deren Abwesenheit freuen.

