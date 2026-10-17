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Phillip Island: Red Bull sicherte sich die Rechte für den Australien-GP

Nach dem Zuschlag für den Neustart des Australien-GP auf dem Stadtkurs in Adelaide im November 2027 holte sich der Konzern aus Österreich auch die Namensrechte für das finale Phillip-Island-Event.

MotoGP

Beim Red Bull Australien GP geht es zum letzten mit Mut durch Stoner Curve
Beim Red Bull Australien GP geht es zum letzten mit Mut durch Stoner Curve
Foto: Gold and Goose
Beim Red Bull Australien GP geht es zum letzten mit Mut durch Stoner Curve
© Gold and Goose

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Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe, dass Red Bull Titelsponsor des Australien-Grand-Prix am neuen Austragungsort Adelaide wird, folgte die Erweiterung der Vereinbarung: Auch die kommende Veranstaltung, die zum letzten Mal auf der einzigartigen Inselrennstrecke von Phillip Island stattfindet, wird von Red Bull als wichtigstem Sponsoring-Partner begleitet.

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Nach dem US-GP in Austin und dem San-Marino-GP in Misano wird es das dritte MotoGP-Event der laufenden Saison unter der Flagge des Konzerns aus Fuschl bei Salzburg.

«Wir freuen uns sehr, Red Bull als Titelsponsor des australischen Motorrad-Grand-Prix 2026 begrüßen zu dürfen. Ihre Unterstützung spiegelt ein langjähriges Engagement für den Motorradrennsport wider und macht sie zu einem passenden Partner für dieses bedeutende Ereignis für die MotoGP in Australien in diesem Jahr sowie 2027 und 2028 in Adelaide.

«Phillip Island hat in der Geschichte der Meisterschaft eine ikonische Rolle gespielt und den Fans im Laufe der Jahre viele unvergessliche Momente beschert. Während wir uns auf unseren letzten Besuch auf dieser Rennstrecke vorbereiten, bevor wir ein neues Kapitel aufschlagen, freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Fahrern, Teams und Fans aus der ganzen Welt …», so das Willkommens-Statement aus dem Mund von MotoGP-Manager Carlos Ezpeleta.

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Nächster Halt Australien: Die MotoGP reist nach Phillip Island
Nächster Halt Australien: Die MotoGP reist nach Phillip Island
Foto: Gold and Goose
Nächster Halt Australien: Die MotoGP reist nach Phillip Island
© Gold and Goose

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Aus Sicht der MotoGP-Vermarkter hat der Australien-Grand-Prix einen ausgesprochen hohen Stellenwert – und darf damit auch als besonders wertvolle Werbeplattform bezeichnet werden. Denn im gleichen Maße, wie der zukünftige Austragungsort die neue Ära der MotoGP über ein für Motorrad-Maßstäbe revolutionäres Straßenkurs-Konzept verkörpert, steht Phillip Island final als Musterbeispiel für die Motorrad-WM der alten Schule. Außergewöhnlichen Rennsport sollen beide Eventstätten bieten, doch der Abschied der MotoGP nach 28 Jahren Phillip Island sorgt noch einmal für immenses Interesse.

Auch ohne potenziellen australischen Siegfahrer in der Königsklasse wird der letzte Highspeed-Tanz durch die Doohan-Kurve und der spektakuläre Schräglagen-Anflug über Lukey Heights als medialer Motorrad-Rennsport-Magnet einen Sonderstatus im MotoGP-Kalender 2026 einnehmen.

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