Phillip Island: Steht der legendäre Insel-Grand-Prix vor dem Aus?

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Nationale Medienberichte in Australien deuteten diese Woche darauf hin, dass die Rennveranstalter und die Regionalregierung von Victoria im Streit mit dem MotoGP-Promoter Dorna Sports liegen. Was insofern mehr als heikel mit Blick auf die Zukunft der Traditionsveranstaltung ist, als dass es Stand heute keine Vereinbarung nach Ende gibt Derzeit deutet einiges darauf hin, dass Phillip Island mit dem Beginn der neuen MotoGP-Ära 2027 aus dem Kalender fällt.
Die Entwicklung kommt nicht völlig überraschend. Wie bereits auf SPEEDWEEK.com berichtet, waren innerhalb des Fahrerlagers und der australischen Motorrad-Community Zweifel an der Zukunft des Rennens auf Phillip Island aufgekommen. Die legendäre Rennstrecke ist sowohl geografisch isoliert, da sie zwei Stunden von der Metropole Melbourne entfernt liegt, als auch veraltet, da die Einrichtungen nicht mehr den aktuellen MotoGP-Standards entsprechen. Die Strecke erhielt 2016 einen ungewöhnlichen 10-Jahres-Vertrag unter der Bedingung, dass eine solche langfristige Sicherheit umfangreiche Investitionen in die Einrichtungen der Rennstrecke ermöglichen würde. Es lässt sich jedoch kaum behaupten, dass dies geschehen ist.
Dies ist wohl zum Großteil auf eine Art Pattsituation zwischen den Eigentümern der Rennstrecke, der Familie Fox (Australiens größter Lkw-Magnat), und dem Veranstalter des Rennens, der Regierung des Bundesstaates Victoria (über ihre Tochtergesellschaft Australian Grand Prix Corporation, die auch den Formel-1-Grand-Prix von Australien im Albert Park in Melbourne organisiert), zurückzuführen.
Anfangs gab es Spekulationen, dass die Familie Fox stattdessen eine Verlegung des Rennens an einen neuen Standort in Avalon bevorzugte, der auf der anderen Seite der Port-Phillip-Bay vom derzeitigen Veranstaltungsort liegt, aber über eine bessere Verkehrsanbindung an die Stadt verfügt.
Laut der australischen Zeitung „The Age“ besteht das eigentliche Problem jedoch darin, dass MotoGP-Rechteinhaber und Vermarkter Dorna Sports das Rennen stattdessen auf den Albert-Park-F1-Straßenkurs verlegen möchte, was angesichts der Beschaffenheit der Strecke jedoch nahezu unmöglich erscheint.
Weiter berichtete die Zeitung, dass eine mit den Verhandlungen vertraute Regierungsquelle am Freitag mitteilte, dass «Dorna die Verlegung der Veranstaltung in den Albert Park im Zentrum von Melbourne gefordert habe, wenn der Vertrag verlängert werden solle» – und dass die Regierung des Nachbarstaates South Australia Gespräche über die Ausrichtung des Rennens auf einem Straßenkurs in Adelaide aufgenommen habe.
Der Albert Park soll in den kommenden Monaten für 200 Millionen Pfund umfassend renoviert werden, um seine Einrichtungen für die Formel 1 zu verbessern. Die Arbeiten haben bereits begonnen und es wird vermutet, dass bereits geprüft wird, ob es möglich wäre, sowohl MotoGP als auch Formel 1 antreten zu lassen, was durch die Übernahme der Motorradserie durch den Formel-1-Eigentümer Liberty Media theoretisch einfacher geworden ist. Doch selbst mit beträchtlichen finanziellen Mitteln, um das Projekt zu verwirklichen, scheint es nahezu unmöglich, dass MotoGP-Maschinen durch die Straßen der Innenstadt von Melbourne rasen werden. Auch wenn die Straßen, aus denen die Strecke besteht, durch einen Stadtpark führen, mangelt es dem Veranstaltungsort nicht an Platz. Das große Problem sind vielmehr die Straßenausstattungen, die ihn umgeben, da wahrscheinlich eine beträchtliche Anzahl von Bäumen gefällt werden müsste, um die Auslaufzonen der Strecke für Motorradrennen sicher zu machen – etwas, das angesichts der gemeinsamen Nutzung des Albert Parks wohl nicht der lokalen Prüfung standhalten würde. Der derzeitige Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta hat in der Vergangenheit offen mit der Idee geliebäugelt, auf Stadtkursen zu fahren, obwohl er sich für mehr Sicherheit in der MotoGP einsetzt.
Ob es sich hierbei um eine weitere Initiative unter der Führung von Ezpeleta handelt oder ob auch Liberty in diese Richtung drängt, bleibt abzuwarten. Beide Parteien müssen jedoch mit erheblichem Widerstand seitens der Fahrer und Hersteller rechnen, sollte die MotoGP in naher Zukunft ernsthaft eine Rückkehr zu einem Spektakel auf einem Straßenkurs in Betracht ziehen.
