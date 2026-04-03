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Pit Beirer (KTM) über Enea Bastianini: «Im Rennen ist er einer der Besten!»

In Austin erreichte Tech3-Ass Enea Bastianini die Ränge 3 und 6 – das beste Resultat seit Langem. KTM-Rennsportchef Pit Beirer analysierte nach dem MotoGP-Wochenende die Leistung von «La Bestia».

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Enea Bastianini in Austin
Enea Bastianini in Austin
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini in Austin
© Gold & Goose

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Enea Bastianini erlebte beim Großen Preis der USA in Austin seit längerer Zeit wieder ein erfolgreiches MotoGP-Wochenende. Im Zeittraining am Freitag raste er mit seiner KTM in die Top-10, was ihm den direkten Einzug ins Q2 bescherte. Dort lief es dann nicht mehr ganz so gut, immerhin wurde es für den Tech3-Piloten der zwölfte Startplatz.

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«Bei Enea fehlt es noch ein bisschen an Selbstvertrauen. Er hat im Qualifying zwei Runs abgebrochen, und in seiner schnellsten Runde ist ihm Marc Marquez in den Weg gefahren. Dann kam noch Pech dazu», analysierte KTM-Rennsportchef Pit Beirer. «Er hat seinen einfachen Einzug ins Q2 nicht in eine gute Rundenzeit umsetzen können. Er war aber viel schneller. Laut den Daten hätte er in der Startaufstellung in den Top-6 sein müssen.»

Im Sprint stellte «La Bestia» seine Qualitäten im Rennen unter Beweis. Er kämpfte sich mit seiner RC16 auf Platz 4 nach vorne. Weil KTM-Kollege Pedro Acosta, der Dritter wurde, nachträglich eine Reifendruck-Strafe bekam, wurde es für Bastianini noch ein Podestplatz. Im Grand Prix am Sonntag trat der 28-Jährige erneut die Flucht nach vorne an. In der zweiten Rennhälfte lieferte er sich ein enges Duell mit Marc Marquez – mit dem besseren Ende für den Weltmeister. Bastianini fuhr als Sechster über die Ziellinie.

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«Es nutzt nichts, wenn du am Rennende schnell bist, denn du musst am Anfang dabei sein.»

Pit Beirer

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Mit den Rängen 3 und 6 reiste Enea Bastianini zufrieden aus Texas ab. «Auf dieses Ergebnis können wir jetzt aufbauen. Beim nächsten Rennen müssen wir dort anfangen, wo wir in Austin aufgehört haben. Er braucht einen guten Startplatz, denn im Rennen ist er einer der Besten im ganzen Grid», meinte Pit Beirer über den Italiener. «Wie er mit den Reifen umgeht – am Ende des Rennens ist er immer sehr stark. Es nutzt aber nichts, wenn du am Rennende schnell bist, denn du musst am Anfang dabei sein. Ich hoffe, dass dies ihm und der ganzen Mannschafft jetzt Selbstvertrauen gibt. Nach so einem Rennen ist immer ein ganz anderer Wind drin.»

Die nächste Gelegenheit bekommt Enea Bastianini in drei Wochen in Jerez. Am Montag nach dem Rennwochenende findet in Andalusien dann ein offizieller MotoGP-Test statt.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

40:50,653

2:02,114

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,036

2:02,256

32

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+4,497

2:02,283

18

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,972

2:02,179

13

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+8,100

2:02,133

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

20

+8,243

2:02,259

17

07

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+11,253

2:02,149

15

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

20

+13,129

2:02,413

11

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+14,471

2:02,457

12

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

63

20

+14,544

2:02,296

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