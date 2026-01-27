Pit Beirer (KTM): «Wenn wir das hinbekommen, sind wir sehr konkurrenzfähig»

Von den vier KTM-Piloten aus den beiden von Red Bull unterstützten Teams schaffte es im Vorjahr lediglich Pedro Acosta als Vierter in die Top-10 der Weltmeisterschaft. Brad Binder wurde Elfter, Enea Bastianini 14. und Maverick Vinales 18.

Werbung

Werbung

«2025 war wie eine Achterbahnfahrt», fasste Rennchef Pit Beirer zusammen. «Vor der Saison wurde die ganze Firma umstrukturiert, im Rennteam waren dadurch alle noch motivierter. Maverick Vinales hat uns auf den richtigen Weg gebracht, weil wir nicht auf dem Level fuhren, den wir wollten. Als ihm gute Ergebnisse gelangen, hatten wir eine gute Basis für die anderen Fahrer. Nach der Sommerpause zeigte dann Pedro Acosta eine erstaunliche Leistung und schaffte es öfter aufs Podium. Wir bauten unsere Saison etwas auf den Resultaten von Maverick auf, er verletzte sich aber leider zu dem Zeitpunkt, als das Motorrad viel besser wurde. Deshalb konnte er nicht von der Arbeit profitieren, die er reingesteckt hatte. Es war schön zu sehen, dass Pedro von ihm übernehmen und auch Enea Bastianini seinen ersten Podestplatz für uns erobern konnte. Alles in allem war es ein holpriger Start, eine starke Saisonmitte und gegen Ende waren wir konkurrenzfähig und mit Pedro konstant auf dem Podium. Unser Test nach dem Saisonfinale in Valencia war stark, wir konnten uns gut auf 2026 vorbereiten.»

Pit Beirer: «In guten wie in schlechten Zeiten»

«Der größte Wert, den wir besitzen, ist als KTM-Familie zusammenzuhalten», betonte der frühere Motocross-Vizeweltmeister vom Bodensee. «Das haben wir über die Jahre immer wieder bewiesen, in guten wie in schlechten Zeiten. Deshalb bin ich für die kommende Saison recht zuversichtlich, wir haben die richtigen Leute an Bord und das Motorrad wurde in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich verbessert.»

«Wir haben vier fantastische Fahrer, jeder hat etwas Spezielles an sich», streute Beirer bei der Präsentation am 27. Januar abschließend Rosen. «Brad Binder hat uns den ersten Sieg in der MotoGP beschert. Pedro ist der junge Wilde, im Fahrerlager sind die Hoffnungen groß, dass er der zukünftige Superstar wird. Enea Bastianini und Maverick Vinales haben Grands Prix gewonnen. Wir haben unser Paket im Vorjahr aber nicht so hinbekommen, dass jeder sein Können zeigen konnte. Deshalb haben wir uns als höchstes Ziel gesetzt, dass wir jedem das geben können, was er braucht, um sein Bestmögliches zu zeigen. Wenn wir das hinkriegen, und der Fahrer fühlt, dass er mit dieser Maschine aufs Podium fahren kann, dann werden wir sehr konkurrenzfähig sein.»

Werbung