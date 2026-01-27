Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Pit Beirer (KTM): «Wenn wir das hinbekommen, sind wir sehr konkurrenzfähig»

KTM-Rennchef Pit Beirer bezeichnet die MotoGP-Saison 2025 als Achterbahnfahrt und weiß, dass er seinem Fahrerquartett nicht immer ein siegfähiges Motorrad bieten konnte. Das soll sich 2026 ändern.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

KTM-Rennchef Pit Beirer
KTM-Rennchef Pit Beirer
Foto: KTM
KTM-Rennchef Pit Beirer
© KTM

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Von den vier KTM-Piloten aus den beiden von Red Bull unterstützten Teams schaffte es im Vorjahr lediglich Pedro Acosta als Vierter in die Top-10 der Weltmeisterschaft. Brad Binder wurde Elfter, Enea Bastianini 14. und Maverick Vinales 18.

Werbung

Werbung

«2025 war wie eine Achterbahnfahrt», fasste Rennchef Pit Beirer zusammen. «Vor der Saison wurde die ganze Firma umstrukturiert, im Rennteam waren dadurch alle noch motivierter. Maverick Vinales hat uns auf den richtigen Weg gebracht, weil wir nicht auf dem Level fuhren, den wir wollten. Als ihm gute Ergebnisse gelangen, hatten wir eine gute Basis für die anderen Fahrer. Nach der Sommerpause zeigte dann Pedro Acosta eine erstaunliche Leistung und schaffte es öfter aufs Podium. Wir bauten unsere Saison etwas auf den Resultaten von Maverick auf, er verletzte sich aber leider zu dem Zeitpunkt, als das Motorrad viel besser wurde. Deshalb konnte er nicht von der Arbeit profitieren, die er reingesteckt hatte. Es war schön zu sehen, dass Pedro von ihm übernehmen und auch Enea Bastianini seinen ersten Podestplatz für uns erobern konnte. Alles in allem war es ein holpriger Start, eine starke Saisonmitte und gegen Ende waren wir konkurrenzfähig und mit Pedro konstant auf dem Podium. Unser Test nach dem Saisonfinale in Valencia war stark, wir konnten uns gut auf 2026 vorbereiten.»

Pit Beirer: «In guten wie in schlechten Zeiten»

«Der größte Wert, den wir besitzen, ist als KTM-Familie zusammenzuhalten», betonte der frühere Motocross-Vizeweltmeister vom Bodensee. «Das haben wir über die Jahre immer wieder bewiesen, in guten wie in schlechten Zeiten. Deshalb bin ich für die kommende Saison recht zuversichtlich, wir haben die richtigen Leute an Bord und das Motorrad wurde in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich verbessert.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Wir haben vier fantastische Fahrer, jeder hat etwas Spezielles an sich», streute Beirer bei der Präsentation am 27. Januar abschließend Rosen. «Brad Binder hat uns den ersten Sieg in der MotoGP beschert. Pedro ist der junge Wilde, im Fahrerlager sind die Hoffnungen groß, dass er der zukünftige Superstar wird. Enea Bastianini und Maverick Vinales haben Grands Prix gewonnen. Wir haben unser Paket im Vorjahr aber nicht so hinbekommen, dass jeder sein Können zeigen konnte. Deshalb haben wir uns als höchstes Ziel gesetzt, dass wir jedem das geben können, was er braucht, um sein Bestmögliches zu zeigen. Wenn wir das hinkriegen, und der Fahrer fühlt, dass er mit dieser Maschine aufs Podium fahren kann, dann werden wir sehr konkurrenzfähig sein.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien