Pit Beirer (KTM): «Wenn wir das hinbekommen, sind wir sehr konkurrenzfähig»
KTM-Rennchef Pit Beirer bezeichnet die MotoGP-Saison 2025 als Achterbahnfahrt und weiß, dass er seinem Fahrerquartett nicht immer ein siegfähiges Motorrad bieten konnte. Das soll sich 2026 ändern.
Von den vier KTM-Piloten aus den beiden von Red Bull unterstützten Teams schaffte es im Vorjahr lediglich Pedro Acosta als Vierter in die Top-10 der Weltmeisterschaft. Brad Binder wurde Elfter, Enea Bastianini 14. und Maverick Vinales 18.
«2025 war wie eine Achterbahnfahrt», fasste Rennchef Pit Beirer zusammen. «Vor der Saison wurde die ganze Firma umstrukturiert, im Rennteam waren dadurch alle noch motivierter. Maverick Vinales hat uns auf den richtigen Weg gebracht, weil wir nicht auf dem Level fuhren, den wir wollten. Als ihm gute Ergebnisse gelangen, hatten wir eine gute Basis für die anderen Fahrer. Nach der Sommerpause zeigte dann Pedro Acosta eine erstaunliche Leistung und schaffte es öfter aufs Podium. Wir bauten unsere Saison etwas auf den Resultaten von Maverick auf, er verletzte sich aber leider zu dem Zeitpunkt, als das Motorrad viel besser wurde. Deshalb konnte er nicht von der Arbeit profitieren, die er reingesteckt hatte. Es war schön zu sehen, dass Pedro von ihm übernehmen und auch Enea Bastianini seinen ersten Podestplatz für uns erobern konnte. Alles in allem war es ein holpriger Start, eine starke Saisonmitte und gegen Ende waren wir konkurrenzfähig und mit Pedro konstant auf dem Podium. Unser Test nach dem Saisonfinale in Valencia war stark, wir konnten uns gut auf 2026 vorbereiten.»
Pit Beirer: «In guten wie in schlechten Zeiten»
«Der größte Wert, den wir besitzen, ist als KTM-Familie zusammenzuhalten», betonte der frühere Motocross-Vizeweltmeister vom Bodensee. «Das haben wir über die Jahre immer wieder bewiesen, in guten wie in schlechten Zeiten. Deshalb bin ich für die kommende Saison recht zuversichtlich, wir haben die richtigen Leute an Bord und das Motorrad wurde in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich verbessert.»
«Wir haben vier fantastische Fahrer, jeder hat etwas Spezielles an sich», streute Beirer bei der
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach