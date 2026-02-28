Weiter zum Inhalt
Pit Beirer nach Acostas Premierensieg: «Wir waren perfekt vorbereitet»

Dass KTM nach Tag 1 ganz vorne steht, das kam auch für Pit Beirer überraschend. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com ließ der Sportchef seiner Freude über Pedro Acostas MotoGP-Triumph exklusiv freien Lauf.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Jubel in Buriram: Erster Triumph für KTM-Youngster Pedro Acosta
Jubel in Buriram: Erster Triumph für KTM-Youngster Pedro Acosta
Foto: KTM Racing
Jubel in Buriram: Erster Triumph für KTM-Youngster Pedro Acosta
© KTM Racing

Jubel in Buriram, Jubel im Innviertel: Die kontroversen Gespräche nach dem ersten Sprintrennen der Moto-Saison 2026 konnte die Freude über den Sieg nicht einbremsen. Fans vor Ort und an den Bildschirmen hatten sich beim Auftakt von der Siegfähigkeit des 21-jährigen Spaniers auf der KTM RC16 überzeugt.

Im inneren Kreis war die Freude über den Auftritt beim ersten nicht allein wegen des bestmöglichen Endergebnisses lodernd. Für Begeisterung sorgte vor allem der Rennverlauf. Dass Pedro Acosta bissig unterwegs ist, war schon vor dem jüngsten Buriram-Sprint bekannt, doch als sicher galt auch, dass die Kombination aus zornig angasendem Youngster und sensibler KTM im Finale der Rennen oftmals mit stark nachlassender Haftung einging.

Pedro Acosta überzeugte jede Runde

Nun lief das Spiel andersherum. Mit Platz 6 im Q2 zeigte Acosta nicht das wahre Tempo der aktuellen RC16, das stellte sich erst mit wachsender Rundenzahl heraus. Marc Marquez konnte den jungen Rivalen im Red-Bull-Dress zu keinem Zeitpunkt abschütteln, im Gegenteil: In den letzten Runden setzte Acosta den Weltmeister immer mehr unter Druck. Die entscheidende Situation hatte mehr Symbolcharakter, denn die meisten Überholmanöver hatte Pedro Acosta gezeigt.

Pit Beirer, verantwortlich für den Rennsport bei KTM
Pit Beirer, verantwortlich für den Rennsport bei KTM
Foto: KTM Racing
Pit Beirer, verantwortlich für den Rennsport bei KTM
© KTM Racing

Pit Beirer, der den Auftakt trotz enger Verbindung zur KTM-Struktur in Buriram aus Österreich verfolgt, applaudierte entsprechend ausgelassen: «Ein ganz besonderer Tag, der viele Emotionen freisetzt, nicht nur bei mir. Hinter diesem Projekt stehen sehr viele unglaublich engagierte Menschen und sie alle freuen sich – mit Pedro, aber nicht weniger mit Brad, der ebenfalls sehr beeindruckt hat: Erster und Sechster – das gibt uns ein Gefühl zurück, das wir zuletzt vor Jahren hatten – wunderbar.»

Der Rennsportchef der Österreicher weiter: «Allen war klar, dass ein Sieg von Pedro so oder so kommt. Wichtiger ist aber, dass wir als Team in Thailand gegen unsere große Schwachstelle erfolgreich angekämpft haben. Nicht nur letztes Jahr hat KTM in Buriram gelitten, es war eine der schlechteren Pisten im Kalender für uns – und jetzt haben wir Pedro gesehen, der Runde um Runde auf Augenhöhe mit Marc fährt. Zu erleben, wie wohl er sich fühlt, wie schnell und beweglich er im Infield der Strecke war, das war großartig. Pedro ist auch einfach ein ganz starkes Rennen gefahren – von Anfang bis Ende, ohne Fehler.»

Konsequent und ohne Seitenblick

Pit Beirer stellte nach Acostas Premierensieg und der erstmaligen WM-Führung für Red Bull KTM Factory Racing heraus: «Mitentscheidend für diesen Auftritt von beiden Fahrern ist die Vorbereitung der gesamten Mannschaft. Die Jungs um Aki haben in den Tagen und Wochen ganz streng und konsequent ihr Programm ohne Seitenblicke abgearbeitet – und dabei auch das gelebt, was ich schon öfters gesagt habe: Jetzt kümmert uns nicht, was 2027 ist, wir konzentrieren uns komplett auf heute – es zählt, was 2026 ist.»

Erster Sieg für KTM-Ass Pedro Acosta in Buriram
Erster Sieg für KTM-Ass Pedro Acosta in Buriram
Foto: KTM Racing
Erster Sieg für KTM-Ass Pedro Acosta in Buriram
© KTM Racing

Auch für die bemerkenswerte Teamleistung der beiden Factory-Racing-Akteure hat Beirer eine Erklärung. «Die Tech3-Jungs sind ja nicht weit weg, aber es gibt einen Unterschied, obwohl alle vier die gleiche Basis nutzen. Für die Einheiten um Pedro und Brad war von Tag 1 hier exakt definiert, mit welcher Spezifikation wann gefahren wird. Sie rollen das aus, was wir bereits wissen. Bei Maverick und Enea herrscht noch ein wenig mehr Unsicherheit. Maverick hat sich hier noch für einen anderen Sitz entschieden und Enea vermisst generell noch das letzte Vertrauen und versucht, das natürlich auch über die Abstimmung zu finden. Ein kleiner, aber entscheidender Unterschied.«

Der Deutsche hat aber wie schon zuvor der nach Thailand gereiste Straßensport-Chef Jens Hainbach einen klaren Blick auf die Realität: «Das war ein sensationeller Start, keine Frage, aber jetzt bleiben wir alle schön ruhig. Wir stehen erst ganz am Anfang einer noch sehr langen Saison.»

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

