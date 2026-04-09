Pit Beirer zur Rückkehr von Motorenchef Kurt Trieb: «Wichtig für ganz KTM»

Nach gerade einmal neun Monaten ist die Erfahrung «Honda» für Motorenentwickler Kurt Trieb wieder beendet. Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet , hat der hochrangige Ingenieur das Herz der Honda-Rennmotorenabteilung wieder verlassen. In Kürze setzt sich der Schwabe wieder an bestens bekannter Wirkungsstätte an den Schreibtisch.

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Interne Revierkämpfe dürfte es bei der Rückkehr Triebs kaum geben, denn nach dem Weggang des Motorenchefs bei KTM Racing war der Posten offiziell nie nachbesetzt worden. Auch deshalb, weil Trieb nie als One-Man-Show, sondern als ein Getrieberad einer über Jahre aufgebauten Expertenmannschaft.

Motoren-Ingenieur Kurt Trieb: Bald wieder in Orange Foto: KTM Racing Motoren-Ingenieur Kurt Trieb: Bald wieder in Orange © KTM Racing

MotoGP-Experten werden nicht gerne freigegeben. Doch im Fall von Kurt Trieb hielt sich der Gram in Grenzen, wie Motorsportchef Pit Beirer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com bestätigte. «Ich kann durchaus richtig beleidigt sein, wenn ein richtig guter Mitarbeiter KTM den Rücken kehrt. Da kann es auch schon mal passieren, dass ein Jahr lang kein Wort gesprochen wird. Bei Kurt war die Situation eine andere. Ein Schock war das nur kurz, denn ich habe dann schnell verstanden, warum. Als Kurt KTM im Sommer 2025 in Richtung Honda verließ, da ging es nicht um eine einfache berufliche Veränderung. Kurt ist in seinem Metier herausragend und er fühlte sich zu Recht geehrt, als ihn der größte Motorradhersteller der Welt um Unterstützung bat. Es wäre falsch, ihm dafür böse zu sein.»

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Beirer, selbst einmal als Werksfahrer für Honda in der WM unterwegs, weiter: «Wir haben ihn damals als Freund und wichtigen Teil der KTM-Familie verabschiedet. Dass Kurt ein Jahr später wieder zurückkommt, ist ein Gewinn in jeder Hinsicht. Ich möchte Kurt nicht als Superstar nach vorne schieben – aber er ist eine besondere Persönlichkeit und in Bälde wieder Teil eines großartigen Teams, das gemeinsam nicht für die MotoGP, sondern für ganz KTM sehr wichtig ist.»

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