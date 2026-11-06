Platz 14, Q1: Heftige Klatsche in Losail für KTM-Frontmann Pedro Acosta
Red Bull-KTM-Spitzenkraft Pedro Acosta erlebte zum MotoGP-Auftakt in Doha eine herbe Enttäuschung. Der noch in Sepang siegreiche Spanier klagte über ein seltsames Fahrverhalten seiner RC16.
Pedro Acosta fand sich am Ende des
Für den 22-jährigen Spanier war es einer der bittersten Freitage der laufenden MotoGP-Saison. «Ich habe schon erwartet, dass es hier ein richtig hartes Wochenende sein wird», spielte der WM-Vierte die Lage etwas herunter, sagte dann aber auch: «Aber wie auch immer - es ist irgendetwas seltsames passiert. Ich hatte zunächst auf dem gebrauchten Medium-Hinterreifen über fünf Runden eine gute Pace, die Zeiten haben gepasst.»
Der «Hai aus Mazarron» legte offen: «Die Zeitattacke mit der Kombination «Medium» vorne und «Weich» hinten war für mich aber ein reines Desaster. Ich war flott mit dem Medium-Hinterreifen und mit dem Soft dann aber wirklich langsam. Jetzt muss irgendetwas passieren.»
Acosta analysierte weiter: «Der Grip ging so sonderbar verloren, dann war auch die Leistung hinsichtlich der Verzögerung mit dem Hinterreifen sehr schlecht. Auch in der Kombination mit dem Medium-Hinterreifen mit zehn oder zwölf Runden und einem weichen Vorderreifen hat es nicht funktioniert – es fühlte sich sehr seltsam an.»
Im FP1 ließ die Technik Acosta im Stich
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