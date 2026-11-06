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Platz 14, Q1: Heftige Klatsche in Losail für KTM-Frontmann Pedro Acosta

Red Bull-KTM-Spitzenkraft Pedro Acosta erlebte zum MotoGP-Auftakt in Doha eine herbe Enttäuschung. Der noch in Sepang siegreiche Spanier klagte über ein seltsames Fahrverhalten seiner RC16.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Neuland: Pedro Acosta (KTM) verpasste im Zeittraining den Q2-Einzug
Neuland: Pedro Acosta (KTM) verpasste im Zeittraining den Q2-Einzug
Foto: Gold and Goose
Neuland: Pedro Acosta (KTM) verpasste im Zeittraining den Q2-Einzug
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Pedro Acosta fand sich am Ende des Zeittrainings am Freitagabend auf dem Losail International Circuit nur auf Platz 14 der Zeitentabelle. Der Spanier auf der Red Bull-KTM war damit hinter Enea Bastianini (6.) und Brad Binder (10.) nur drittbester RC 16-Fahrer. Auf den italienischen Bestzeithalter Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) fehlten Acosta vor den Augen von KTM-Rennboss Pit Beirer mehr als 1,1 Sekunden.

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Für den 22-jährigen Spanier war es einer der bittersten Freitage der laufenden MotoGP-Saison. «Ich habe schon erwartet, dass es hier ein richtig hartes Wochenende sein wird», spielte der WM-Vierte die Lage etwas herunter, sagte dann aber auch: «Aber wie auch immer - es ist irgendetwas seltsames passiert. Ich hatte zunächst auf dem gebrauchten Medium-Hinterreifen über fünf Runden eine gute Pace, die Zeiten haben gepasst.»

Der «Hai aus Mazarron» legte offen: «Die Zeitattacke mit der Kombination «Medium» vorne und «Weich» hinten war für mich aber ein reines Desaster. Ich war flott mit dem Medium-Hinterreifen und mit dem Soft dann aber wirklich langsam. Jetzt muss irgendetwas passieren.»

Im Artikel erwähnt

Was ist los? Acosta hatte zum Auftakt in der Wüste viele Fragen
Was ist los? Acosta hatte zum Auftakt in der Wüste viele Fragen
Foto: Gold and Goose
Was ist los? Acosta hatte zum Auftakt in der Wüste viele Fragen
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Acosta analysierte weiter: «Der Grip ging so sonderbar verloren, dann war auch die Leistung hinsichtlich der Verzögerung mit dem Hinterreifen sehr schlecht. Auch in der Kombination mit dem Medium-Hinterreifen mit zehn oder zwölf Runden und einem weichen Vorderreifen hat es nicht funktioniert – es fühlte sich sehr seltsam an.»

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Im FP1 ließ die Technik Acosta im Stich

Zu seinen Problemen im ersten freien Training, der Werksfahrer hatte die KTM in den letzten Minuten des FP1 am Streckenrand abstellen müssen, knurrte Acosta kurz und knapp: «Es waren Elektronikprobleme.» Vor den Rennen in der Wüste von Katar fehlen Pedro Acosta in der WM-Tabelle 37 Punkte auf den drittplatzierten Aprilia-Piloten Marco Bezzecchi. Nicht zu vergessen, Fabio Di Giannantonio. Der Römer, der im Losail-Zeittraining mit der Bestzeit glänzte, liegt mit 30 Punkte Rückstand noch in Reichweite des besten KTM-Athleten.

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