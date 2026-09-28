Pol Espargaro über Acosta: «Pedro hätte schon viel früher gewinnen müssen!»

Auf dem Red Bull Ring holte Pedro Acosta seinen ersten MotoGP-Grand-Prix-Sieg. In seinem dritten Jahr in der Königsklasse hat es im 56. Anlauf endlich geklappt – für den 22-Jährigen und seinen Arbeitgeber KTM war der Triumph in Spielberg eine große Genugtuung.

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Großen Anteil am Sieg von Acosta haben die KTM-Testfahrer Dani Pedrosa und Pol Espargaro – die beiden haben die RC16, zusammen mit den Ingenieuren aus Mattighofen und den Stammfahrern, zu einem siegfähigen Paket gemacht. Espargaro beendete das Hauptrennen in Spielberg auf Rang 16. Über seine Leistung war er nicht glücklich, er freute sich aber umso mehr für Acosta.

«Er hätte den Sieg schon viel früher verdient gehabt. Wir können jetzt aber nicht einfach sagen: ‘Hey, das Motorrad ist der Hammer, deshalb gewinnt Pedro’, denn ich finde, Pedro hätte schon viel, viel früher gewinnen müssen. Aber egal, er hat es verdient», meinte Espargaro. «Er hat den Speed, den er in Spielberg gezeigt hat, nach und nach aufgebaut; in den letzten Rennen war er fantastisch, ich finde sogar noch besser als in Österreich. Aber das Ergebnis wollte einfach nicht so recht gelingen.»

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Espargaro über Motegi: «Eine ähnliche Strecke wie Österreich»

Am Samstag machte Acosta im Spielberg-Sprint in Führung liegend einen schweren Fehler, und er stürzte. Er war auch im kurzen Rennen der schnellste Fahrer auf der Strecke. «Es war sein Sprint», ist sich Espargaro sicher. Der Spanier traut seinem Landsmann auch bei der Asien- und Australien-Tour viel zu. «Jetzt stehen einige Rennen an, bei denen es Pedro meiner Meinung nach erneut schaffen kann, wie zum Beispiel in Japan – das ist eine ziemlich ähnliche Strecke wie jene in Österreich. Ich denke, er kann dort eine gute Leistung zeigen.»

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Der Große Preis von Japan findet vom 2. bis 4. Oktober statt. Auf dem Twin Ring Motegi erzielte Acosta 2025 die Ränge 3 und 17. Ob Pol Espargaro in Japan im Tech3-Team erneut für Maverick Vinales einspringen wird, wurde noch nicht kommuniziert. «Top Gun» war aber beim Montags-Test in Spielberg dabei, um seine Fitness zu überprüfen. Ob sich Vinales fit genug für ein ganzes Rennwochenende fühlt, wird sich schon bald zeigen.