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Pol Espargaro über Acosta: «Pedro hätte schon viel früher gewinnen müssen!»

KTM-Testfahrer Pol Espargaro freute sich über den ersten MotoGP-Sieg von Pedro Acosta, der seiner Meinung nach viel früher hätte passieren müssen. Was er seinem Landsmann in Asien zutraut.

MotoGP

Pol Espargaro
Pol Espargaro
Foto: Gold & Goose
Pol Espargaro
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Auf dem Red Bull Ring holte Pedro Acosta seinen ersten MotoGP-Grand-Prix-Sieg. In seinem dritten Jahr in der Königsklasse hat es im 56. Anlauf endlich geklappt – für den 22-Jährigen und seinen Arbeitgeber KTM war der Triumph in Spielberg eine große Genugtuung.

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Großen Anteil am Sieg von Acosta haben die KTM-Testfahrer Dani Pedrosa und Pol Espargaro – die beiden haben die RC16, zusammen mit den Ingenieuren aus Mattighofen und den Stammfahrern, zu einem siegfähigen Paket gemacht. Espargaro beendete das Hauptrennen in Spielberg auf Rang 16. Über seine Leistung war er nicht glücklich, er freute sich aber umso mehr für Acosta.

«Er hätte den Sieg schon viel früher verdient gehabt. Wir können jetzt aber nicht einfach sagen: ‘Hey, das Motorrad ist der Hammer, deshalb gewinnt Pedro’, denn ich finde, Pedro hätte schon viel, viel früher gewinnen müssen. Aber egal, er hat es verdient», meinte Espargaro. «Er hat den Speed, den er in Spielberg gezeigt hat, nach und nach aufgebaut; in den letzten Rennen war er fantastisch, ich finde sogar noch besser als in Österreich. Aber das Ergebnis wollte einfach nicht so recht gelingen.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Ai Ogura
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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi und Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Jorge Martin
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Enea Bastianini
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Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta und Team
Pedro Acosta und Team
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Martin, Acosta, Bezzecchi
Martin, Acosta, Bezzecchi
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Sieger Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
© Gold & Goose

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Espargaro über Motegi: «Eine ähnliche Strecke wie Österreich»

Am Samstag machte Acosta im Spielberg-Sprint in Führung liegend einen schweren Fehler, und er stürzte. Er war auch im kurzen Rennen der schnellste Fahrer auf der Strecke. «Es war sein Sprint», ist sich Espargaro sicher. Der Spanier traut seinem Landsmann auch bei der Asien- und Australien-Tour viel zu. «Jetzt stehen einige Rennen an, bei denen es Pedro meiner Meinung nach erneut schaffen kann, wie zum Beispiel in Japan – das ist eine ziemlich ähnliche Strecke wie jene in Österreich. Ich denke, er kann dort eine gute Leistung zeigen.»

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Der Große Preis von Japan findet vom 2. bis 4. Oktober statt. Auf dem Twin Ring Motegi erzielte Acosta 2025 die Ränge 3 und 17. Ob Pol Espargaro in Japan im Tech3-Team erneut für Maverick Vinales einspringen wird, wurde noch nicht kommuniziert. «Top Gun» war aber beim Montags-Test in Spielberg dabei, um seine Fitness zu überprüfen. Ob sich Vinales fit genug für ein ganzes Rennwochenende fühlt, wird sich schon bald zeigen.

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Zeit
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Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

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Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

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LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

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