Pol Espargaro: MotoGP-Test mit 850er-KTM auf dem Circuito de Jerez

MotoGP-Testfahrer Pol Espargaro absolvierte in dieser Woche in Jerez de la Frontera einen weiteren Testlauf mit der neuen 850er-KTM. Auch Ducati, Aprilia und Yamaha testeten in Südspanien.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

KTM-Testbike von Pol Espargaro
KTM-Testbike von Pol Espargaro
Foto: KTM
KTM-Testbike von Pol Espargaro
© KTM

Im Artikel erwähnt

Während die MotoGP-WM aktuell noch bis nächste Woche zum Brasilien-Event auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna pausiert, waren in dieser Woche in Spanien die MotoGP-Aggregate anlässlich eines privaten Tests zu hören. Schauplatz war die Renntrecke in Jerez de la Frontera, wo auf dem Circuito de Jerez vom 24. bis 26. April der Grand Prix von Spanien über die Bühne gehen wird.

In Andalusien war das KTM-MotoGP-Testteam mit Pol Espargaro zu Gast. Der 34-jährige Katalane sammelte mit dem neuen 850er-Bike weitere Daten. Der Motor weist aktuell etwa 30 PS weniger als das 1000er-Aggregat auf. «Wir hatten das Bike ja auch schon bei den offiziellen IRTA-Tests mit dabei, um alle Bedingungen und möglichst viele Rennstrecken zu erproben», erklärte dazu KTM-Berater Heinz Kinigadner.

Testbike von Pol Espargaro
Testbike von Pol Espargaro
Foto: KTM
Testbike von Pol Espargaro
© KTM

Zur Erinnerung: KTM hatte im Dezember 2025 erstmals mit dem 850er-Bike in Jerez getestet, damals fuhren Espargaro und MotoGP-Ikone Dani Pedrosa. Mittlerweile hat sich auch das äußere Erscheinungsbild der KTM im Carbon-Look etwas geändert – die Aerodynamik wurde leicht reduziert.

Espargaro als MotoGP-Experte in Brasilien dabei

Espargaro wird dann auch in der nächsten Woche im MotoGP-Einsatz sein. Der ehemalige KTM-Werksfahrer wird mit dem Mikrofon als Experte beim spanischen MotoGP-Sender DAZN an Bord sein und über den Brasilien-GP berichten. Übrigens: Im Rahmen einer Unterhaltungssendung im katalanischen Fernsehen stellten die Espargaro-Brüder klar, dass sie von sich aus nicht wollen, dass eines ihrer Kinder im Motorradrennsport Fuß fassen sollen.

Aprilia-Testbikes von Lorenzo Savadori
Aprilia-Testbikes von Lorenzo Savadori
Foto: Aprilia
Aprilia-Testbikes von Lorenzo Savadori
© Aprilia

Ebenfalls mit dabei in Jerez waren die Testteams von Ducati, Aprilia und Yamaha. Michele Pirro, Lorenzo Savadori und Andrea Dovizioso testeten neben den 850er-Spezifikationen auch die Pirelli-Reifen, die ab der Saison 2027 zum Einsatz kommen. Im Unterschied zu den Bedingungen für die Superbike-Fahrer in Portimao waren die Verhältnisse in Spanien in dieser Woche sehr ordentlich.

Michele Pirro auf einem Ducati-Testbike
Michele Pirro auf einem Ducati-Testbike
Foto: Ducati
Michele Pirro auf einem Ducati-Testbike
© Ducati

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

