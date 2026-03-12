Pol Espargaro: MotoGP-Test mit 850er-KTM auf dem Circuito de Jerez

Während die MotoGP-WM aktuell noch bis nächste Woche zum Brasilien-Event auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna pausiert, waren in dieser Woche in Spanien die MotoGP-Aggregate anlässlich eines privaten Tests zu hören. Schauplatz war die Renntrecke in Jerez de la Frontera, wo auf dem Circuito de Jerez vom 24. bis 26. April der Grand Prix von Spanien über die Bühne gehen wird.

Werbung

Werbung

In Andalusien war das KTM-MotoGP-Testteam mit Pol Espargaro zu Gast. Der 34-jährige Katalane sammelte mit dem neuen 850er-Bike weitere Daten. Der Motor weist aktuell etwa 30 PS weniger als das 1000er-Aggregat auf. «Wir hatten das Bike ja auch schon bei den offiziellen IRTA-Tests mit dabei, um alle Bedingungen und möglichst viele Rennstrecken zu erproben», erklärte dazu KTM-Berater Heinz Kinigadner.

Testbike von Pol Espargaro Foto: KTM Testbike von Pol Espargaro © KTM

Zur Erinnerung: KTM hatte im Dezember 2025 erstmals mit dem 850er-Bike in Jerez getestet, damals fuhren Espargaro und MotoGP-Ikone Dani Pedrosa. Mittlerweile hat sich auch das äußere Erscheinungsbild der KTM im Carbon-Look etwas geändert – die Aerodynamik wurde leicht reduziert.

Werbung

Werbung

Espargaro als MotoGP-Experte in Brasilien dabei

Espargaro wird dann auch in der nächsten Woche im MotoGP-Einsatz sein. Der ehemalige KTM-Werksfahrer wird mit dem Mikrofon als Experte beim spanischen MotoGP-Sender DAZN an Bord sein und über den Brasilien-GP berichten. Übrigens: Im Rahmen einer Unterhaltungssendung im katalanischen Fernsehen stellten die Espargaro-Brüder klar, dass sie von sich aus nicht wollen, dass eines ihrer Kinder im Motorradrennsport Fuß fassen sollen.

Thema der Woche Nach Australien-GP: Die neue Formel 1 – rote Karte für die Schwarzmaler Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen? Mathias Brunner Weiterlesen

Aprilia-Testbikes von Lorenzo Savadori Foto: Aprilia Aprilia-Testbikes von Lorenzo Savadori © Aprilia

Ebenfalls mit dabei in Jerez waren die Testteams von Ducati, Aprilia und Yamaha. Michele Pirro, Lorenzo Savadori und Andrea Dovizioso testeten neben den 850er-Spezifikationen auch die Pirelli-Reifen, die ab der Saison 2027 zum Einsatz kommen. Im Unterschied zu den Bedingungen für die Superbike-Fahrer in Portimao waren die Verhältnisse in Spanien in dieser Woche sehr ordentlich.

Michele Pirro auf einem Ducati-Testbike Foto: Ducati Michele Pirro auf einem Ducati-Testbike © Ducati

Werbung