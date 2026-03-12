Pol Espargaro: MotoGP-Test mit 850er-KTM auf dem Circuito de Jerez
MotoGP-Testfahrer Pol Espargaro absolvierte in dieser Woche in Jerez de la Frontera einen weiteren Testlauf mit der neuen 850er-KTM. Auch Ducati, Aprilia und Yamaha testeten in Südspanien.
Während die MotoGP-WM aktuell noch bis nächste Woche zum Brasilien-Event auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna pausiert, waren in dieser Woche in Spanien die MotoGP-Aggregate anlässlich eines privaten Tests zu hören. Schauplatz war die Renntrecke in Jerez de la Frontera, wo auf dem Circuito de Jerez vom 24. bis 26. April der Grand Prix von Spanien über die Bühne gehen wird.
In Andalusien war das KTM-MotoGP-Testteam mit Pol Espargaro zu Gast. Der 34-jährige Katalane sammelte mit dem neuen 850er-Bike weitere Daten. Der Motor weist aktuell etwa 30 PS weniger als das 1000er-Aggregat auf. «Wir hatten das Bike ja auch schon bei den offiziellen IRTA-Tests mit dabei, um alle Bedingungen und möglichst viele Rennstrecken zu erproben», erklärte dazu KTM-Berater Heinz Kinigadner.
Zur Erinnerung: KTM hatte im Dezember 2025 erstmals mit dem 850er-Bike in Jerez getestet, damals fuhren Espargaro und MotoGP-Ikone Dani Pedrosa. Mittlerweile hat sich auch das äußere Erscheinungsbild der KTM im Carbon-Look etwas geändert – die Aerodynamik wurde leicht reduziert.
Espargaro als MotoGP-Experte in Brasilien dabei
Espargaro wird dann auch in der nächsten Woche im MotoGP-Einsatz sein. Der ehemalige KTM-Werksfahrer wird mit dem Mikrofon als Experte beim spanischen MotoGP-Sender DAZN an Bord sein und über den Brasilien-GP berichten. Übrigens: Im Rahmen einer Unterhaltungssendung im katalanischen Fernsehen stellten die Espargaro-Brüder klar, dass sie von sich aus nicht wollen, dass eines ihrer Kinder im Motorradrennsport Fuß fassen sollen.
Ebenfalls mit dabei in Jerez waren die Testteams von Ducati, Aprilia und Yamaha. Michele Pirro, Lorenzo Savadori und Andrea Dovizioso testeten neben den 850er-Spezifikationen auch die Pirelli-Reifen, die ab der Saison 2027 zum Einsatz kommen. Im Unterschied zu den Bedingungen für die Superbike-Fahrer in Portimao waren die Verhältnisse in Spanien in dieser Woche sehr ordentlich.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach