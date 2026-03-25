Pop-Art aus Italien: VR46 Racing zeigt in New York Spezial-Design für US-GP

Es gibt nur wenige Orte, die noch spektakulärer sein können als die Häuserschluchten in New York. Umso erstaunlicher, dass nie zuvor eine MotoGP-Präsentation in der Geschäftsmetropole des Landes über die Bühne ging. Die für spektakuläre Auftritte bekannte Rossi-Mannschaft aus Tavullia zog es ins «At the Edge» in Hudson Yards, um die Einsatzgeräte von Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli für den Grand Prix der Vereinigten Staaten in luftiger Höhe der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Werbung

Werbung

Die Optik der Renner aus Borgo Panigale – Di Giannantonio startet mit der aktuellen GP26, Morbidelli mit der Version des Vorjahres – ist genauso außergewöhnlich wie die gesamte Philosophie der von Valentino Rossi und Alessio «Uccio» Salucci gegründeten Einheit aus Tavullia Verantwortlich für das Pop-Art-Design: Aldo Drudi. Die von «Drudi Performance» entworfene Sonderlackierung ist eine bildliche Darstellung der Geschichte des Pertamina Enduro VR46 Racing Teams und dessen Initiatoren Valentino «Vale» und «Uccio».

Di Giannantonio, Direktor Salucci, Teammanager Nieto und Morbidelli (v.li.) Foto: VR46 Racing Di Giannantonio, Direktor Salucci, Teammanager Nieto und Morbidelli (v.li.) © VR46 Racing

Die Hauptfiguren sind Teil einer Farbexplosion, wobei das Neongelb typischerweise die dominierende Farbe ist. Die Fahrer stehen im Mittelpunkt der Szene. Symbole der Vereinigten Staaten, wie die Nationalflagge und der Austin Tower – als Hommage an den Circuit of the Americas – sind ebenfalls Teil des Bildes.

Werbung

Werbung

Um den Auftritt komplett zu machen, wird sich das US-Design auch in den Lederkombis der Racer sowie in der gesamten Teambekleidung wiederfinden. Als umtriebige Geschäftsleute bekannt, ist das Drudi-US-Design zudem als eigenständige Merchandise-Linie im VR46-Shop erhältlich.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Das Rossi-Team setzt dann nach Texas um, wo es ab Freitag um die beste Ausgangslage für den US-GP geht. Bemerkenswert: Nach den ersten beiden Runden des MotoGP-Kalenders ist Fabio Di Giannantonio als viertbester Ducati-Pilot bestplatziert Beim Brasilien-GP in Goiânia stand «Diggia» zweimal auf dem Podest, am Sonntag besiegte er Marc Marquez im Kampf um Platz 3.