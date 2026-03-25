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Pop-Art aus Italien: VR46 Racing zeigt in New York Spezial-Design für US-GP

Understatement war noch nie der Zugang bei VR46 Racing. In der US-Metropole zeigt das Team die Farben für den anstehenden US-GP in Austin. Wieder einmal war Aldo Drudi mit riesigem Aufwand aktiv.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

US-Look: Ducati GP26 von Fabio Di Giannantonio in New York
US-Look: Ducati GP26 von Fabio Di Giannantonio in New York
Foto: VR46 Racing
US-Look: Ducati GP26 von Fabio Di Giannantonio in New York
© VR46 Racing

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Es gibt nur wenige Orte, die noch spektakulärer sein können als die Häuserschluchten in New York. Umso erstaunlicher, dass nie zuvor eine MotoGP-Präsentation in der Geschäftsmetropole des Landes über die Bühne ging. Die für spektakuläre Auftritte bekannte Rossi-Mannschaft aus Tavullia zog es ins «At the Edge» in Hudson Yards, um die Einsatzgeräte von Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli für den Grand Prix der Vereinigten Staaten in luftiger Höhe der Öffentlichkeit zu präsentieren.

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Die Optik der Renner aus Borgo Panigale – Di Giannantonio startet mit der aktuellen GP26, Morbidelli mit der Version des Vorjahres – ist genauso außergewöhnlich wie die gesamte Philosophie der von Valentino Rossi und Alessio «Uccio» Salucci gegründeten Einheit aus Tavullia Verantwortlich für das Pop-Art-Design: Aldo Drudi. Die von «Drudi Performance» entworfene Sonderlackierung ist eine bildliche Darstellung der Geschichte des Pertamina Enduro VR46 Racing Teams und dessen Initiatoren Valentino «Vale» und «Uccio».

Di Giannantonio, Direktor Salucci, Teammanager Nieto und Morbidelli (v.li.)
Di Giannantonio, Direktor Salucci, Teammanager Nieto und Morbidelli (v.li.)
Foto: VR46 Racing
Di Giannantonio, Direktor Salucci, Teammanager Nieto und Morbidelli (v.li.)
© VR46 Racing

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Die Hauptfiguren sind Teil einer Farbexplosion, wobei das Neongelb typischerweise die dominierende Farbe ist. Die Fahrer stehen im Mittelpunkt der Szene. Symbole der Vereinigten Staaten, wie die Nationalflagge und der Austin Tower – als Hommage an den Circuit of the Americas – sind ebenfalls Teil des Bildes.

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Um den Auftritt komplett zu machen, wird sich das US-Design auch in den Lederkombis der Racer sowie in der gesamten Teambekleidung wiederfinden. Als umtriebige Geschäftsleute bekannt, ist das Drudi-US-Design zudem als eigenständige Merchandise-Linie im VR46-Shop erhältlich.

Das Rossi-Team setzt dann nach Texas um, wo es ab Freitag um die beste Ausgangslage für den US-GP geht. Bemerkenswert: Nach den ersten beiden Runden des MotoGP-Kalenders ist Fabio Di Giannantonio als viertbester Ducati-Pilot bestplatziert Beim Brasilien-GP in Goiânia stand «Diggia» zweimal auf dem Podest, am Sonntag besiegte er Marc Marquez im Kampf um Platz 3.

Hübsche Aussicht im New York für Fabio Di Giannantonio
Hübsche Aussicht im New York für Fabio Di Giannantonio
Foto: VR46 Racing
Hübsche Aussicht im New York für Fabio Di Giannantonio
© VR46 Racing

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