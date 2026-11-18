Auch im vergangenen Jahr war Portugal die 21. und vorletzte Station der Saison. Die Entscheidung um den Titel war längst gefallen. Schon seit dem Japan-GP stand Marc Marquez als Champion fest. Doch Spaniens Rennsport-Ikone fehlte auf der außergewöhnlichen Rennstrecke an der Algarve genauso weiterhin wie WM-Titel-Vorgänger Jorge Martin.

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Erstmals wurde «MM93» nun von Superbike-Ass Nicolo Bulega vertreten. Für den «Martinator» war erneut Test- und Ersatzpilot Lorenzo Savadori am Gas. Damit nicht genug der Vertretungen – im Spätherbst der Saison agierte bei KTM-Tech3 statt dem langzeitverletzten Maverick Vinales Pol Espargaro.

Auch ohne Weltmeister keine Langeweile

Was beim Rennen zuvor in der Hitze von Malaysia noch nicht zu erkennen war, griff bei der Rückkehr nach Europa: Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi hatte nun Vertrauen aufgebaut und Aprilia in kleinen Schritten nachgelegt. In Portimao traf alles zusammen. Im Zeittraining ließ Bezzecchi noch drei Piloten den Vortrieb – Alex Marquez (Gresini) an der Spitze war aber nur eine Zehntel fixer. Im Qualifying versuchten erneut Marquez und Pedro Acosta, die besten Positionen zu sichern, doch Marco Bezzecchi gewann die Uhr für Startplatz 1.

Q2: Spaniens versus Italien, Acosta gegen Bezzecchi Foto: Gold and Goose Q2: Spaniens versus Italien, Acosta gegen Bezzecchi © Gold and Goose

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Ausrufezeichen setzten auch die beiden Franzosen. Yamaha-Champion Quartaro schaffte es gar in Reihe 1 hinter Bezzecchi und Acosta, LCR-Pilot Zarco stand hinter Alex Marquez und Pecco Bagnaia an sechster Stelle. Fast schon überraschend wurde in Portugal aus dem Bezzecchi-Doppelsieg aber nichts. «Bez» führte den Sprint an, musste aber schon Runde 3 den entfesselten Acosta und später auch noch Alex Marquez passieren lassen.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 20.11.2026 - 09:55

Überhaupt ging es über die kurze Distanz auf der Portugal-Achterbahn sehr eng zu. Elf Piloten kamen binnen 10 Sekunden über den Zielstrich. Quartararo war auf P4 happy, Zarco zufrieden auf Rang 7 und den letzten WM-Punkt holte sich KTM-Athlet Brad Binder.

Kampfgeist: Acosta (KTM) und Alex Marquez (Ducati) gaben alles für Platz 2 Foto: Gold and Goose Kampfgeist: Acosta (KTM) und Alex Marquez (Ducati) gaben alles für Platz 2 © Gold and Goose

Der Große Preis von Portugal verlief dann deutlich anders als der Sprint. Über die volle Distanz ließ Marco Bezzecchi nichts anbrennen. Der Racer aus Rimini zog kontinuierlich davon. Die Flagge erreichte die schwarze Aprilia 2,5 Sekunden vor Alex Marquez, der sich in einem sehenswerten Gerangel gegen KTM-Frontmann Pedro Acosta durchsetzen konnte. Rookie Fermin Aldeguer, Binder und Quartararo komplettierten die Top 6.

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Marco Bezzecchi fuhr den Verfolgern Marquez und Acosta im GP davon Foto: Gold and Goose Marco Bezzecchi fuhr den Verfolgern Marquez und Acosta im GP davon © Gold and Goose

Bezzecchi zog mit dem ersten Start-Ziel-Sieg durch

Dahinter – Trackhouse-Pilot Ai Ogura, der andeutete, dass die Aprilia RS-GP nicht nur von Marco Bezzecchi schnell bewegt werden kann. Doch von der folgenden Dominanz des Renners aus Noale war im November 2025 noch nichts zu sehen. Die vorläufige Einmannshow des Marco Bezzecchi war aber auch der Personalsituation geschildert. Denn nicht nur Jorge Martin, sondern auch Raul Fernandez musste Portimao auslassen. Der Auftritt von VR46-Schützling Bezzecchi war er Beginn der Ära «121» – denn so viele Führungsrunden bei einem GP-Rennen spulte der Italiener nun in ohne Unterbrechung ab – Weltrekord!

Für die Fans auf den vollen Rängen – Portimao meldete im Vorjahr mit 183.000 Zuschauern einen Besucherrekord – fuhr der Sieger ab eine Yamaha. Miguel Oliveira, als KTM-Racer bereits glorreicher Sieger in der Heimat, fuhr auf der Pramac-Yamaha als 14. in Ziel und feierte danach mit stark gemischten Gefühlen das Ende seiner MotoGP-Laufbahn.

Miguel Oliveira verabschiedete sich in der Heimat von den MotoGP-Fans Foto: Gold and Goose Miguel Oliveira verabschiedete sich in der Heimat von den MotoGP-Fans © Gold and Goose

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