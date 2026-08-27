Pramac: Izan Guevara wird 2027 der Teamkollege von Toprak Razgatlioglu

Izan Guevara wird 2027 der neue Teamkollege von Toprak Razgatlioglu. Am Donnerstagnachmittag verkündete das Pramac-Yamaha-Team den internen Aufstieg des Moto2-Fahrers in die Königsklasse im nächsten Jahr. Der Moto3-Weltmeister von 2022 ist somit der Nachfolger von Routinier Jack Miller, der wiederum in die Superbike-WM wechseln wird.

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«Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung. Die MotoGP zu erreichen, war schon immer mein Ziel, und ich weiß, wie schwer es ist, in die Königsklasse zu kommen. Das hat viele Jahre harter Arbeit und Opfer von vielen Menschen in meinem Umfeld gekostet», freute sich Guevara. «Ich möchte mich bei Yamaha für das Vertrauen bedanken, das sie mir entgegengebracht haben. Diese Chance ist nicht nur das Ergebnis meiner eigenen Anstrengungen, sondern auch der Unterstützung, die ich von meinen Eltern, meinem Team, meinem Physiotherapeuten und allen erhalten habe, die mir geholfen haben, mich sowohl als Fahrer als auch als Mensch weiterzuentwickeln. Gleichzeitig bin ich sehr gelassen, denn mein Fokus liegt weiterhin voll und ganz auf der Moto2. Wir kämpfen um die Meisterschaft, und mein Ziel ist es, dieses Kapitel meiner Karriere bestmöglich abzuschließen.

Der 22-Jährige wird somit mit Yamaha in die neue MotoGP-Ära mit neuem Reglement starten. «Mit Blick auf das Jahr 2027 freue ich mich auf die Herausforderung. Die MotoGP wird in eine neue Ära eintreten, und ich glaube, dass sich dadurch Chancen für Fahrer ergeben, die den Sprung nach oben wagen», ist sich Guevara sicher. «Mein erstes Ziel wird es sein, zu lernen, mich so schnell wie möglich anzupassen und eng mit dem Team zusammenzuarbeiten. Dann möchte ich mich Schritt für Schritt weiter verbessern und das höchstmögliche Niveau erreichen.»



Guevara sicherte sich 2022 den Moto3-WM-Titel. 2023 stieg der Spanier in die Moto2 auf, wo er sich in den ersten beiden Jahren schwertat. Erst 2025, als er ins neu gegründete Team Pramac Yamaha auf eine Boscoscuro wechselte, kamen die Erfolge. Beim Saisonfinale in Valencia gewann Guevara sein erstes Moto2-Rennen. In diesem Jahr hat er sich an der Spitze der mittleren Kategorie etabliert. Derzeit ist er Zweiter in der Gesamtwertung.

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Der MotoGP-Aufstieg würde für Izan Guevara zum richtigen Zeitpunkt kommen, ist man sich bei Pramac und Yamaha sicher. «Wir freuen uns sehr, Izan Guevara und Toprak Razgatlioglu als unser Fahrerduo für 2027 bestätigen zu können», betonte Pramac-Teamdirektor Gino Borsoi. «Izan hat sich diese Chance durch seine Fortschritte und sein Engagement in der Moto2 verdient, und sein Aufstieg spiegelt genau das wider, wofür dieses Projekt ins Leben gerufen wurde: die Förderung junger Talente innerhalb der Yamaha-Familie und die Vorbereitung der Fahrer der Zukunft. Wir wissen, dass die MotoGP eine neue Herausforderung für ihn sein wird, insbesondere in einer Saison, in der ein völlig neues technisches Reglement eingeführt wird, aber wir glauben, dass die Bedingungen es jungen Fahrern ermöglichen werden, sich schnell anzupassen und ihr Potenzial zu zeigen. Gleichzeitig bietet die Tatsache, dass Toprak ein weiteres Jahr bei uns bleibt, dem Team eine wichtige Grundlage. Er geht mit wertvoller MotoGP-Erfahrung in die Saison, und wir sind zuversichtlich, dass diese Kontinuität zusammen mit der Arbeit, die Yamaha an dem neuen Projekt leistet, uns einen weiteren bedeutenden Schritt nach vorne ermöglichen wird. Wir sind überzeugt, dass diese Aufstellung Jugend, Talent und Erfahrung vereint und den richtigen Weg für die Zukunft von Prima Pramac Yamaha MotoGP darstellt.»



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Pramac-Teamboss Paolo Campinoti ergänzte: «Heute beginnt ein spannendes neues Kapitel für Prima Pramac Yamaha MotoGP, und wir sind sehr stolz darauf, Izan für 2027 im Team willkommen zu heißen. Er hat sich diese Chance durch seine Leistungen, sein Engagement und die kontinuierlichen Fortschritte verdient, die er während seiner gesamten Moto2-Karriere gezeigt hat. Wir haben Izans Entwicklung aufmerksam verfolgt und dabei nicht nur seine Schnelligkeit erkannt, sondern auch die Reife und Entschlossenheit, die er im Laufe der Zeit entwickelt hat. Der Aufstieg in die MotoGP ist ein bedeutender Schritt, und wir sind überzeugt, dass er alle erforderlichen Qualitäten mitbringt, um diese Herausforderung anzunehmen und sich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln. Die Aufnahme von Izan in unsere MotoGP-Struktur ist zudem ein wichtiger Bestandteil der Philosophie hinter unserer Partnerschaft mit Yamaha: junge Talente zu fördern und einen klaren Weg in die Königsklasse zu ebnen. Wir sind stolz darauf, Teil von Izans Weg zu sein, und freuen uns darauf, zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können.»

Auch Yamaha-Racing-Chef Paolo Pavesio freute sich über die Beförderung von Izan Guevara: «Izans Aufstieg in die MotoGP ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was das BLU CRU-Programm erreichen soll. Wir kennen Izans Talent schon seit vielen Jahren. Den Speed, den er auf seinem Weg zum Moto3-Weltmeister unter Beweis stellte, ließ keinen Zweifel an seinem Potenzial. Nach zwei herausfordernden Saisons in der Moto2 haben wir uns jedoch vor etwa anderthalb Jahren gemeinsam dazu verpflichtet, ihn auf seinem Weg zum ultimativen Ziel – dem Aufstieg in die MotoGP – zu unterstützen. Auf diesem Weg hat Izan genau das gezeigt, was wir uns erhofft hatten. Über sein unbestreitbares Talent und seine Schnelligkeit hinaus ist er sowohl als Fahrer als auch als Profi deutlich gereift. Seine Arbeitsmoral, seine Entschlossenheit, seine Beständigkeit und seine Fähigkeit, sich kontinuierlich zu verbessern, haben bestätigt, dass er bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Für Yamaha ist es spannend, einen so talentierten jungen Fahrer in unserem MotoGP-Projekt willkommen zu heißen. Die Förderung der nächsten Fahrergeneration ist für die Zukunft unseres Sports unerlässlich, und Izan verkörpert genau die Art von Talent, in die wir investieren wollen. Da die MotoGP 2027 in eine völlig neue technische Ära eintritt, glauben wir zudem, dass der Zeitpunkt ideal für den Einstieg eines Rookies ist. Alle werden vor der Herausforderung stehen, sich an neue Vorschriften und neue Maschinen anzupassen, was aufstrebenden Talenten eine einzigartige Gelegenheit bietet, zu wachsen und sich auf höchstem Niveau zu etablieren. Wir freuen uns darauf, Izan zu unterstützen, wenn er dieses spannende neue Kapitel seiner Karriere bei Yamaha beginnt.»

Damit ist das Yamaha-Fahreraufgebot für 2027 komplett. Im Werksteam werden Jorge Martin und Ai Ogura fahren. Pramac wird mit Toprak Razgatlioglu und Izan Guevara in die neue MotoGP-Saison gehen.

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MotoGP-Startfeld 2027: