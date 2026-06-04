Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Pramac: Neue Bikes ohne Motor für Toprak Razgatlioglu und Jack Miller

Vor dem MotoGP-Wochenende in Ungarn verkündete Pramac Yamaha einen neuen Radsportpartner. Zukünftig werden Razgatlioglu und Miller mit Rennrädern der Marke 3T Bike aus Italien trainieren.

MotoGP

Toprak mit seinem neuen Rennrad
Toprak mit seinem neuen Rennrad
Foto: Pramac Racing
Toprak mit seinem neuen Rennrad
© Pramac Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Wenn sie nicht gerade auf ihren MotoGP-Bikes sitzen, halten sich viele Fahrer der Motorrad-WM mit Radfahren fit. Bestes Beispiel dafür ist Honda-Testfahrer Aleix Espargaro, der letztes Jahr sogar eine Karriere als Profiradrennfahrer startete.

Werbung

Werbung

Auch die Pramac-Yamaha-Asse Jack Miller und Toprak Razgatlioglu trainieren gerne mit Rennrädern – Letzterer wohl mehr, um damit Kunststücke zu machen. Am 4. Juni gab Pramac im Vorfeld des Ungarn-GP einen neuen Radsportpartner bekannt. Die Marke 3T Bike aus Italien stattet das MotoGP-Team ab sofort mit schlanken und schnellen Fahrrädern aus – natürlich in den passenden Teamfarben.

Jack Miller
Jack Miller
Foto: Pramac Racing
Jack Miller
© Pramac Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Miller und Toprak bekamen zwei individuell lackierte Bikes überreicht, natürlich sind diese auch mit den jeweiligen Startnummern versehen. Auch das Management und die Mitarbeiter von Pramac bekommen Fahrräder zur Verfügung gestellt – Teamchef Paolo Campinoti bekommt ein E-Bike.

Werbung

Werbung

Das Rennrad von Toprak
Das Rennrad von Toprak
Foto: Pramac Racing
Das Rennrad von Toprak
© Pramac Racing

3T wurde 1961 in Turin als Tecno Tubo Torino gegründet und hat seinen Hauptsitz heute in Presezzo bei Bergamo. Das Unternehmen hat sich im Profi-Radsport einen Namen gemacht – Siege bei der Tour de France und dem Giro d’Italia inklusive.

Das Pramac-Team mit den neuen Fahrrädern
Das Pramac-Team mit den neuen Fahrrädern
Foto: Pramac Racing
Das Pramac-Team mit den neuen Fahrrädern
© Pramac Racing

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

173

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

156

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

134

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

103

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

92

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

87

7

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

82

8

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

71

9

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

67

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

59

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  5. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM