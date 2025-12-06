Premiere: Toprak Razgatlioglu spricht erstmals über die MotoGP-Yamaha!

Die vertragliche Situation mit BMW hatte Superbike-König Toprak Razagtlioglu zwar die Teilnahme sowohl an einer ersten Erprobung in Jerez als auch am offiziellen MotoGP-Test in Valencia, nicht aber Redefreiheit gestattet. Nachvollziehbar: BMW Motorrad wollte den Ausnahmeathleten nicht vor den offiziellen Feierlichkeiten im Berliner Werk in die MotoGP entlassen.

Nach der großen Feier in Berlin ging es für Toprak Razgatlioglu weiter in Richtung Schweiz. Auf der prominent besetzten Weltmeistergala des Weltverbands FIM in Lausanne wurde der Türke zum dritten Mal als Superbike-Champion geehrt.

Dabei gab es für SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach auch die Möglichkeit für ein Gespräch, bei dem sich Razgatlioglu erstmals offiziell zu seinem ersten Auftritt in MotoGP-Fahrerlager und den Eindrücken zur Yamaha M1 äußerte.

Und – wie war die erste Fahrt auf dem V4-Prototyp? Toprak Razgatlioglu: «Zunächst war es einmal alles komplett anders. Nicht nur das Motorrad, alles, das ganze Fahrerlager. Ich gebe zu, speziell Tag 1 in Valencia war sonderbar mit dem ganzem drumherum. Die vielen Menschen und Kameras haben mich schon etwas nervös gemacht bei der ersten Ausfahrt.»

«Auf dem Motorrad selbst ist auch alles anders als auf dem Superbike, aber der größte Unterschied ist die Sitzposition. Das ist mir sehr wichtig. Wir haben den ersten Tag vor allem dazu genutzt meine Position auf dem Bike zu finden. Das Gefühl für das Vorderrad und die Bremse, da ist noch Luft nach oben. Wir hatten dabei nur ein Motorrad zu Verfügung und am ersten Tag auch kleine anderen Teile – es wird hier aber bald neue Teile geben. Yamaha wird geänderte Lenkerstummel bringen, die etwas höher sind. Dazu kommen die anderen Sachen – die Bremsen, die Reifen, die Beschleunigung – kurzum – alles ist anders», so der erste Report des neuen Yamaha-Werksfahrers beim Pramac-Kundenteam.

Schlechtes konnte Razgatlioglu über sein neues Arbeitsgerät nicht berichten: «Das Gefühl war alles andere als negativ, auch wenn ich zunächst gar nicht gepusht habe. Ich habe bislang ausschließlich die neue V4 gefahren, habe also keinen Vergleich. Fakt ist: Auf der Geraden ist das MotoGP-Bike sehr, sehr schnell!»

Auch das Umfeld bereitete dem Pramac-Piloten Freunde: «Die Stimmung in der Box ist sehr gut. Das Team hat mir viel Wärme entgegengebracht. Und sehr gut ist auch Jack – denn er ist ein ganz normaler Typ, in diesem doch sehr anderen Fahrerlager. Mit ihm zu arbeiten, macht schon jetzt Freunde und auch das ist für mich ein sehr wichtiger Faktor.»

Nach dem offiziellen Test in Valencia hängte Yamaha einen weiteren, privaten Testtag an. Ohne die große Öffentlichkeit legte Toprak auch bei den Rundenzeiten nach. Einen offiziellen Report gab es nicht, doch Razgatlioglu bestätigte: «Am ersten Tag ich nicht sehr schnell, am zweiten schon.»

Respekt zollte der Rookie aus der Türkei auch dem zweiten Neuankömmling, Moto2-Weltmeister Diogo Moreira. Obwohl der Brasilianer bei seinem Debüt auf der Honda RC213V schon nach Tag 1 gut eine halbe Sekunde langsamer als «El Turco» war, gab es Applaus vom Superbike-König: «Ich denke, Moreira war alles andere als langsam – er hat einen sehr guten Job in Valencia gemacht. Ohne Frage, ist er sehr gut. Er profitiert auch von seiner Moto2-Vergangenheit. Die Bikes sind näher an der MotoGP dran – vor allem, was die Sitzposition betrifft.»

Der nächste Test für Toprak Razgatlioglu wird außergewöhnlich intensiv, wie der Pilot in Lausanne selbst feststellte: «Drei Tage Shake-down – plus drei weitere Tage offizieller Test – ich denke, das ist vom Format vielleich doch ein bisschen zu viel.»