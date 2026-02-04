Probleme mit V4-M1: Yamaha-Piloten hatten an Tag 2 in Sepang Zwangspause

Es war ein seltsamer Anblick, als am zweiten Testtag in Sepang die Boxentore des Yamaha-Werksteams und von Pramac geschlossen blieben und keine M1 auf der Strecke unterwegs war. Gegen Mittag herrschte dann Klarheit, was der Grund dafür war, dass Alex Rins, Toprak Razgatlioglu, Jack Miller und auch die Testfahrer nicht fahren konnten. Zuerst gab Teammanager Massimo Meregalli Auskunft über den Stand der Dinge: Yamaha-Aushängeschild Fabio Quartararo musste am Ende des ersten Testtags sein Bike aufgrund eines technischen Problems am Streckenrand stehen lassen. Die Ingenieure begaben sich danach direkt auf Ursachensuche, aus Sicherheitsgründen wollte man die anderen Fahrer am Mittwochmorgen aber noch nicht auf die Strecke lassen. Es war zunächst nicht klar, wann und ob überhaupt am zweiten Tag gefahren wird.

Max Bartolini Foto: Gold & Goose Max Bartolini © Gold & Goose

Kurze Zeit danach trat dann Yamaha-Technik-Chef Max Bartolini vor die Journalisten und verkündete, dass am Mittwoch kein Yamaha-Fahrer auf die Strecke gehen wird. «Wir haben eine Idee, was das Problem sein könnte, aber im Sinne der Sicherheit für die Fahrer haben wir uns dafür entschieden, zuerst zu verstehen, was genau das Problem ist, bevor diese wieder auf die Strecke gehen. Somit haben wir entschieden, heute gar nicht zu fahren und weiter Ursachensuche zu betreiben. Hoffentlich finden wir eine Lösung, damit wir morgen wieder fahren können», so der italienische Ingenieur. Noch hat Yamaha also nicht das Handtuch geworfen und die Hoffnung, wenigstens den dritten Tag des Sepang-Tests nutzen zu können. «Wir sind in Kontakt mit Japan und Italien, um mehr herauszufinden. Was das Problem ist, wissen wir. Was es verursacht hat, müssen wir eben noch herausfinden. Wir haben eine Vermutung, was die Ursache ist, wir brauchen aber die Bestätigung vom Werk.»

Katastrophaler Saisonstart für Yamaha

Am Dienstag hatte sich Fabio Quartararo bei einem bösen Crash den Ringfinger an seiner rechten Hand gebrochen, worauf der den Test vorzeitig abbrechen musste. Dazu kommt jetzt ein technisches Problem, der die anderen Fahrer daran hindert, wichtige Testkilometer mit der neuen V4-M1 zu sammeln. Der Start in die MotoGP-Saison 2026 ist somit für Yamaha alles andere als gut verlaufen. «Natürlich wäre es besser, wenn wir all diese Probleme nicht hätten und die gesamte Zeit auf der Strecke nutzen könnten», haderte Bartolini. «Unser Plan war es, das Setup für die Fahrer voranzutreiben, denn es handelt sich um ein komplett neues Motorrad. Wir haben viel Zeit dafür aufgewendet, um neue Teile auszuprobieren, weshalb es für die Fahrer sehr schwer war, schnelle Rundenzeiten zu fahren. Der Plan für heute wäre es gewesen, das Paket für die Fahrer zu fixieren – jetzt können wir das nicht machen. Aber der Großteil der Arbeit ist bereits erledigt. Dies ist ein Grund, warum es für die Fahrer einfacher war, diese Pause zu akzeptieren, die im besten Interesse aller beschlossen wurde.»