Puig: «Wir haben den Jungs mehr PS gegeben – sie haben sich dafür bedankt!»

Honda hat 2025 zurück in die Spur gefunden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte die japanische Marke in diesem Jahr kontinuierliche Fortschritte erzielen. Der Höhepunkt in der ersten Saisonhälfte war der Sieg von Johann Zarco in Le Mans. Der Franzose holte für HRC den ersten Grand-Prix-Erfolg in der Königsklasse seit 2023, als Alex Rins für das LCR-Team in Austin gewann.

In der zweiten Saisonhälfte war es dann Werksfahrer Joan Mir, der bei HRC mit zwei dritten Plätzen in Japan bzw. Malaysia für Begeisterung sorgte. Teamkollege Luca Marini war regelmäßig in den Top-10 zu finden. Zarco, Marini und Mir landeten 2025 auf den Gesamträngen 12, 13 und 15 und konnten sich im Vergleich zur Vorsaison deutlich steigern. In der Konstrukteurs-Wertung belegte Honda den vierten Platz und konnte immerhin Yamaha hinter sich lassen.

Darüber hinaus schaffte HRC beim letzten Rennwochenende in Valencia den Sprung in den Konzessionsrang C, was für den größten Motorradhersteller der Welt ein wichtiger Meilenstein war – endlich hatte man es aus dem Keller hinausgeschafft.

«Es war ein Jahr harter Arbeit. Klar ist aber auch, dass wir Fortschritte gemacht haben. Im Vergleich zu den vergangenen Saisons haben wir in diesem Jahr den größten Vorteil aus den Konzessionen ziehen können – um unser Motorrad weiterzuentwickeln», sagte Teammanager Alberto Puig im Interview unserer Kollegen von motogp.com. «Zu Beginn des Jahres waren wir in keiner guten Situation, das Bike war in der Entwicklung noch nicht so weit. Wir wussten aber, dass wir nach der Sommerpause entscheidende Schritte nach vorn machen könnten – so ist es dann auch gekommen. Die Fahrer haben gute Leistungen gezeigt, ab Juli, August wurde alles viel besser.»

Ich persönlich finde, dass wir beim Motor eine große Verbesserung erreicht haben! Alberto Puig

Wo konnten bei der RC213V die größten Fortschritte erzielt werden? «Ein MotoGP-Bike ist sehr komplex, aber ich persönlich finde, dass wir beim Motor eine große Verbesserung erreicht haben. Wenn man in dieser Klasse nicht den Speed hat, dann ist es sehr schwierig zu überholen. Wir haben den Jungs mehr PS gegeben, und ich glaube, dass sie das sehr zu schätzen gewusst haben», schmunzelte der Spanier.