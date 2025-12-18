Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Puig: «Wir haben den Jungs mehr PS gegeben – sie haben sich dafür bedankt!»

Honda konnte in der MotoGP-Saison 2025 kontinuierlich Fortschritte erzielen. Teammanager Alberto Puig verrät, wo bei der RC213V der größte Schritt gelang und was die Entwicklungsziele für 2026 sind.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Alberto Puig zieht eine positive Saisonbilanz
Alberto Puig zieht eine positive Saisonbilanz
Foto: Gold & Goose
Alberto Puig zieht eine positive Saisonbilanz
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Honda hat 2025 zurück in die Spur gefunden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte die japanische Marke in diesem Jahr kontinuierliche Fortschritte erzielen. Der Höhepunkt in der ersten Saisonhälfte war der Sieg von Johann Zarco in Le Mans. Der Franzose holte für HRC den ersten Grand-Prix-Erfolg in der Königsklasse seit 2023, als Alex Rins für das LCR-Team in Austin gewann.

Werbung

Werbung

In der zweiten Saisonhälfte war es dann Werksfahrer Joan Mir, der bei HRC mit zwei dritten Plätzen in Japan bzw. Malaysia für Begeisterung sorgte. Teamkollege Luca Marini war regelmäßig in den Top-10 zu finden. Zarco, Marini und Mir landeten 2025 auf den Gesamträngen 12, 13 und 15 und konnten sich im Vergleich zur Vorsaison deutlich steigern. In der Konstrukteurs-Wertung belegte Honda den vierten Platz und konnte immerhin Yamaha hinter sich lassen.

Darüber hinaus schaffte HRC beim letzten Rennwochenende in Valencia den Sprung in den Konzessionsrang C, was für den größten Motorradhersteller der Welt ein wichtiger Meilenstein war – endlich hatte man es aus dem Keller hinausgeschafft.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Es war ein Jahr harter Arbeit. Klar ist aber auch, dass wir Fortschritte gemacht haben. Im Vergleich zu den vergangenen Saisons haben wir in diesem Jahr den größten Vorteil aus den Konzessionen ziehen können – um unser Motorrad weiterzuentwickeln», sagte Teammanager Alberto Puig im Interview unserer Kollegen von motogp.com. «Zu Beginn des Jahres waren wir in keiner guten Situation, das Bike war in der Entwicklung noch nicht so weit. Wir wussten aber, dass wir nach der Sommerpause entscheidende Schritte nach vorn machen könnten – so ist es dann auch gekommen. Die Fahrer haben gute Leistungen gezeigt, ab Juli, August wurde alles viel besser.»

Werbung

Werbung

Ich persönlich finde, dass wir beim Motor eine große Verbesserung erreicht haben!

Alberto Puig

Wo konnten bei der RC213V die größten Fortschritte erzielt werden? «Ein MotoGP-Bike ist sehr komplex, aber ich persönlich finde, dass wir beim Motor eine große Verbesserung erreicht haben. Wenn man in dieser Klasse nicht den Speed hat, dann ist es sehr schwierig zu überholen. Wir haben den Jungs mehr PS gegeben, und ich glaube, dass sie das sehr zu schätzen gewusst haben», schmunzelte der Spanier.

Puig zieht eine positive Saisonbilanz. Die Aufgaben für 2026 sind für ihn klar. «Wir hatten einige großartige Momente, allen voran der Sieg von Johann Zarco in Le Mans, was sehr beeindruckend war. Wir waren auch über den Podestplatz in Japan sehr happy», betonte Puig. «Die Fortschritte sind da, aber wir müssen noch mehr Konstanz finden – darauf müssen wir uns nächstes Jahr konzentrieren. Ich denke, wir können uns auch 2026 noch ein wenig verbessern, was den Fahrern helfen wird. Wir haben nächstes Jahr auch einen neuen Mann, der von der Moto2 kommt. Es wird interessant zu sehen sein, wie er startet. Letztendlich will Honda gewinnen, und früher oder später werden wir dazu bereit sein.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien