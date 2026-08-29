Q1, Aragon: Pecco Bagnaia mit Bestzeit, Rookie Moreira trotz Crash im Q2
Unter spanischer Sonne ging es im ersten MotoGP-Qualifying um zwei weitere Q2-Tickets – und die weiteren Startplätze zum Aragon-GP. Bagnaia (Ducati) und Moreira (Honda) zogen durch. Toprak auf 21.
Nahezu die gesamte Spitze der MotoGP-Tabelle hatte sich im einstündigen Zeittraining am Freitag den direkten Einzug ins zweite Qualifying der Königsklasse gesichert. WM-Leader Martin, Bezzecchi, die Marquez-Brüder, Di Giannantonio, Raul Fernandez, Pedro Acosta – sie alle beobachteten das Q1. Nicht so Francesco Bagnaia. Der Ducati-Werksfahrer kämpfte einmal mehr mit seinem Motorrad, Platz 13 für den Doppelweltmeister im Zeittraining.
Ebenso in die Q1-Sitzung startete das komplette Yamaha-Quartett mit Frontmann Fabio Quartararo. Honda war mit Marini, Mir und Moreira vertreten, während sich ausgerechnet Rückkehrer Johann Zarco direkt durchgesetzt hatte. Ebenfalls drei Piloten hatte KTM im Q1 aufzubieten – Binder, Bastianini und Pol Espargaro, der wie zuletzt den verletzten Maverick Vinales vertritt.
Hoffnung bei Ducati Lenovo vor dem Start der 15-minütigen Session, denn Pecco Bagnaia hatte in der direkt vorangegangenen Einheit den Rückstand zur Spitze halbiert und das FP2 als Fünfter beendet. Hochmotivierter Rookie Diogo Moreira. Der Honda-LCR-Youngster lag am Freitag konstant in den Top 10, war dann aber knapp aus dem Q2 gefallen. Spannend: Im Zeittraining lagen auch die Fahrer der Ränge 11 bis 20 innerhalb von 0,8 Sekunden.
Die erste Richtzeit unter strahlend blauem Himmel im MotorLand Aragon kam aus dem Honda-Lager. Luca Marini kam nach 1:46,2 min erstmals über die Linie. Knapp dahinter KTM-Pilot Binder, erst dann Bagnaia vor Moreira und Markenkollege Mir.
Im zweiten gezeiteten Umlauf auf den weichen Michelin-Slicks stieß Bagnaia dann als erster Pilot unter die Marke von 1:46 min. Sekunden später wurde der Italiener vom Moto2-Champion auf Platz 2 verwiesen, der Brasilianer kam auf 1:45,841 min. Bemerkenswert: Pol Espargaro, der nach der ersten Attacke auf P6 und damit vor Mir, Bastianini und Quartararo gelistet wurde.
Vier Minuten vor der Flagge ging es um alles für die Q2-Plätze und die weiteren Startplätze. Bagnaia griff an und verbesserte sich auf 1:45,820 min – Bestzeit für den Doppelweltmeister. Lehrgeld zahlte Moreira, der in seiner Outlap in Kurve 2 zu Boden ging und nun bangen musste. Doch kein Konkurrent stellte dem Rookie die Quittung aus. Moreira rettete sich als Zweiter.
Am nächsten heran kam Yamaha-Pilot Jack Miller. Binder, Mir und Bastianini beendeten das Q1 auf 4, 5 und 6. Luca Marini fiel noch hinter Quartararo auf Rang 8 zurück. Ersatzpilot Espargaro startet vor Toprak Razgatlioglu auf 20.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand