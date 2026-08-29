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Q1, Aragon: Pecco Bagnaia mit Bestzeit, Rookie Moreira trotz Crash im Q2

Unter spanischer Sonne ging es im ersten MotoGP-Qualifying um zwei weitere Q2-Tickets – und die weiteren Startplätze zum Aragon-GP. Bagnaia (Ducati) und Moreira (Honda) zogen durch. Toprak auf 21.

MotoGP

Francesco Bagnaia war im Q1 der Schnellste
Francesco Bagnaia war im Q1 der Schnellste
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia war im Q1 der Schnellste
© Gold & Goose

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Nahezu die gesamte Spitze der MotoGP-Tabelle hatte sich im einstündigen Zeittraining am Freitag den direkten Einzug ins zweite Qualifying der Königsklasse gesichert. WM-Leader Martin, Bezzecchi, die Marquez-Brüder, Di Giannantonio, Raul Fernandez, Pedro Acosta – sie alle beobachteten das Q1. Nicht so Francesco Bagnaia. Der Ducati-Werksfahrer kämpfte einmal mehr mit seinem Motorrad, Platz 13 für den Doppelweltmeister im Zeittraining.

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Ebenso in die Q1-Sitzung startete das komplette Yamaha-Quartett mit Frontmann Fabio Quartararo. Honda war mit Marini, Mir und Moreira vertreten, während sich ausgerechnet Rückkehrer Johann Zarco direkt durchgesetzt hatte. Ebenfalls drei Piloten hatte KTM im Q1 aufzubieten – Binder, Bastianini und Pol Espargaro, der wie zuletzt den verletzten Maverick Vinales vertritt.

Hoffnung bei Ducati Lenovo vor dem Start der 15-minütigen Session, denn Pecco Bagnaia hatte in der direkt vorangegangenen Einheit den Rückstand zur Spitze halbiert und das FP2 als Fünfter beendet. Hochmotivierter Rookie Diogo Moreira. Der Honda-LCR-Youngster lag am Freitag konstant in den Top 10, war dann aber knapp aus dem Q2 gefallen. Spannend: Im Zeittraining lagen auch die Fahrer der Ränge 11 bis 20 innerhalb von 0,8 Sekunden.

Im Artikel erwähnt

Die erste Richtzeit unter strahlend blauem Himmel im MotorLand Aragon kam aus dem Honda-Lager. Luca Marini kam nach 1:46,2 min erstmals über die Linie. Knapp dahinter KTM-Pilot Binder, erst dann Bagnaia vor Moreira und Markenkollege Mir.

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Im zweiten gezeiteten Umlauf auf den weichen Michelin-Slicks stieß Bagnaia dann als erster Pilot unter die Marke von 1:46 min. Sekunden später wurde der Italiener vom Moto2-Champion auf Platz 2 verwiesen, der Brasilianer kam auf 1:45,841 min. Bemerkenswert: Pol Espargaro, der nach der ersten Attacke auf P6 und damit vor Mir, Bastianini und Quartararo gelistet wurde.

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Diogo Moreira löste das Q2-Ticket trotz Sturz
Diogo Moreira löste das Q2-Ticket trotz Sturz
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira löste das Q2-Ticket trotz Sturz
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Vier Minuten vor der Flagge ging es um alles für die Q2-Plätze und die weiteren Startplätze. Bagnaia griff an und verbesserte sich auf 1:45,820 min – Bestzeit für den Doppelweltmeister. Lehrgeld zahlte Moreira, der in seiner Outlap in Kurve 2 zu Boden ging und nun bangen musste. Doch kein Konkurrent stellte dem Rookie die Quittung aus. Moreira rettete sich als Zweiter.

Am nächsten heran kam Yamaha-Pilot Jack Miller. Binder, Mir und Bastianini beendeten das Q1 auf 4, 5 und 6. Luca Marini fiel noch hinter Quartararo auf Rang 8 zurück. Ersatzpilot Espargaro startet vor Toprak Razgatlioglu auf 20.

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