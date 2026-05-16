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Q1, Catalunya: Morbidelli und Martin weiter, Bagnaia nur mit Startplatz 13!

Trotz eines weiteren Sturzes schaffte Jorge Martin hinter Morbidelli den Einzug ins Q2. Lange Gesichter dagegen bei Pecco Bagnaia nach Startplatz 13. Vinales war schneller als Aprilia-Pilot Ai Ogura.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Franco Morbidelli schaffte mit Bestzeit den Sprung ins Q2
Franco Morbidelli schaffte mit Bestzeit den Sprung ins Q2
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli schaffte mit Bestzeit den Sprung ins Q2
© Gold & Goose

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Mit Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und dem WM-Zweiten Jorge Martin fanden sich gleich MotoGP-Weltmeister und Barcelona-Experten wieder. Martin war am Auftaktag zweimal gestürzt, Bagnaia blieb sitzen, haderte aber mit dem Hinterradgrip seiner Ducati.

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Den direkten Einzug ins Q2 hatte dazu Enea Bastianini – und das, obwohl auch «La Bestia» gerade einmal 0,349 sec auf die Bestzeit von Markenkollege Pedro Acosta eingebüßt hatte.

Die Bedingungen vor dem ersten Qualifying waren äußerlich brillant. Doch als die Piloten unter fast wolkenlosem Himmel auf den knapp 4,7 km langen Kurs gingen, betrug die Lufttemperatur noch überschaubare 15 Grad.

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Als einer der ersten Athleten stürzte sich Pecco Bagnaia in die 15-minütige Session. Doch die erste Richtmarke kam von Enea Bastianini – direkt dahinter kurzzeitig Maverick Vinales. Doch dann legten die Ducati-Piloten nach. Morbidelli und Bagnaia zogen auf die Plätze 2 und 3. VR46-Pilot Morbidelli war dabei 0,047 sec langsamer als der Italiener auf der Tech3-KTM.

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Jorge Martin: Fuhr im Q1 auf P2 und ging dann zu Boden
Jorge Martin: Fuhr im Q1 auf P2 und ging dann zu Boden
Foto: Gold and Goose
Jorge Martin: Fuhr im Q1 auf P2 und ging dann zu Boden
© Gold and Goose

Daneben ging der erste Anlauf von Jorge Martin. Der WM-Zweite kam nur auf die neunte Zeit. Nach einem Stopp in der Box mitsamt Motorradwechsel legte der «Martinator» los. Kurios: Martin kam auf 1:38,797 min und war damit gleich schnell wie Bastianini. Drei Minuten vor Schluss wurde die gelbe Flagge geschwenkt, Toprak war in Kurve 5 gestürzt. Damit muss der Superbike-Gigant beide Rennen von ganz hinten beginnen.

Im Finale war es zunächst Franco Morbidelli, der die Spitze übernahm, doch die Runde wurde wieder gestrichen. Dann Aufregung in der Aprilia-Box – Jorge Martin war heftig beim Anbremsen von Kurve 5 gestürzt. In der gleichen Minute flog auch Fermin Aldeguer von der Gresini-Ducati.

Gute Nerven zeigte Morbidelli. Der Römer legte noch einmal nach – 1:38,550 min. Die Bestzeit hielt bis zur Flagge. Glück hatte Jorge Martin, dessen Zeit dennoch für Platz 2 reichte. Im Eiltempo ging es zurück in die Box – und zur Teilnahme am Q2

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KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales gelang bei seiner Rückkehr mit der RC16 ein 1:39,071 min – Startplatz 17. Rookie Diogo Moreira landet auf 10, fährt also von Position 20 los. Enttäuschung bei Trackhouse: Ai Ogura verlor 0,663 Sekunden auf die Bestzeit und muss die Rennen von Platz 18 beginnen.

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

7

1:38,550

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

6

+0,151

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

7

+0,202

04

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

8

+0,247

05

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

7

+0,301

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

8

+0,461

07

Maverick Viñales

Maverick Viñales

Red Bull KTM Factory Racing

Maverick Viñales

Maverick Viñales

Red Bull KTM Factory Racing

12

7

+0,521

08

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

8

+0,662

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

7

+0,730

10

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Diogo Moreira

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Diogo Moreira

Diogo Moreira

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11

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