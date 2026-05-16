Q1, Catalunya: Morbidelli und Martin weiter, Bagnaia nur mit Startplatz 13!

Mit Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und dem WM-Zweiten Jorge Martin fanden sich gleich MotoGP-Weltmeister und Barcelona-Experten wieder. Martin war am Auftaktag zweimal gestürzt, Bagnaia blieb sitzen, haderte aber mit dem Hinterradgrip seiner Ducati.

Werbung

Werbung

Den direkten Einzug ins Q2 hatte dazu Enea Bastianini – und das, obwohl auch «La Bestia» gerade einmal 0,349 sec auf die Bestzeit von Markenkollege Pedro Acosta eingebüßt hatte.

Die Bedingungen vor dem ersten Qualifying waren äußerlich brillant. Doch als die Piloten unter fast wolkenlosem Himmel auf den knapp 4,7 km langen Kurs gingen, betrug die Lufttemperatur noch überschaubare 15 Grad.

Als einer der ersten Athleten stürzte sich Pecco Bagnaia in die 15-minütige Session. Doch die erste Richtmarke kam von Enea Bastianini – direkt dahinter kurzzeitig Maverick Vinales. Doch dann legten die Ducati-Piloten nach. Morbidelli und Bagnaia zogen auf die Plätze 2 und 3. VR46-Pilot Morbidelli war dabei 0,047 sec langsamer als der Italiener auf der Tech3-KTM.

Werbung

Werbung

Jorge Martin: Fuhr im Q1 auf P2 und ging dann zu Boden Foto: Gold and Goose Jorge Martin: Fuhr im Q1 auf P2 und ging dann zu Boden © Gold and Goose

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Daneben ging der erste Anlauf von Jorge Martin. Der WM-Zweite kam nur auf die neunte Zeit. Nach einem Stopp in der Box mitsamt Motorradwechsel legte der «Martinator» los. Kurios: Martin kam auf 1:38,797 min und war damit gleich schnell wie Bastianini. Drei Minuten vor Schluss wurde die gelbe Flagge geschwenkt, Toprak war in Kurve 5 gestürzt. Damit muss der Superbike-Gigant beide Rennen von ganz hinten beginnen.

Im Finale war es zunächst Franco Morbidelli, der die Spitze übernahm, doch die Runde wurde wieder gestrichen. Dann Aufregung in der Aprilia-Box – Jorge Martin war heftig beim Anbremsen von Kurve 5 gestürzt. In der gleichen Minute flog auch Fermin Aldeguer von der Gresini-Ducati.

Gute Nerven zeigte Morbidelli. Der Römer legte noch einmal nach – 1:38,550 min. Die Bestzeit hielt bis zur Flagge. Glück hatte Jorge Martin, dessen Zeit dennoch für Platz 2 reichte. Im Eiltempo ging es zurück in die Box – und zur Teilnahme am Q2

Werbung

Werbung

KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales gelang bei seiner Rückkehr mit der RC16 ein 1:39,071 min – Startplatz 17. Rookie Diogo Moreira landet auf 10, fährt also von Position 20 los. Enttäuschung bei Trackhouse: Ai Ogura verlor 0,663 Sekunden auf die Bestzeit und muss die Rennen von Platz 18 beginnen.