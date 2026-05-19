Quartararo (2.): «Bin diese Rundenzeit gefahren, ohne richtig zu pushen»

Fabio Quartararo wurde im chaotischen und von schweren Stürzen überschatteten Grand Prix in Barcelona Fünfter, womit er nach dem guten Le-Mans-Wochenende erneut ein gutes Ergebnis einfahren konnte. Am Montag ging es dann zum Testen auf den Circuit de Barcelona-Catalunya. Der Yamaha-Pilot drehte mit der V4-M1 am Montagvormittag 30 Runden und landete in der Zeitenliste auf Rang 2 – 0,064 sec hinter KTM-Pilot Pedro Acosta.

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Welches Programm absolvierte der Franzose beim Barcelona-Test? «Wir testeten einen Frontflügel, der ähnlich zu dem war, den ich im Rennen am Sonntag einsetzte, und verschiedene Settings, das war’s. Nichts spezielles, dazu noch ein bisschen Elektronik», erklärte Quartararo. Gibt ihm die neue Frontverkleidung ein besseres Gefühl für das Vorderrad? «Ja genau. Deshalb habe ich sie benutzt. Ich wollte diese hier ausprobieren. Es war aber nichts Besonderes.»

Fabio Quartararo: «Wir wollen mehr Konstanz erreichen»

Konnte Quartararo mit seiner Yamaha-Crew beim Setup einen Fortschritt erzielen? «Ich würde nicht von großen Fortschritten sprechen, aber wir versuchen einfach, unser Gefühl für das Motorrad zu verbessern. Wir wollen mehr Konstanz erreichen, denn heute war der Grip auf der Strecke unglaublich», schilderte der 27-Jährige. «Ich bin diese Rundenzeit gefahren, ohne richtig zu pushen – so wie wir es im Qualifying machen. Die Strecke bietet viel Grip, das ist gut, aber der Top-Speed war eher schwach.»

Apropos Top-Speed: Hat Quartararo auch einen neuen Motor getestet? «Nein, es war ein alter Motor, der schon eine ziemlich hohe Laufleistung hatte. Man sieht ja am Top-Speed, das es langsam war», so Quartararo.

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Zu Mittag setzte der Regen ein und die Teams packten zusammen. Konnte Yamaha dennoch das für den Test geplante Programm abarbeiten? «Am Ende haben wir alles getestet. Es gibt immer Dinge, die man gerne noch testen würde und auch noch einmal wiederholen will – so wie wir es in Jerez getan haben. Einfach, um sich zu vergewissern.»

Ergebnisse MotoGP-Test, Barcelona (18.5.):