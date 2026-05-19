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Quartararo (2.): «Bin diese Rundenzeit gefahren, ohne richtig zu pushen»

MotoGP-Ass Fabio Quartararo (Yamaha) fuhr beim Barcelona-Test die zweitschnellste Zeit. Ein neuer Frontflügel gibt ihm ein besseres Gefühl für das Vorderrad. Was der Franzose sonst noch ausprobierte.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
© Gold & Goose

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Fabio Quartararo wurde im chaotischen und von schweren Stürzen überschatteten Grand Prix in Barcelona Fünfter, womit er nach dem guten Le-Mans-Wochenende erneut ein gutes Ergebnis einfahren konnte. Am Montag ging es dann zum Testen auf den Circuit de Barcelona-Catalunya. Der Yamaha-Pilot drehte mit der V4-M1 am Montagvormittag 30 Runden und landete in der Zeitenliste auf Rang 2 – 0,064 sec hinter KTM-Pilot Pedro Acosta.

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Welches Programm absolvierte der Franzose beim Barcelona-Test? «Wir testeten einen Frontflügel, der ähnlich zu dem war, den ich im Rennen am Sonntag einsetzte, und verschiedene Settings, das war’s. Nichts spezielles, dazu noch ein bisschen Elektronik», erklärte Quartararo. Gibt ihm die neue Frontverkleidung ein besseres Gefühl für das Vorderrad? «Ja genau. Deshalb habe ich sie benutzt. Ich wollte diese hier ausprobieren. Es war aber nichts Besonderes.»

Fabio Quartararo: «Wir wollen mehr Konstanz erreichen»

Konnte Quartararo mit seiner Yamaha-Crew beim Setup einen Fortschritt erzielen? «Ich würde nicht von großen Fortschritten sprechen, aber wir versuchen einfach, unser Gefühl für das Motorrad zu verbessern. Wir wollen mehr Konstanz erreichen, denn heute war der Grip auf der Strecke unglaublich», schilderte der 27-Jährige. «Ich bin diese Rundenzeit gefahren, ohne richtig zu pushen – so wie wir es im Qualifying machen. Die Strecke bietet viel Grip, das ist gut, aber der Top-Speed war eher schwach.»

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Apropos Top-Speed: Hat Quartararo auch einen neuen Motor getestet? «Nein, es war ein alter Motor, der schon eine ziemlich hohe Laufleistung hatte. Man sieht ja am Top-Speed, das es langsam war», so Quartararo.

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Zu Mittag setzte der Regen ein und die Teams packten zusammen. Konnte Yamaha dennoch das für den Test geplante Programm abarbeiten? «Am Ende haben wir alles getestet. Es gibt immer Dinge, die man gerne noch testen würde und auch noch einmal wiederholen will – so wie wir es in Jerez getan haben. Einfach, um sich zu vergewissern.»

Ergebnisse MotoGP-Test, Barcelona (18.5.):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Pedro Acosta (E)

KTM

1:38,767 min

2.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,064 sec

3.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,117

4.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,190

5.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,240

6.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,294

7.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+0,316

8.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,361

9.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,487

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,552

11.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,792

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,855

13.

Alex Rins (E)

Yamaha

+0,995

14.

Luca Marini (I)

Honda

+1,076

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,090

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,176

17.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+1,225

18.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+1,257

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,285

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Team

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1

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

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142

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

127

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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116

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

92

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

77

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

68

7

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Alex Márquez

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67

8

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9

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