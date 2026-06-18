Quartararo will in Brünn Antworten für die jüngsten Yamaha-Pleiten finden

Die beiden zurückliegenden MotoGP-Wochenenden in Mugello und Balaton Park verliefen aus Sicht von Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo enttäuschend. Beim Italien-Grand-Prix blieb der ehemalige Weltmeister komplett blass. Und auch in Ungarn enttäuschte Quartararo und stand klar im Schatten seiner Yamaha-Markenkollegen Jack Miller und Toprak Razgatlioglu.

Werbung

Werbung

Einige Beobachter vermuteten, Quartararo habe einen Teil seiner Motivation verloren. Dass dem nicht so ist, stellte der Franzose vor dem Grand Prix von Tschechien in Brünn klar. Dennoch wirft sein bisheriger Saisonverlauf Fragen auf. Mit der neuen V4-Yamaha kann die Startnummer 20 unter normalen Umständen weder um Siege noch um Podestplätze kämpfen. Trotzdem gelang es Quartararo mehrfach, sein außergewöhnliches Talent aufblitzen zu lassen. Beim Heimrennen in Le Mans fuhr er auf Rang 6, beim turbulenten Grand Prix von Barcelona schaffte er als Fünfter sogar den Sprung in die Top-5.

Brünn war in der Vergangenheit ein Kurs, der Quartararo lag. Das muss aber nichts bedeuten. «Ich weiß im Moment nicht, welche Strecke wirklich zu meinem Stil passt. Aber es ist eine Strecke, die ich mag», hielt er am Donnerstagnachmittag fest.

Quartararos Wunsch: Gefühl zurückfinden

Konkrete Erwartungen hat Quartararo für den Tschechien-GP aber nicht. «Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, wieder so fahren zu können, wie ich es möchte. Mein Gefühl wiederzufinden. In Ungarn ist passiert, was passiert ist. Aber besonders in Mugello habe ich mich das ganze Wochenende nicht wirklich wohlgefühlt und dieses Gefühl nie wiedergefunden. Genau das möchte ich zurückbekommen», präzisierte Quartararo.

Werbung

Werbung

Hat das Team inzwischen eine Vorstellung, warum es nach den Erfolgen in Le Mans und Barcelona im Sinkflug nach unten ging? «Nein, wir haben keine Theorie. Wir haben verschiedene Änderungen ausprobiert und versucht, zum Setup von Le Mans und Barcelona zurückzukehren. Wir verwendeten die gleiche Abstimmung, nur die Federrate war anders. Aber wir werden hier versuchen, wieder etwas zu finden. Wenn ich mich richtig erinnere, bietet die Strecke viel Grip und wenig Reifenverschleiss. Mal sehen, was wir erreichen können.»

Keine Überraschung: Quartararo verpasst ersten Pirelli-Test

Nach dem Rennwochenende bleiben einige der MotoGP-Stammfahrer für den Pirelli-Test mit den neuen 850er-Prototypen, der am Montag hinter verschlossenen Türen stattfinden wird. Quartararo, der Yamaha am Saisonende verlässt, wird wenig überraschend nicht zum Einsatz kommen.

«Den Montag werde ich mit meiner Familie zusammen sein und grillen», kommentierte Quartararo, der sich gern einen ersten Überblick verschafft hätte, wie sich die Pirelli-Reifen anfühlen. «Natürlich verstehe ich, dass Yamaha nicht möchte, dass ich das Motorrad teste. Das halte ich für völlig normal. Wenn sie mich bitten würden zu testen, dann würde ich das natürlich tun.»

«Aber am Ende geht es um die Reifen. Du hast nur einen Testtag in Valencia, deshalb wird es etwas länger dauern, bis man wirklich versteht, wie sie funktionieren», bemerkte Quartararo, der wie viele seiner MotoGP-Kollegen erst im Dezember testen wird.

Werbung