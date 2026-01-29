Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Quartararo und der Yamaha-Absprung: Kurze Funkstille nach lautem Knall

Yamaha-Aushängeschild Fabio Quartararo verlässt seine sportliche Heimat und bricht zu neuen Taten bei Honda auf – eine Nachricht wie eine späte Sylvester-Rakete über dem MotoGP-Transfermarkt.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Absprung: Fabio Quartararo wird Yamaha verlassen
Absprung: Fabio Quartararo wird Yamaha verlassen
Foto: Gold and Goose
Absprung: Fabio Quartararo wird Yamaha verlassen
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nicht umsonst titelte SPEEDWEEK.com von einer «Transfer-Bombe». Die Nachricht über den Yamaha-Absprung von Fabio Quartararo schlug im Fahrerlager von Sepang aus dem heiteren Himmel ein.

Werbung

Werbung

Erstaunlich an der Nachricht des Tages ist nicht nur der Inhalt, sondern auch der Zeitpunkt überrascht. Wobei auch klar ist: Mit dem Schuss des spanischen Journalisten-Kollegen Oriol Puigdemont wurden auch die Verantwortlichen für Kommunikation beider japanischer Werke unvorbereitet getroffen. Funkstille nach der Detonation.

Sollte ein Vertrag zwischen Fabio Quartararo und Honda zustande kommen – und davon ist Stand jetzt auszugehen –, dann wurden die Gesetze des Transfermarkts ein Stück weit neu geschrieben. Ohne Zweifel zählt die Franzosen zu den Top-Athleten der Königsklasse. Doch den Titel holte «El Diablo» 2021. Wer erinnert sich noch an den letzten Sieg der Nummer 20? 2025 schloss der Werksfahrer auf Rang 9 ab – stramme 344 Zähler hinter WM-Dominator Marc Marquez.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Fabio Quartararo als erste Wahl überrascht

Damit sollte der Pilot aus Nizza nicht erste Wahl für einen Platz auf einem siegfähigen Werksteam sein. Doch es scheint ein Fall von gesucht und gefunden vorzuliegen. Offensichtlich wollte Fabio Quartararo auf jeden Fall vermeiden, für 2027 ohne neuerlichen Werksvertrag auszurücken – und Honda wollte ebenfalls auf Nummer sicher gehen und mindestens ein fahrerisches Großkaliber aufstellen.

Werbung

Werbung

Kurios, aber erklärbar, denn beide Seiten können nicht vorhersehen, wie sich die sportliche Ausgangslage 2026 entwickelt. Denn gelingt es dem Franzosen nicht, der Elite näherzukommen, sinken die Marktchancen weiter. Gleiches gilt für Honda, um einen Siegfahrer an Bord zu holen, wenn die RC213V nicht als siegfähig eingestuft werden sollte. Deal – eine frühe Entscheidung reduziert das Risiko, am Ende ohne starken Partner für 2027 dazustehen, so der vermeintliche Gedanke hinter der schnellen Übereinkunft.

Die große Frage: Was kann Yamaha leisten?

Größer dürfte das Problem damit im Lager von Yamaha werden. Denn mit dem Verlust des Aushängeschilds hängt 2026 alles von der Leistungsfähigkeit der neuen V4-M1 ab. Die Werbekampagne für die Neuentwicklung beginnt damit bereits in Sepang und wird von Quartararo selbst mitgesteuert. Einen ersten Beitrag lieferte auch Rookie Toprak Razgatioglu. Bereits am ersten Tag des Shakedowns setzte der Newcomer ein fehlerfreies Ausrufezeichen.

Zurück zum MotoGP-Transfermarkt. Mit einer Unterschrift Quartararos auf Honda-Briefpapier können die Manager der anderen vier Werke den Superqualifyer aus Südfrankreich von ihren Listen streichen. Als ganz heißes Eisen bleibt Spaniens Armada mit den Márquez-Brüdern und den beiden Youngstern Acosta und Aldeguer. Plus Marco Bezzecchi. Nur mit Bleistift dürfte derzeit der Name «Martin» geschrieben sein. Wie weitere potenzielle Siegfahrer mit Namen Vinales oder Bastianini muss auch der «Martinator» mit Resultaten auf einen Spitzenvertrag hinarbeiten.

Die Welt steht Kopf und folgt mitunter neuen Gesetzen – das gilt auch für die MotoGP. Nach der Entwicklung um Fabio Quartararo ist mit weiteren Überraschungen zu rechnen. Vielleicht schon morgen. Oder heute.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien