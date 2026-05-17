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Fabio Quartararo (Yamaha): Nach Strafen Fünfter, Unfälle «grauenvoll»

Bei Yamaha-Ass Fabio Quartararo kam nach Platz 5 im Catalunya-GP keine Freude auf. Die sportliche Situation frustriert und der Schreck über die Unfälle von Alex Marquez und Johann Zarco sitzt tief.

Philippe Soutter

Von

MotoGP

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
© Gold & Goose

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Fabio Quartararo konnte seinen später durch Strafen fünften Rang (bei Zieleinfahrt 7.) im Catalunya-GP nach dem Rennen in Barcelona entsprechend einordnen: «Diese Platzierung kam nur durch die vielen Ausfälle zustande. Uns half aber auch, dass durch die beide Restarts auch deutlich mehr Gummi auf der Piste lag, was unserem Bike sicher geholfen hat.»

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Der Frust sass beim MotoGP-Weltmeister von 2021 tief: «Ich glaube, ich hätte deutlich schneller fahren können. Ich habe ultraspät gebremst, aber das hat nicht geholfen. Ich war hinter Bezzecchi blockiert und hatte einfach keinen Grip, um ihn überholen zu können». Seiner Aussage liess der Franzose einen tiefen Seufzer folgen, um alle um ihn herum von der Aussichtslosigkeit des Unterfangens und seiner Verzweiflung zu überzeugen. Dabei half es dann auch nicht, dass es sich bei der rollenden Schikane eigentlich um den aktuellen WM-Leader handelte.

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Willkommen zum Rennen in Barcelona
Willkommen zum Rennen in Barcelona
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
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Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta voran
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Foto: Gold & Goose
Der Sturz von Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Joan Mir
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Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
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Francesco Bagnaia
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Marco Bezzecchi
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Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
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Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
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Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
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Willkommen zum Rennen in Barcelona
© Gold & Goose

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«Ich habe keine Worte dafür», ergänzte der eigentlich sowohl red- wie auch leutselige Yamaha-Star. In den letzten Rennen wurde es immer deutlicher, dass die Enttäuschung von «El Diablo», dass die Blauen auch mit der neuen V4-Yamaha auf keinen grünen Zweig zu kommen scheinen, immer greifbarer wird. Sodass die seit 2019 treue Seele dem 1955 gegründeten Yamaha-Konzern für kommende Saison den Rücken kehren wird. Ton in der MotoGP ist, dass Quartararo das neue Honda-Aushängeschild in der 850cc-MotoGP-Klasse werden soll.

Quartararo zu Unfällen von Marquez und Zarco

Natürlich beschäftigten ihn auch die dramatischen Stürze von Alex Marquez und von Landsmann Johann Zarco. «Ich habe es zwar versucht zu vermeiden, mir die TV-Bilder dazu anzuschauen, aber leider liess sich dies nicht völlig verhindern. Es war grauenvoll. Vor allem auch wie die Verkleidungsteile und die Reifenfetzen herumflogen und auch noch andere Fahrer trafen. Logisch hatte man absolut keine Lust wieder auf sein Bike zu steigen. Aber wir sind Profis. Das gehört dann halt dazu.»

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Fahrer

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Runden

Zeit

Bestzeit

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01

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

+7,160

1:40,046

9

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