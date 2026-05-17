Fabio Quartararo (Yamaha): Nach Strafen Fünfter, Unfälle «grauenvoll»
Bei Yamaha-Ass Fabio Quartararo kam nach Platz 5 im Catalunya-GP keine Freude auf. Die sportliche Situation frustriert und der Schreck über die Unfälle von Alex Marquez und Johann Zarco sitzt tief.
Fabio Quartararo konnte seinen
Der Frust sass beim MotoGP-Weltmeister von 2021 tief: «Ich glaube, ich hätte deutlich schneller fahren können. Ich habe ultraspät gebremst, aber das hat nicht geholfen. Ich war hinter Bezzecchi blockiert und hatte einfach keinen Grip, um ihn überholen zu können». Seiner Aussage liess der Franzose einen tiefen Seufzer folgen, um alle um ihn herum von der Aussichtslosigkeit des Unterfangens und seiner Verzweiflung zu überzeugen. Dabei half es dann auch nicht, dass es sich bei der rollenden Schikane eigentlich um den aktuellen WM-Leader handelte.
«Ich habe keine Worte dafür», ergänzte der eigentlich sowohl red- wie auch leutselige Yamaha-Star. In den letzten Rennen wurde es immer deutlicher, dass die Enttäuschung von «El Diablo», dass die Blauen auch mit der neuen V4-Yamaha auf keinen grünen Zweig zu kommen scheinen, immer greifbarer wird. Sodass die seit 2019 treue Seele dem 1955 gegründeten Yamaha-Konzern für kommende Saison den Rücken kehren wird. Ton in der MotoGP ist, dass Quartararo das neue Honda-Aushängeschild in der 850cc-MotoGP-Klasse werden soll.
Quartararo zu Unfällen von Marquez und Zarco
Natürlich beschäftigten ihn auch die dramatischen Stürze von Alex Marquez und von Landsmann Johann Zarco. «Ich habe es zwar versucht zu vermeiden, mir die TV-Bilder dazu anzuschauen, aber leider liess sich dies nicht völlig verhindern. Es war grauenvoll. Vor allem auch wie die Verkleidungsteile und die Reifenfetzen herumflogen und auch noch andere Fahrer trafen. Logisch hatte man absolut keine Lust wieder auf sein Bike zu steigen. Aber wir sind Profis. Das gehört dann halt dazu.»
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