Quartararo: «Wird mit Sicherheit nicht so sein wie bei KTM in Österreich!»

Obwohl Fabio Quartararo in Spielberg seine Yamaha auf Startposition 9 stellte, hatte er im Sprint und vor allem im Grand Prix am Sonntag nicht viel zu melden. Mehr als die Ränge 12 und 17 war nicht drin. Seine Markenkollegen Alex Rins, Jack Miller und Toprak Razgatlioglu taten sich noch schwerer.

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An diesem Wochenende findet in Motegi das 16. Saisonevent statt. Wie stehen die Chancen für Quartararo, in Japan einen besseren Grand Prix zu erleben? «Ich habe keine Ahnung, ich versuche einfach, mein Bestes zu geben», grübelte der Franzose. «Wir werden sehen, wie der Grip auf der Strecke ist und ob es möglich sein wird, eine gute Zeitenjagd hinzubekommen – ich denke, das ist einer der Punkte, wo ich mich mit dem Motorrad okay fühle. Daher wird es mein Ziel sein, am Freitag den direkten Einzug in Q2 zu schaffen. Es ist natürlich immer besser, weiter vorne zu starten. Aber wir haben es auf dem Red Bull Ring gesehen, dass es keine Rolle spielt, ob wir von Platz 9 oder von weiter hinten starten – bei einem langen Rennen sind wir sehr weit weg.»

Der Twin Ring Motegi hat einen neuen Asphalt bekommen, was den Yamaha-Piloten zugutekommen könnte. «Das Wichtigste ist, zu sehen, ob der Grip gut ist. Das kann uns helfen», bestätigte Quartararo.

Quartararo: «Egal, ob es trocken oder nass ist»

Für das Rennwochenende in Japan sind wechselhafte Bedingungen angesagt. Yamaha-Kollege Jack Miller wünscht sich Regen, so würden sich seine Chancen erhöhen. Wie steht Quartararo dazu? «Nein. Am Ende ist es egal, ob es trocken oder nass ist», winkte er ab. «Es gehen uns viele Dinge ab, die uns auch bei nassen Bedingungen beeinträchtigen – der Grip, etc. Es wird also wichtig sein, die Reifen gut zu verstehen und zu versuchen, den Unterschied zu Österreich zu erkennen, denn es ist auch eine andere Karkasse. Aber ich werde versuchen, herauszufinden, wie sehr wir im Rennen pushen können.»

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In Österreich konnte KTM mit Pedro Acosta einen lang ersehnten Heimsieg feiern. Yamaha und Quartararo sind zwar nicht in der Position, um Siege zu fahren, aber könnte es dennoch ein zufriedenstellender Heim-GP in Japan werden? «Ich denke, wir befinden uns in einer völlig anderen Situation, in der wir einfach versuchen, unsere Basis zu finden und so gut wie möglich abzuschneiden», dämpfte der 27-Jährige die Erwartungen. «Ich bin mir sicher, dass es nicht so sein wird, wie bei KTM in Österreich – auch nicht, was die Zufriedenheit angeht.»