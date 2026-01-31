Gresini Racing: Angriff auf die MotoGP-Krone mit Ducati-Werksmaterial

Gresini Racing erlebte 2025 eine sehr erfolgreiche MotoGP-Saison. Alex Marquez und Fermin Aldeguer holten zusammen sieben Siege (davon drei Sprints) und insgesamt 33 Podestplätze. «AM73» hatte seine bislang mit Abstand stärkste Saison in der Königsklasse der Motorrad-WM und wurde Vize-Weltmeister hinter Bruder Marc. Neuling Fermin Aldeguer sicherte sich den Titel «Rookie des Jahres» – der 20-Jährige hatte großen Anteil am Erfolg der italienischen Truppe. So konnte sich Gresini im letzten Jahr auch über den Titel «Bestes unabhängiges Team» freuen.

Werbung

Werbung

Mit all diesen Erfolgen im Rücken, präsentierte Gresini Racing am 31. Januar in Kuala Lumpur selbstbewusst die Farben für die MotoGP-Saison 2026. Die Mannschaft feiert 2026 ein Jubiläum – vor 30 Jahren ging es unter dem Namen Gresini Racing in die Königsklasse. Erstmals in der Geschichte hat das Team aus Faenza rund um Besitzerin Nadia Padovani, der Witwe Teamgründer und GP-Champion Fausto Gresini, den Startschuss außerhalb der italienischen Heimat durchgezogen. Die Entscheidung, die Veranstaltung in Malaysia auszurichten, hat in erster Linie organisatorische Gründe – die Teamvorstellung fand vor dem Sepang-Test statt, der vom 3. bis 5. Februar über die Bühne geht.

Rein äußerlich gibt es wenige Überraschungen – die Desmosedici von Alex Marquez und Fermin Aldeguer sind wieder im auffälligen hellblau gehalten. Weshalb ein gut funktionierendes Paket verändern? Zumindest in Sachen Design hat man sich an diese Devise gehalten. Am prominentesten Vertreter – Hauptsponsor bleibt die Wett- und Glücksspielplattform BK8.

Teambesitzerin Nadia Padovani brachte es für Familienunternehmen Gresini Racing kompakt auf den Punkt: «Wir haben soeben erst ein unfassbar intensives und einzigartig erfolgreiches 2025 hinter uns gebracht. Und jetzt sind wir bereit den nächsten Schritt zu machen und die unsere Geschichte fortzuschreiben.»

Werbung

Werbung

Was jetzt schon klar ist: Der Saisonstart wird für Gresini nicht reibungslos verlaufen. Aldeguer hatte sich am 8. Januar bei einem Trainingscrash auf dem Aspar Circuit eine Fraktur im linken Oberschenkel zugezogen. Der junge Spanier arbeitet derzeit intensiv an seiner Genesung – der Sepang-Test kommt für ihn allerdings zu früh – und auch die Reise zur Präsentation ins Zentrum der Metrople «KL» wurde dem jungen Hoffnungsträger erspart.

Ziel ist es, Aldeguer bis zum ersten Rennwochenende in Thailand, das vom 27. Februar bis 1. März steigt, fit zu bekommen. Eine Mini-Chance gibt es, dass er auch am Buriram-Test, der eine Woche davor stattfindet, teilnimmt. Auf Social Media präsentiert sich Aldeguer jedenfalls kämpferisch und top-motiviert, um seine zweite Saison in der Königsklasse anzugehen.

Auf der anderen Seite der Box herrscht große Zuversicht. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen in der letzten Saison wird Alex Marquez in diesem Jahr von Ducati mit einer GP26, also mit der aktuellen Ausbaustufe der Desmosedici, ausgestattet. 2025 musst sich der 29-Jährige noch mit dem Vorjahresmodell, der GP24, begnügen – was nicht unbedingt ein Nachteil war, wie sich herausstellte. Neben Alex Marquez haben Marc, Pecco Bagnaia und Fabio Di Giannantonio Ducati-Werksmaterial in ihrer Box stehen. Laut der italienischen Ingenieure wurde das Bike in vielen Bereichen verbessert – vor allem bei Leistung und Top-Speed soll Hand angelegt worden sein.

Für Gresini Racing geht es 2026 darum, die guten Leistungen von 2025 mit der gleichen Fahrerpaarung zu bestätigen oder sogar zu toppen. Als erstes Satellitenteam in der MotoGP-Ära den Fahrer-WM-Titel zu holen, ist jedenfalls nicht mehr möglich – das hat Pramac mit Jorge Martin in der Saison 2024 erledigt.

Werbung

Werbung