Raul Fernandez (6.) mit Befreiungsschlag: Aprilia-Probleme gelöst

Beim ersten MotoGP-Testtag in Buriram setzte Raul Fernandez ein deutliches Ausrufezeichen. Der Aprilia-Pilot absolvierte 33 Runden in der ersten Session und weitere 19 Umläufe am Nachmittag. Mit einer Bestzeit von 1:29,486 Minuten reihte er sich auf Platz 6 der kombinierten Wertung beider Sessions ein – lediglich 0,224 Sekunden fehlten auf die Tagesbestzeit von Alex Marquez auf Ducati.

Für Fernandez besonders erfreulich: Er war der zweitbeste Aprilia-Pilot im Feld und nur minimal langsamer als Markenkollege Marco Bezzecchi. Lediglich ein kleines technisches Problem am Ende der zweiten Session trübte den ansonsten rundum gelungenen Auftakt minimal.

Sepang-Zweifel beseitigt: Warum Fernandez so erleichtert ist

Entsprechend positiv fiel sein Fazit aus: «Ich bin sehr happy, denn am letzten Tag des Sepang-Tests war ich noch nicht so richtig überzeugt, dass das Motorrad mit meinem Stil harmoniert. Besonders am Kurveneingang spürte ich Vibrationen, die nicht hilfreich waren. Deshalb gingen mir einige Dinge durch den Kopf. Ich erwartete nicht, dass es dafür eine Lösung gibt. Ich vermutete, dass es auf das Aeropaket zurückzuführen ist. Doch das Team arbeitete richtig gut. Am Morgen probierten wir viele Dinge. Danach wurde alles analysiert. Und am Nachmittag gab es keine Probleme mehr.»

Tatsächlich stand für den Spanier weniger die Zeitenjagd als vielmehr die Detailarbeit im Vordergrund. «Ich attackierte am Nachmittag nicht besonders stark. Ich fuhr einige Runden mit dem weichen Reifen, pushte aber nicht für eine schnelle Runde. Erst morgen gehe ich auf Zeitenjagd. Heute konzentrierten wir uns voll auf die Arbeit mit dem Motorrad und wollten die Performance richtig verstehen. Ich hatte heute das Gefühl, dass ich meinen Stil anwenden kann. Deshalb war es ein wirklich positiver Tag für mich.»

Dass trotz des zurückhaltenden Vorgehens Rang 6 heraussprang, unterstreicht das Potenzial der Kombination Fernandez/Aprilia auf dem Chang International Circuit. Für den zweiten Testtag kündigte der 25-Jährige eine klare Steigerung an: «Morgen könnte ein spaßiger Tag werden, weil wir dann auf Zeitenjagd gehen und vermutlich eine Sprintsimulation absolvieren. Wir müssen nicht mehr viele Dinge testen. Das zeigt, dass wir im Winter sehr gut gearbeitet haben.»

