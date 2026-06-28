Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Raul Fernandez applaudierte als Zweiter: «Ai hat den Unterschied gemacht»

Trackhouse-Aprilia-Ass Raul Fernandez ließ seinem Sieg vom Samstag am Sonntag im MotoGP-Hauptrennen Platz 2 nachfolgen. Im Ziel zollte er seinem erstmals siegreichen Teamkollegen Ogura großen Respekt.

MotoGP

Lange fuhr Sprint-Sieger Fernandez auf P1
Lange fuhr Sprint-Sieger Fernandez auf P1
Foto: Gold and Goose
Lange fuhr Sprint-Sieger Fernandez auf P1
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der MotoGP-Sonntag brachte auf dem traditionsreichen TT-Circuit von Assen einen mitreißenden Schlagabtausch mit spektakulären Szenen über 26 Runden. Am Ende sicherte sich Ai Ogura (25) den ersten MotoGP-Triumph für Japan nach 22 Jahren. Den Trackhouse-Aprilia-Doppelsieg machte sein spanischer Teamkollege Raul Fernandez perfekt.

Werbung

Werbung

Fernandez fuhr ein sehr starkes Rennen, reagierte auch auf seinen heranstürmenden Teamkollegen Ogura und schnappte sich vor Halbzeit des Rennens den führenden Polesetter Jorge Martin. Der Japaner erwies sich aber auch für Fernandez nicht als zu halten. «Ich habe auch etwas zu viel Zeit hinter Jorge Martin verloren», stellte Fernandez in der Flash-Analyse fest. «Mir hat hinter Jorge etwas das Gefühl für die Front gefehlt.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Spanier gestand: «Aber Ai war einfach zu stark, er hat gemeinsam mit dem Medium-Reifen den Unterschied gemacht. Ich bin ziemlich fertig und ich muss ihm wirklich gratulieren. Wir haben viele Rennen gekämpft und gearbeitet, um dieses Ergebnis zu erreichen. Ich möchte allen im Team, meiner Crew und meiner Familie danken. Es war fast ein perfektes Wochenende. Wir haben bis zu den letzten fünf, sechs Runden zusammen um den Sieg gekämpft. Wir haben viele Punkte verloren, aber jetzt läuft es sehr gut. Wir werden sicher analysieren, wie ich die letzten Runden gefahren bin.»

Werbung

Werbung

Raul Fernandez erkannte auch: «Ehrlich – ich war vom Medium-Hinterreifen nicht ganz überzeugt, wollte daher noch warten am Grid. Wir waren ja nicht sicher, ob ich überhaupt in Brünn und Assen fahren kann. Jetzt habe ich da viele Punkte geholt. Ein Podium war das Ziel, den Sieg hatte ich nicht auf dem Zettel – und selbst das ist mir am Samstag gelungen.» Zum möglichen Titelkampf sagt Fernandez eher knapp und mit einem Grinsen: «Bis die Zahlen es nicht mehr möglich machen, werden wir es natürlich versuchen. Wir bleiben da immer positiv.»

Nach zwei Podestplätzen und wertvollen 20 Punkten am Sonntag ging es für den Madrilenen vorbei an Acosta und Bagnaia auf Position 6. Auf Marc Marquez fehlen nach 20 Rennen überschaubare 15 Punkte.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+19,383

1:33,264

7

10

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM