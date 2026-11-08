Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Aprilia-Ass Raul Fernandez (3.): «Wollte nicht zur Beute von Marc werden!»

Trackhouse-Aprilia-Fahrer Raul Fernandez sicherte sich am MotoGP-Sonntag unter Flutlicht in Doha Platz 3. Er sprach danach über seine Probleme mit dem Spritverbrauch und seine körperliche Verfassung.

MotoGP

Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold and Goose Photography
Raul Fernandez
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Raul Fernandez erkämpfte sich mit einem saubereren MotoGP-Hauptrennen auf dem Lusail International Circuit am Sonntag Platz 3. Der 26-jährige Spanier fuhr von Startplatz 4 aus mit der Trackhouse Aprilia lange Zeit hinter Sieger und Markenkollege Marco Bezzecchi, musste sich im Finish aber noch dem taktisch großartig fahrenden WM-Leader Marc Marquez (Ducati Lenovo) geschlagen geben.

Werbung

Werbung

3,6 Sekunden fehlten Fernandez auf dem Zielstrich auf Bezzeccchi. «Ich habe versucht Druck zu machen und wollte hinter Marco bleiben. Aber hier ist der Spritverbrauch noch kritischer als der Reifenverschleiß», gab er zu Bedenken. «Ich habe es versucht, habe aber die Lage nicht wirklich gut gemanagt. In der sechsten oder siebten Runde war ich mit dem 3er-Mapping unterwegs, was den Sprit betrifft – das Bike hatte daher nicht die volle Power.»

Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Raul Fernandez: «Dank der Physiotherapeuten konnte ich hier überhaupt erst dabei sein»

Fernandez weiter: «Ich wollte dann hinter Marco halbwegs dranbleiben und für Marc nicht zur Beute zu werden, aber das ist mir nicht gelungen. Aber ich bin super happy, ein weiteres Podium.» Nachdem Fernandez wegen eines gebrochenen Fingers zwei Rennen verpasste, meinte der Spanier zu seiner physischen Konstellation: «Ich bin sehr glücklich. Zuletzt hatte ich viele Probleme mit meinem Finger. Ich fühle mich noch nicht zu 100 Prozent wohl, aber Dank der Physiotherapeuten konnte ich hier überhaupt erst dabei sein.»

Werbung

Werbung

Sowohl Fernandez als auch Sieger Bezzecchi staunten nach dem Rennen im «Cool-Down-Room» über die Performance der Ducati von Marquez auf der Zielgeraden. Marquez meinte in Richtung der Aprilia-Recken: «Ducati arbeitet gut – aber Aprilia auch!» Übrigens: In Losail waren über das gesamte Wochenende 55.000 Zuschauer an der Rennstrecke – dies entspricht einem Besucherrekord.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Training

  9. Freies Training

  10. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

22

+17,958

1:53,215

7

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  • Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  5. Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM