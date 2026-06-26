Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Raul Fernandez (2.): «Ich weiß nicht, wie heiß der Hinterreifen war!»

Trackhouse-Aprilia-Fahrer Raul Fernandez sicherte sich im MotoGP-Zeittraining in Assen Platz 2. Der Spanier analysierte danach die mehrfachen Abflüge per Highsider.

MotoGP

Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die MotoGP erlebte am Freitag zum Auftakt der Dutch TT in Assen eine eindrucksvolle Aprilia-Dominanz. Einer, der dafür verantwortlich war, war der Spanier Raul Fernandez auf der Aprilia RS-GP des Teams Trackhouse. Als Zweiter im Zeittraining am Freitagnachmittag büßte er nur 0,177 Sekunden auf seinen italienischen Markenkollegen Marco Bezzecchi aus dem Werksteam ein.

Werbung

Werbung

Der 25-jährige Fernandez, der beim Trackhouse-Team für die Saison 2027, wie Neuankömmling Enea Bastianini, noch nicht bestätigt wurde, analysierte nach der Nachmittagssession seinen Tag so: «Ich bin wirklich happy. Das Gefühl ist auf dem Motorrad fast gleich gut wie bei den vorangegangenen Wochenenden. Ich kann die Bremse ohne Stress loslassen und dann guten Kurvenspeed fahren.»

Fernandez gestand aber hinsichtlich der körperlichen Anstrengungen seit Brünn: «Vor dem FP1 am Vormittag war ich etwas nervös, weil ich nicht wirklich wusste, ob ich bereit bin. Aber ich habe mich gut erholt – wir haben wirklich einen guten Job gemacht. Die Streckenverhältnisse waren schwierig. Der Hinterreifen hat geschmiert, speziell der Medium-Reifen. Wahrscheinlich gab es deswegen viele Highsider. Das ist eigentlich nicht normal in Assen. Man erwartet auch niemals solche Wetterverhältnisse in Assen.» Und Fernandez ergänzte: «Ich weiß nicht, wie heiß der Hinterreifen war – auch wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Zum Reifenlieferanten sagte der Spanier: «Sie machen bei Michelin einen guten Job. Wir fahren fast gleich schnell wie im Vorjahr. Man kann nichts sagen gegen ihren Plan. Wie im Sport – jeder versucht sein Bestes zu geben. Sie versuchen, die besten Reifen zu bringen, aber mit diesen Verhältnissen hat keiner gerechnet.»

Werbung

Werbung

Dann verriet Fernandez: «Alle fragen nach dem Motorrad. Aber auch der Fahrer macht etwas aus. Bezzecchi und Ai nehmen mir im letzten Sektor zwei Zehntel ab. Fabiano Sterlacchini legt in diesem Jahr den Fokus auf den letzten Sektor. Und auch die Fahrer haben einen Schritt gemacht. Ai und Marco managen das wirklich gut, sie können vor der Schikane sehr spät reinbremsen. Auch die Fahrer machen noch einen Unterschied.»

TV-Programm

Zu den Startübungen ohne Start-Device merkte Fernandez an: «Ich habe mich seltsam gefühlt. Das Ziel ist es aber natürlich, langsamer in Kurve 1 anzukommen. Hier in Assen wird das Vorderrad nicht blockieren, aber in Silverstone ist die Gefahr größer. Man kann so jedenfalls besser die Verzögerungsphase kontrollieren – mit dem Device fühlt es sich schon seltsam an, weil die Gabel nicht arbeitet.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

1:31,123

02

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

23

+0,177

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+0,187

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

21

+0,239

05

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+0,261

06

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

22

+0,323

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+0,342

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+0,465

09

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

21

+0,515

10

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

14

+0,578

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM