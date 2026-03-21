Raul Fernandez auf Platz 21!: Jetzt wird in Richtung Jorge Martin geschaut
Trackhouse-Pilot Raul Fernandez hatte auf der neuen MotoGP-Piste in Goiania Freude mit seiner Aprilia und war dennoch hinten. Bei der Spurensuche soll der wiedererstarkte Kollege Jorge Martin helfen.
Aus Aprilia-Sicht verläuft der Comeback-GP in Brasilien bislang sehr wechselhaft. Während beim Auftakt noch alle RS-GP-Piloten vereint an der Spitze aufgetaucht waren, zeigte sich das Bild nun zerrissen Und ausgerechnet die beiden stärksten Fahrer der letzten Periode mussten sich ganz hinten anstellen. Raul Fernandez hinter Marco Bezzecchi auf Platz 21, so das ungewohnte Bild nach dem Zeittraining.
Die Erklärungsversuche des Trackhouse-Athleten waren danach ehrlich, fielen aber doch schmal aus: «Wir müssen einfach verstehen, wie es mir gelingen kann, die Reifen besser auszunutzen. Ich habe es nicht geschafft, sie richtig auf Temperatur zu bringen. Helfen sollte mir dabei auch Jorge, denn er war in der Hinsicht sehr stark. Wir haben seine Daten und werden auch von dieser Seite versuchen, besser zu werden. Ich bin offen für Ratschläge von meinem Team, alles, was hilft, diese neue Strecke besser zu lernen, sie für mich zu nutzen.»
Erstaunlich war das Resultat auch, weil Raul Fernandez zu den Fans der Strecke zählt: «Die Rennstrecke gefällt mir ausgezeichnet, sie liegt mir, ist schnell und flüssig. Die Brasilianer haben einen sehr guten Job gemacht und ich konnte schon am Morgen den Kurs und das Motorrad sehr gut spüren, von dem her war es eigentlich ein guter Auftakt in Brasilien.»
Positiv aus: «Für mich ist das Wichtigste, dass das Grundgefühl auf dem Motorrad das gleiche ist wie zuletzt in Thailand. Die Verbindung von mir zum Motorrad ist, jetzt geht es um die Verbindung zur Strecke. Ich kann nur hoffen, dass es mit jeder Runde besser wird. Und es würde mir auch helfen, wenn das zweite freie Training trocken wäre. Dann lassen sich mehr Dinge probieren, um wieder nach vorne zu kommen.»
Fernandez abschließend: «Es kann ja auch eine Chance sein. Wenn die Bedingungen stabil sind, dann können die extra 15 Minuten im Q1 auch hilfreich für das weitere Wochenende sein. Ich bleibe jedenfalls optimistisch und das gilt auch für das Team hinter mir.»
Wesentlich besser mit den Bedingungen kam dagegen Teamkollege Ai Ogura zurecht. Der Japaner, der in der WM-Tabelle als Fünfter zwei Plätze hinter Fernandez auftaucht, verlor acht Zehntel auf die Bestzeit von Johann Zarco – gerade noch gut genug, um sich den direkten Q2-Einzug zu sichern Noch schneller war Jorge Martin, der auf seiner RS-GP als Vierter das Q2-Ticket zog.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand