Raul Fernandez reiste mit guten Ergebnissen im Gepäck nach Valencia zum MotoGP-Saisonfinale. In den letzten vier Rennen (Sprints und Grands Prix) erzielte der Trackhouse-Aprilia-Pilot drei Podestplätze. Jetzt gilt es für ihn, noch einmal die letzten Kräfte zu mobilisieren, damit er das Jahr vor seinen heimischen Fans gut abschließen kann.

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«Ich finde, die Saison ist zu lang, ich bin sehr müde. Ein weiterer Punkt ist, dass wir in Valencia sind. Wir müssen für die spanischen Menschen zu viele Dinge machen», seufzte der aus Madrid stammende Fahrer am Donnerstag vor dem Rennwochenende. «Es ist ziemlich schwierig, seinen eigenen Plan einzuhalten. Das macht aber den Unterschied aus, ob man konkurrenzfähig oder sehr schnell ist. Kleine Details können einen großen Unterschied ausmachen.»

Fernandez kritisiert somit das umfangreiche Programm, welches die Fahrer an einem MotoGP-Wochenende abseits der Rennstrecke zu absolvieren haben – besonders, wenn es sich um einen Heim-GP handelt. «Das Problem ist, dass wir am Wochenende zu viel Stress haben und zu viele Dinge erledigen müssen – wir sind immer ein bisschen am Limit», unterstrich der 26-Jährige. «Für mich ist das derzeit der kritische Punkt in der MotoGP. Deshalb bin ich ziemlich müde. Klar, es gehört zum Sport dazu, aber wir verschwenden zu viel Energie auf Dinge, die einem am Wochenende nicht weiterhelfen. Um dem Sport zu helfen, größer zu werden, müssen wir das eben machen.»

Sportlich verlief die MotoGP-Saison 2026 für Fernandez erfolgreich. Mit der Aprilia RS-GP war er konkurrenzfähig und konstant unter den Top-Piloten zu finden. In der WM-Tabelle belegt er vor dem Valencia-GP mit 283 Punkten Rang 7.

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Raul Fernandez: «Haben eine sehr starke Saison hingelegt»

«Meine Saison war zeitweise sehr schwierig, vor allem wenn ich mich an Mugello, an Frankreich und an das Rennen, bei dem ich meinen neuen Vertrag nicht unterschreiben konnte, zurückerinnere. Für mich war das der kritischste Punkt», sprach Fernandez die langwierigen Vertragsverhandlungen mit Trackhouse Racing an. «Ansonsten haben wir eine sehr starke Saison hingelegt. Sieben GP-Podeste, vier in den Sprintrennen. Wir haben immer um ein gutes Qualifying gekämpft, ich war viele Male im Q2. Wir haben uns stark verbessert. Ich glaube auch, dass mir die Ergebnisse aus dem letzten Jahr mental geholfen haben. Denn wenn man es einmal geschafft hat, weiß man, dass man es wiederholen kann. Es war aber auch eine natürliche Entwicklung. Ich glaube zudem, dass wir jetzt mehr ein Team sind und näher zusammengerückt sind.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

In welchen Bereichen kann sich Ferandez für 2027 verbessern? «Über das nächste Jahr möchte ich noch nicht zu viel nachdenken», winkte er ab. «Aber die Tatsache, dass ich einen Zweijahresvertrag habe, wird mir sicher helfen. Was die Rennen angeht, weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, wie das neue Bike, die neuen Reifen und die neue Aerodynamik sein werden. Wir müssen jetzt einmal diese Saison gut zu Ende bringen. Wir haben eine gute Chance, um hier um einen weiteren Podestplatz oder sogar den Sieg zu kämpfen. Ich fühle mich bereit für den nächsten Sieg. Dann werden wir für das nächste Jahr sehen, was unsere Stärken und Schwächen sind.»