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Raul Fernandez verdiente sich mit erneutem Podium MotoGP-Vertrag für 2027

Vor zwei Monaten sah die MotoGP-Zukunft von Raul Fernandez duster aus. Mit dem Sachsenring-Podium bestätigte er die Top-Resultate der letzten Wochen und kann nun entspannt in die Sommerpause gehen.

Philippe Soutter

Von

MotoGP

Zweifelte, und fuhr doch aufs MotoGP-Podest: Raul Fernandez
Zweifelte, und fuhr doch aufs MotoGP-Podest: Raul Fernandez
Foto: Gold and Goose
Zweifelte, und fuhr doch aufs MotoGP-Podest: Raul Fernandez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Das MotoGP-Transferkarussell drehte sich in den letzten Wochen mit ungewohnter Heftigkeit. Nachdem bereits einige Cracks für 2027 aus ihren Sätteln geschleudert wurden, schien dieses Schicksal auch Raul Fernandez zu blühen. Doch mit dem Messer am Hals zeigte der 25jährige Madrilene in seiner fünften Saison in der höchsten Klasse deutlich, dass er ein Ticket für die kommende, neue MotoGP-Saison verdient hat. Am Sachsenring bestätigte er diese Tendenz mit einem fünften Rang im Sprint und dem dritten Platz im Großen Preis.

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Das Wochenende in Hohenstein-Ernstthal begann schlecht für Fernandez. «Wir haben uns zwischen Elektronik- und Reifenproblemen verirrt. Ich wusste kaum mehr, wie man ein MotoGP-Bike fährt. Aber mein Team hat mir sehr geholfen», kommentierte der Racer aus Madrid seinen konfusen Start ins Weekend. «Für eine gute Runde hatte das Vertrauen gereicht. Für vier oder fünf nicht».

Im Artikel erwähnt

«Ehrlich gesagt hätte ich nach den Schwierigkeiten, welche ich an den Trainingstagen zumeist hatte, dann gar nicht erwartet, dass ich ums Podium mitkämpfen würde», so der Moto2-Vizeweltmeister von 2021. «Ich befürchtete vor allem Reifenprobleme, wie immer auf dem Sachsenring, wo die letzten Runden sehr heikel sind. Doch es gelang mir recht gut, vor allem mein Hinterradgummi am Leben zu halten».

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Erneut wurde er dabei allerdings von seinem Teamkollegen Ai Ogura geschlagen, der sich beide Male direkt vor dem elffachen GP-Sieger platzierte und der bekanntlich als Reifenflüsterer gilt. Dennoch plant man beim Superfile-Trackhouse Aprilia-Team nach dem Abgang von Ogura zu Yamaha nun doch mit Raul Fernandez für 2027. Sowohl Teameigner Justin Marks wie auch der neue Teammanager Francesco Guidotti, welcher in Brünn zum US-Team stieß, lassen aktuell wieder wohlwollend schmeichelhaftere Töne über Fernandez erklingen.

Dieser geht deshalb motiviert in die Sommerpause. «Wir werden alle hart an unserer Physis arbeiten müssen. Denn die zweite Hälfte wird extrem anstrengend. Ich muss nach der Pause stärker zurückkommen». Chancen in den WM-Titelkampf eingreifen zu können, gibt er sich allerdings keine. «Ich muss mich in erster Linie selbst verbessern. Mir passieren noch zu viele Fehler und dadurch habe ich noch Schwankungen in meiner Leistung», gibt sich Fernández erstaunlich demütig, nachdem er in früheren Jahren noch eher zu Statements mit einer gehörigen Prise jugendlichem Optimismus zum Besten gegeben hatte.

Zur Halbzeit der Saison liegt Raul Fernandez in der WM-Tabelle auf Position 6 und nun vor KTM-Werksfahrer Pedro Acosta. Erstaunlich, dennoch ist «RF25» damit der schlechteste Pilot einer Aprilia.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

30

+11,372

1:21,227

15

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

1:21,635

10

08

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

1:21,788

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

30

+19,140

1:21,905

7

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

30

+22,137

1:21,903

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