Offiziell: Raul Fernandez fährt auch 2027 und 2028 für Trackhouse Racing

Seit dem MotoGP-Einstieg von Trackhouse Racing im Jahr 2024 fährt Raul Fernandez für das US-amerikanische Team. In dieser Zeit hat der Spanier mit der Aprilia RS-GP einen Grand-Prix-Sieg, zwei Sprintsiege und sieben weitere Podestplätze eingefahren.

Werbung

Werbung

Am 5. August verkündete Trackhouse, dass die gemeinsame Reise weitergeht – Raul Fernandez wird auch 2027 und 2028 für das Team von Justin Marks in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft antreten.

«Wir bei Trackhouse freuen uns sehr, bekannt geben zu dürfen, dass Raul Fernandez für die nächsten zwei Saisons beim Team bleiben wird. Seit den Anfängen dieses Teams hat sich Raul voll und ganz unserer Mission und unseren Zielen verschrieben. Er hat sich als Fahrer weiterentwickelt – sowohl auf dem Motorrad als auch in Bezug auf seine Vorbereitung, seine Herangehensweise und seine Reife», meinte Justin Marks. «Wir sind überzeugt, dass dieses Team und diese Motorräder in den kommenden Jahren eine konstante Gefahr im Kampf um die Meisterschaft darstellen werden und dass Raul uns dabei helfen kann, in diesem Sport große Erfolge zu erzielen.»