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Verletzter Raul Fernandez vor Probelauf im FP1: «Keine Dummheiten machen!»

Der angeschlagene Raul Fernandez musste im MotoGP-Sprint in Australien aufgeben. Sechs Tage später wagt der Trackhouse-Pilot beim Event in Sepang dennoch einen Versuch, am Rennwochenende teilzunehmen.

MotoGP

Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold and Goose Photography
Raul Fernandez
© Gold and Goose Photography

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«Es ist nicht besser geworden.» Raul Fernandez gab im Vorfeld des MotoGP-Events in Malaysia einen Zwischenstand zu seiner Genesung ab. Der Trackhouse-Pilot war mit gebrochenem Finger an der rechten Hand in das letzte Rennwochenende auf Phillip Island gegangen und musste im Sprintrennen nach 10 von 13 gefahrenen Runden aufgeben.

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Das Gewebe rund um die Verletzung hatte sich entzündet. Nun die Hiobsbotschaft durch den Spanier: «Es geht mir schlechter als in Australien. Ich war am Mittwoch bei Dr. Nacho Gallego, der sich die Fraktur angesehen hat – leider gab es keine Heilung.» Einen Versuch, das Rennwochenende in Malaysia zu absolvieren, wird Fernandez dennoch unternehmen. Das erste freie Training wird damit zum gesundheitlichen Probelauf für den ehemaligen Moto2-Vizeweltmeister: «Ich möchte es probieren. Jetzt, wo ich an der Strecke bin, will ich aufs Motorrad steigen.»

Raul Fernandez: «Nach dem FP1 werden wir entscheiden»

Nach den ersten Runden soll eine Entscheidung über die Teilnahme am Rest des Rennwochenendes fallen: «Nach dem FP1 werden wir entscheiden, wird der Doktor entscheiden.» Der Endspurt der MotoGP-Saison 2026, die letzten beiden Events in Portimao und Valencia, haben Priorität für den Mann mit der Nummer 25: «Wenn ich stürze, würde ich bei null anfangen. Ich will keine Dummheiten machen und brauche Zeit für die Heilung. Portugal und Valencia sind das Wichtigste!»

Im Artikel erwähnt

Der derzeit in der WM-Tabelle Siebtplatzierte will die aktuelle Saison würdig beenden: «Wir haben in diesem Jahr schon zu viele Podestplätze eingefahren, waren in zu vielen Rennen vorn mit dabei, als dass ich jetzt irgendetwas mache, das mich daran hindert, die Saison zu beenden.»

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