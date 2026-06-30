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Raul Fernandez (Aprilia) über Assen-Sieger Ogura: «Passt auf Ai auf!»

Trackhouse-Aprilia-Ass Raul Fernandez und der neue MotoGP-WM-Leader Jorge Martin scannten nach dem Hauptrennen auf dem TT Circuit Assen die Besonderheiten von Premieren-Sieger Ai Ogura.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Raul Fernandez und Ai Ogura räumten in Assen ordentlich ab
Raul Fernandez und Ai Ogura räumten in Assen ordentlich ab
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez und Ai Ogura räumten in Assen ordentlich ab
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP-WM bereitet sich auf den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2026 auf dem Sachsenring vor. Aktuell haben acht Fahrer in der Königsklasse realistische WM-Chancen. Bis zu Jung-Papa Francesco Bagnaia beträgt der Abstand der Top-8 nur 63 Punkte. Mittendrin ist nach seinem historischen Assen-Sieg auch Trackhouse-Aprilia-Ass Ai Ogura.

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Fakt ist: Der Japaner hat 22 Jahre nach Makoto Tamada wieder in der MotoGP für Japan gewonnen. Ogura liegt nach seinem Husarenstück bei der brütend heißen Dutch TT nur noch 25 Punkte hinter dem neuen WM-Leader Jorge Martin – in Assen sammelte der ruhige Kämpfer aus Japan 34 Punkte. Auch in Assen war nach dem Rennen einmal mehr der Fahrstil und die besondere Stärke von Ogura als Reifenflüsterer ein Thema. Sein spanischer Teamkollege Raul Fernandez, der vor dem Brünn-Wochenende noch gesundheitliche Sorgen hatte, und Jorge Martin arbeiteten nach dem Assen-Thriller die Finessen des Fahrstils von Ogura heraus.

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez und Ai Ogura
Raul Fernandez und Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Miller und Morbidelli
Miller und Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Ai Ogura
Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Assen-Sieger Ai Ogura
Assen-Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Raul Fernandez: «Wenn man Ai auf dem Bike sieht, sieht es schon recht seltsam aus»

«Wenn man Ai auf dem Bike sieht, sieht es schon recht seltsam aus», bekräftigte Fernandez. «Er fährt vom Fahrstil her anders als wir alle – vielleicht ist er auch deshalb im letzten Teil der Rennen so stark. In den Daten sahen wir, dass die Performance immer besser wird. Deswegen passt auf ihn auf, was die Weltmeisterschaft betrifft.» Auch WM-Leader Jorge Martin befasste sich mit dessen Fahrweise und holte weiter aus: «In den Daten sind wir bei Aprilia alle sehr ähnlich – es geht nur um Tausendstel.»

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Zum Japaner sagte Martin: «Wenn man Ai folgt, dann ist es schon seltsam. Man glaubt, er würde in jeder Kurve stürzen. Er ist in den Kurven mit dem Körper so weit draußen und unten – aber das Bike ist fast gerade. Ich habe auch Probleme, ihm zu folgen, weil ich jedes Mal denke, er fällt jetzt vor mir hin. Dann stellt er das Bike einfach auf und wrooom – er zieht raus aus der Kurve. Das ist vielleicht das Geheimnis seines Speeds in den letzten Runden. Aber ich werde es selbst nicht probieren!» Übrigens: Die präzisen und humorvollen Schilderungen von Martin bewegten sogar Ogura zu einem Lachanfall.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+20,669

1:33,092

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