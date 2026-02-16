Razgatlioglu: Bulega wäre beim MotoGP-Test in Sepang schneller gewesen

Toprak Razgatlioglu erklärt, warum sein früherer Superbike-Rivale Nicolo Bulega beim MotoGP-Test in Sepang wohl im Vorteil gewesen wäre – und was das über ihren Fahrstil verrät.